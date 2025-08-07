¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¥¯¥é¥Õ¥È¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥È¥ê¥³¥Ðー¥¬ーËÌÌîÅÄÅ¹¡×¤«¤é¿·ºî¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¯¥ìー¥× ÇòÅí¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡×¤¬8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·È¯Çä¡ª
¡¡»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö»ö¶È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ2023Ç¯7·î¤è¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥È¥ê¥³¥Ðー¥¬ー ËÌÌîÅÄÅ¹¡× ¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥¯¥ìー¥×¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¯¥ìー¥× ÇòÅí¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥³¥Ðー¥¬ーËÌÌîÅÄÅ¹¡¡¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¯¥ìー¥× ÇòÅí¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡×
¡¡¥È¥ê¥³¥Ðー¥¬ー¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤Ç¤¤¿¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤ê¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Óー¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤ÏµíÆù100¡ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥¥ó¤Ê¤É¤òÅ¹Æâ»Å¹þ¤ß¡¦Å¹ÆâÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯½©¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¤Ï¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢15»þ¤«¤é¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Ìー¥ó¥¿¥¤¥à¤ä¿©¸å¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡¢Ìë¤Î¤´Ë«Èþ¥Ç¥¶ー¥È¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¯¥ìー¥×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹ñ»ºÇòÅí¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê²Ì¼Â´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ìー¥×¤Ç¤¹¡£À¸¤Î¾õÂÖ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿ÇòÅí¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢»ÅÆþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È½Â¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤ÎÃãÍÕ¤ò¿¶¤ê¤«¤±¡¢Ãê½Ð¤·¤¿¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥¼¥êー¤òÃæ¤ËÇ¦¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥Ôー¥Á¥Æ¥£ー¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸åÌ£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¥°¥êー¥¯¥èー¥°¥ë¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¯¥êー¥à¤â¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥ê¥¥Ã¥É¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¤È²Ã¤¨¡¢¹ÈÃã¤È¥èー¥°¥ë¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢Åí¤Î´Å¤µ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¯¥ìー¥× ÇòÅí¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤
Ã±ÉÊ²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¹ñ»ºÇòÅí¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥È¥ê¥³¥Ðー¥¬ーÆÃÀ½¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¯¥ìー¥×¤Ç¤¹¡£¹á¤êË¤«¤Ê¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¯¥êー¥à¤Ë¤âº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ôー¥Á¥Æ¥£ー¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
¡¡´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¥ì¥â¥Íー¥É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥·¥§¥¤¥¯¤È°ì½ï¤Ë¤´Ë«Èþ¥Ç¥¶ー¥È¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à½Å»ë¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤No.1¤Î¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£¸å¤â¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ç¼ê¤Å¤¯¤ê¡¢¤Ä¤¯¤ê¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥ê¥³¥Ðー¥¬ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥ê¥³¥Ðー¥¬ーËÌÌîÅÄÅ¹
¡¡Å¹Ì¾¤Î¡ÖToRico¡Ê¥È¥ê¥³¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¡á ¡É¤È¤ê¤³¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖRico¡×¤ò¤«¤±¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡ÊÈþ¤·¤¤¹Á¤Î°ÕÌ£¡Ë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿30Âå¡¦40Âå½÷ÀÁØ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢15»þ¤«¤é¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ëÎà¤âÄó¶¡¤·¡¢¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¤â±Ä¶È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤ー¥È¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥Ó¥¹¥È¥í¥á¥Ë¥åー¤â¤´Äó¶¡¡£1¿Í°û¤ß¤ä¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î²ÈÂ²°û¤ß¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡¢³Æ¼ï¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ÜºÙ
Å¹ÊÞÌ¾ ¡§ ¥È¥ê¥³¥Ðー¥¬ー ËÌÌîÅÄÅ¹
½»½ê ¡§ ¢©599-8126 ÂçºåÉÜºæ»ÔÅì¶èÂçÈþÌî2-10
¥¢¥¯¥»¥¹ ¡§ Æî³¤¹âÌîÀþ¡¡ËÌÌîÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§ 10:00～21:30 ¢¨ÉÔÄêµÙ¡¢¡ÖµÙ¶ÈÆü¡×¡Ö±Ä¶È»þ´Ö¡×Åù¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö¾ì ¡§ 6Âæ
¸ø¼°Instagram ¡§ https://www.instagram.com/torico_jp/
¥È¥ê¥³¥Ðー¥¬ー
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤Û¤ó¤ï¤ê¤ÈÅòµ¤¤ÎÎ©¤Á¾å¤ë¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿æ¤¤¿¤Æ¤´¤Ï¤ó¡£¤½¤ì¤¬¡È¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Î©¤Á´ó¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤â¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö³¹¤ÎÂæ½ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Ï¡¢1976Ç¯¤Ëºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤ËÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¡Ö¤ªÅ¹¤Ç¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¿æ¤¤¿¤Æ¡£¤Ç¤¤¿¤Æ¡£¤ªÅ¹¤Ç¼ê¤Å¤¯¤ê¡£¡×¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤¯¤ë»ö¶È¤òÁ´¹ñ794Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò²ñ¼Ò³µÍ×¡Ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ ¡§ ÀÄÌÚÃ£Ìé
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ Âçºå»ÔËÌ¶èÄáÌîÄ®3ÈÖ10¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ »ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¡¢ÂðÇÛÊÛÅö¡¢¥Ðー¥¬ー
HP ¡§¡¡https://www.hokkahokka-tei.jp/
¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ
¡Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ ¸ø¼°SNS¡Ó
¡¦Instagram ¡§ https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/
¡¦X¡¡¡§ https://x.com/HokkahokkaP
¡¦YouTube ¡§ https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy
¡¦TikTok ¡§ https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii