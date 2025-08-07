¡Ö¸ÜµÒ¥Çー¥¿´ðÈ×¡×¤Ï¼«¼Ò¤Ç¤âºî¤ì¤ë¡ª¡ØCDP¤Î¤Ä¤¯¤êÊý GA4¡ßBigQuery¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ¥Çー¥¿´ðÈ× ¹½ÃÛ¡¦³èÍÑ¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¡Ù2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤ÇIT´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶Î´»Ö¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤ËCDP¡ÊCustomer Data Platform¡Ë¤Î¹½ÃÛÊýË¡¤ò²òÀâ¤¹¤ë½ñÀÒ¡ØCDP¤Î¤Ä¤¯¤êÊý GA4¡ßBigQuery¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ¥Çー¥¿´ðÈ× ¹½ÃÛ¡¦³èÍÑ¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¡Ù¤ò2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëCDP¤ÎÀ°È÷¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°ìºý¤Ë
¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¥¯¥Ã¥ー¤ÎÇÑ»ß¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーµ¬À©¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤Ïº¬ËÜÅª¤ÊÊÑ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢´ë¶È¤¬ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ñー¥Æ¥£¥Çー¥¿¡×¤Î³èÍÑ――¤½¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢CDP¡á¸ÜµÒ¥Çー¥¿´ðÈ×¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢Google¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹4¡ÊGA4¡Ë¤äBigQuery¤Ê¤É¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Äー¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤á¤ëCDP¤Î¹½ÃÛ¤È³èÍÑ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¼ÂÌ³¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£Ì¾´ó¤»½èÍý¤ä¹ÔÆ°ÍúÎò¤ÎÅý¹ç¡¢ID¥Þ¥Ã¥×¡¢KPIÀß·×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿µ»½ÑÅª¥í¥¸¥Ã¥¯¤äÀß·×»×ÁÛ¤ò¡¢ËÉÙ¤Ê¿ÞÈÇ¤È¤È¤â¤ËÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£GA4¥Çー¥¿³èÍÑ¤ËÇº¤àÃ´Åö¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¼ÂÌ³¤ËËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¡×Íå¿ËÈ×
GA4¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¤ä¥¢¥×¥ê¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢BigQuery¾å¤Ç¤Î¼ÂÁõÎã¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¡£¥¯¥é¥¦¥É¡¿¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤òÌä¤ï¤º¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤â¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¹½À®¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CDP¹½ÃÛ¸å¤Î³èÍÑ¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º»Üºö¤äKPIÀß·×¡¢BI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë²Ä»ë²½¡¢»Üºö¤ÎPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤Þ¤Ç¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÌÖÍå¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¡¦DX¿ä¿ÊÉôÌç¤Î¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤»¤ëÃÎ¼±¤È»ëºÂ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
- GA4¤äBigQuery¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
- CDP¹½ÃÛ¤Ë´Ø¿´¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µ»½ÑÅª¡¦Í½»»Åª¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¸ÜµÒ¹ÔÆ°ÍúÎò¤äÂ°À¥Çー¥¿¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤Êý
- DX¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿ä¿Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉô²ÝÄ¹～¼ÂÌ³Ã´Åö¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊý
¢£ËÜ½ñ¤Î¹½À®
Chapter 1 ¥Çー¥¿¤Î³èÍÑÎÎ°è¤È¸½ºß°ÌÃÖ
Chapter 2 CDP¤ò¼«Á°¤Çºî¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°ÄóÃÎ¼±
Chapter 3 CDP¤Îµ»½ÑÍ×·ï¤È´ðÁÃÃÎ¼±
Chapter 4 ¥Çー¥¿´ðÈ×¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é
Chapter 5 CDP¹½ÃÛ¤ÎÍ×·ï
Chapter 6 ¥Çー¥¿½èÍý
Chapter 7 GA4¤Î¥í¥°½èÍý
Chapter 8 CDP¹½ÃÛ¸å¤Î³èÍÑÊýË¡
¢£»æÌÌ¥¤¥áー¥¸
CDP¹½ÃÛ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤ò¡¢¿ÞÉ½¤äSQL¥¯¥¨¥ê¤È¤È¤â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£
CDP¤ÇÅý¹ç¤·¤¿¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤Ë³è¤«¤¹ÊýË¡¤Þ¤Ç²òÀâ¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§CDP¤Î¤Ä¤¯¤êÊý GA4¡ßBigQuery¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ¥Çー¥¿´ðÈ× ¹½ÃÛ¡¦³èÍÑ¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É
Ãø¼Ô¡§¾®Àî Âî¡¢¾®ÈªÍÛ°ì¡¢Ìø°æÎ´Æ»¡¢ÅÏî´ÐÒµª
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥Úー¥¸¿ô¡§416¥Úー¥¸
¥µ¥¤¥º¡§B5ÊÑ·Á
Äê²Á¡§3,905±ß¡ÊËÜÂÎ3,550±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
