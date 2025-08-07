Âè65²ó½»Âð·úÃÛ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î²÷Å¬À¤ò¹Í¤¨¤ë¡×½ÉÃ«¾»Â§¡ß»³ÅÄµ®¹¨¡ßº´Æ£¶ÕÍµ¡÷ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø ²£ÉÍ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡·úÃÛ¡¦½»Âð¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦»ñ³ÊÅù¤ÎÀìÌç½ñ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò·úÃÛ»ñÎÁ¸¦µæ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇÏ¾ì±É°ì¡Ë¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø½»Âð·úÃÛ¡Ù2025Ç¯6·î¹æ¤ª¤è¤Ó¡Ø¿Í¡¦·úÃÛ¡¦ÃÏµå¤È¥¨¥¯¥»¥ë¥®ー¡¡´Ä¶ÊªÍý³ØÆþÌç¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂè65²ó½»Âð·úÃÛ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¸½ÃÏ»²²Ã¡õLIVEÇÛ¿®¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë¤òÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø ²£ÉÍ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jyukenkouen20250823.peatix.com
Âè65²ó½»Âð·úÃÛ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î²÷Å¬À¤ò¹Í¤¨¤ë¡×½ÉÃ«¾»Â§¡ß»³ÅÄµ®¹¨¡ßº´Æ£¶ÕÍµ
¡¡2025Ç¯6·î¹æ¤Ç¤Ï¡Ö½»¤Þ¤¤¤È·ò¹¯¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆÃ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î4·î¤«¤é½»Âð¤Î¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤ÎÅ¬¹ç¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¡¢½»Âð¤Î¹âÀÇ½²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢·ò¤ä¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½»¤Þ¤¤¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢6·î¹æ¤ÇÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½ÉÃ«¾»Â§¤µ¤ó¡¢»³ÅÄµ®¹¨¤µ¤ó¡¢º´Æ£¶ÕÍµ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛ´Ä¶³Ø¤òÀìÌç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÉÃ«¤µ¤ó¤Ë½»´Ä¶¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²÷Å¬À¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¥æー¥â¥¢¤È¼¨º¶¤ËÉÙ¤à½ÉÃ«¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÄ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅý¤Ëº¬º¹¤·¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Î´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤µ¤ó¡¢ÌÚ¤äÅÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê·úÃÛ¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¤µ¤ó¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢½ÉÃ«¤µ¤ó¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤È²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½»´Ä¶¤ÎÀß·×¤Çµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³§¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì»²²Ã¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½»Âð·úÃÛÁÏ´©¹æor½»Âð·úÃÛ´Ä¶ÆÃ½¸¹æ¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï½ÉÃ«¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¿Í¡¦·úÃÛ¡¦ÃÏµå¤È¥¨¥¯¥»¥ë¥®ー¡¡´Ä¶ÊªÍý³ØÆþÌç¡Ù¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¾ìÉÕ¶á¤ÇÅÐÃÅ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Îº©¿Æ²ñ¡ÊÀèÃå20Ì¾ÍÍ¡Ë¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
½ÉÃ« ¾»Â§¡Ê¤·¤å¤¯¤ä ¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë
1953Ç¯ ÅìµþÅÔ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£1982Ç¯ Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡Ê¹©³ØÇî»Î¡Ë¡£1983～1985Ç¯ Æü·úÀß·×¡¢1985Ç¯ ÉðÂ¢¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê¸½ ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¡ËÀìÇ¤¹Ö»Õ¡¢1995Ç¯～ 2019Ç¯ Æ±Âç³Ø¶µ¼ø¡£¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔ»ÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢LEXS design¸¦µæ¼¼¼çºË¡£ÀìÌç¤Ï·úÃÛ´Ä¶³Ø¡¦´Ä¶ÊªÍý³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØBio-Climatology for Built Environment¡Ù(CRC Press¡¢2019Ç¯)¡¢¡Ø¿Í¡¦·úÃÛ¡¦ÃÏµå¤È¥¨¥¯¥»¥ë¥®ー¡¡´Ä¶ÊªÍý³ØÆþÌç¡Ù¡Ê·úÃÛ»ñÎÁ¸¦µæ¼Ò¡¢2024Ç¯¡ËÂ¾¡£
»³ÅÄ µ®¹¨¡Ê¤ä¤Þ¤À ¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë
1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£1992Ç¯ Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²ÊÅÔ»Ô´Ä¶¹©³ØÀì½¤½¤Î»¡£1992Ç¯～1999Ç¯ À¶¿å·úÀß¶ÐÌ³¡£1999Ç¯～2005Ç¯ Ä¹Ã«Àî·É¥¢¥È¥ê¥¨¶ÐÌ³¡£2005Ç¯ ¥Ó¥ª¥Õ¥©¥ë¥à´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼ÀßÎ©¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÌÚ¤Î·úÃÛ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î·úÃÛ¡¿´Ä¶Àß·×¤ò¹Ô¤¦¡£
º´Æ£ ¶ÕÍµ¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤ä¤¹¤Ò¤í¡Ë
1984Ç¯ ½©ÅÄ¸©Èþ¶¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£°ìµé·úÃÛ»Î¡£¤â¤ë¤¯¤¹·úÃÛ¼Ò/º´Æ£¶ÕÍµ·úÃÛÀß·×»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Âè£±²óÆüËÜ¥¨¥³¥Ï¥¦¥¹Âç¾Þ2015Âç¾Þ¼õ¾Þ¡¢18²óJIA´Ä¶·úÃÛ¾Þ½»ÂðÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢Âè16²óÌÚ¤Î·úÃÛ¾Þ¥¦¥Ã¥É¥Õ¥åー¥Á¥ãー¾Þ¤Ê¤É¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£Æü»þ
2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～17:00 ¢¨¸½ÃÏ¼õÉÕ³«»Ï¤Ï13:00～
¢¨»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤Ê¤É¤Î¸½ÃÏ²ñ¾ì¸ÂÄêÈÎÇä¤â¼Â»Ü¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¡©
¢£¸½ÃÏ²ñ¾ì
ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø ²£ÉÍ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ 3¹æ´Û2³¬¡¡32A¶µ¼¼
¡Ê¢©224-8551 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èµíµ×ÊÝÀ¾3-3-1 ¡Ë
¡Ò¥¢¥¯¥»¥¹¡Ó ²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¥Ö¥ëー¥é¥¤¥óÃæÀî±Ø²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ8Ê¬
¢¨¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
ÇÛ¿®ÊýË¡¤Ï³«ºÅ1½µ´ÖÁ°¤òÌÜ°Â¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
½»·ú¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥¢¥ê¡£
¢£Äê°÷
¸½ÃÏ»²²Ã¡§ÀèÃå180Ì¾ ¢¨ÆÃÅµ¤¢¤ê
ÇÛ¿®»²²Ã¡§ÀèÃå200Ì¾
¢£²ñÈñ
¡ÚA¡Û¸½ÃÏ»²²Ã·ô¡§ÌµÎÁ¡ÊÆÃÅµ¤¢¤ê¡Ë¢¨ÀèÃå180Ì¾
¡ÚB¡Û¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·ô¡§ÌµÎÁ
¡ÚC¡Û¡Ø½»Âð·úÃÛ¡Ù2025Ç¯6·î¹æ¹ØÆþ·ô¡§2,860±ß¡ÊÀÇÁ÷¹þ¡Ë
¡ÚD¡Û¡Ø¿Í¡¦·úÃÛ¡¦ÃÏµå¤È¥¨¥¯¥»¥ë¥®ーー´Ä¶ÊªÍý³ØÆþÌç¡Ù¹ØÆþ·ô¡§3,300±ß¡ÊÀÇÁ÷¹þ¡Ë
¡ÚE¡Û¡Ö¾Â¥»¥Ã¥È¡×¹ØÆþ·ô¡§10,000±ß¡ÊÀÇÁ÷¹þ¡Ë
¡ãº©¿Æ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
»²²Ã´õË¾¤ÎÊý¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç»²²Ã´õË¾¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñÈñ¤Ï¸½ÃÏÄ§¼ý¤Ç3～4000±ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¸½ÃÏ»²²ÃÆÃÅµ¡ä
½»Âð·úÃÛÁÏ´©¹æ¡Ê1975Ç¯5·î¹æ¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï´Ä¶ÆÃ½¸¹æ¡Ê2022Ç¯12·î¹æ¡Ë¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ã¾Â¥»¥Ã¥È¤È¤Ï¡ä
¤´¹ØÆþ¼ÔÍÍ¤Ë¤´¶½Ì£¤¤¤¿¤À¤±¤½¤¦¤Ê½»Âð·úÃÛ¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー10ºý¤òÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÄ¶ÆÃ²Á¡ª
¡Ú»¨»ï½ñÀÒÅù¤Î¹ØÆþ·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦¤ª¿½¹þ¤ÎºÝ¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÈ¯Á÷Àè¾ðÊó¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¾¦ÉÊ¤Ï¤ª¿½¹þ³ÎÄê¤Î£³±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤ÎÈ¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¾¦ÉÊÈ¯Á÷¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¼çºÅ
·úÃÛ»ñÎÁ