ÅÅ»ÒÈÇ²Á³Ê¡§3,905±ß¡ÊËÜÂÎ3,550±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë¢¨¥¤¥ó¥×¥ì¥¹Ä¾ÈÎ²Á³Ê
ISBN¡§978-4-295-02164-3
¡þAmazon¤Î½ñÀÒ¾ðÊó¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4295021644
¡þ¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¤Î½ñÀÒ¾ðÊó¥Úー¥¸¡§https://book.impress.co.jp/books/1124101034
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¾®Àî Âî¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤¿¤¯¡Ë
University College London (UCL)¡¡Â´¶È
Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡¡Â´¶È
³ô¼°²ñ¼ÒUNCOVER TRUTH CAO¡Ê¥Áー¥Õ¡¦¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ê¥¯¥ëー¥È¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥óÅù¤Ç¶ÐÌ³¸å¡¢ÆÈÎ©¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎKPIÀß·×¡¢Ê¬ÀÏ¡¢²þÁ±¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¥Ö¥í¥°¡ÖReal Analytics¡×¤ò2008Ç¯¤è¤ê±¿±Ä¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ï500²ó¤òÆÍÇË¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¦¥§¥ÖÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ¡Ù¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ë¥¦¥§¥ÖÊ¬ÀÏ¡Ù¡ØWeb¥µ¥¤¥ÈÊ¬ÀÏ¡¦²þÁ±¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤âÃ¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¾®ÈªÍÛ°ì¡Ê¤ª¤Ð¤¿¡¦¤è¤¦¤¤¤Á¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒUNCOVER TRUTH ¼èÄùÌòCOO
music.jp¤ä¥ë¥Ê¥ë¥Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥à¥Æ¥£ー¥¢¥¤¼Ò½Ð¿È¡£BtoB¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Âç¼ê´ë¶È¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¹ñÆâ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ÎASP¡ÊSaaS¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥°¥íー¥¹¤µ¤»¤ë¡£Åö¥µー¥Ó¥¹¤ÏEC¶È³¦¤Ç¹ñÆâÇä¾åTOP100¼Ò¤Î¤¦¤Á50¼Ò°Ê¾å¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
2014Ç¯¡¢¼èÄùÌòCOO¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒUNCOVER TRUTH¤Î·Ð±Ä¤Ë»²²è¡£
¼ç¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¤ò´É¾¸¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â½¾»ö¡£Åö¼Ò¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢CDP¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤éCRM»ÜºöÎ©°Æ¤Ê¤É¥Çー¥¿³èÍÑÎÎ°è¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£
ad:tech Tokyo / Kyushu¡¢ÀëÅÁ²ñµÄ¡¢MarkeZine¡¢WebÃ´Åö¼Ô¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ê¤É¹Ö±é³èÆ°Â¿¿ô¡£
Ãø½ñ¤ËÆüËÜ½é¤ÎCDPÀìÌç½ñÀÒ¡Ø¥æー¥¶ーµ¯ÅÀ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° ¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
Ìø°æÎ´Æ»¡Ê¤ä¤Ê¤¤¡¦¤¿¤«¤ß¤Á¡Ë
Option¹çÆ±²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ò°÷¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÅìµþÂç³Øºß³ØÃæ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¿·µ¬»ö¶È¡Ê¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¡Ë³«È¯¤ò·Ð¸³¤·¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò·Ð¤Æ2014Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¹¹ð¼ç¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÎÎ¾Êý¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸¡º÷¡¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¡¿²òÀÏ¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÃæ¿´ÎÎ°è¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¤Î·×Â¬Àß·×¡¦¼ÂÁõ¡¦¥Çー¥¿½èÍý¡¦Ê¬ÀÏ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤´ÑÅÀ¤«¤é»ö¶È²ñ¼Ò¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ý¥ê¥·ー¤Ï¡Öµ»½Ñ¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¼ê¤³¤º¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ËÎÏ¤ò³ä¤¯¤Ù¤¡×
ÅÏî´ÐÒµª¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤æ¤¦¤¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒUNCOVER TRUTH ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥× ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥Áー¥à ¥êー¥Àー
2017Ç¯¤ËÂç¼ê²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î²þÁ±Ê¬ÀÏ¤ä»ÜºöPDCA¤ÎÂ¥¿Ê¤òÃ´Åö¡£
DWH¤ÈBI¤òÍÑ¤¤¤Æ¼ÒÆâ¥Çー¥¿¤Î½¸Ìó¡¢²Ä»ë²½¡¢¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÒÆâ¥Çー¥¿¤ÎÍ¸ú¤Ê³èÍÑÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¸åUNCOVER TRUTH¤Ë»²²è¤·¡¢ÂÎ·ÏÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤ä»Üºö³èÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿CDP¤Î¹½ÃÛÀß·×¤äBI¥Äー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¹½ÃÛ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ò»Ù±ç¡£
°Ê¾å
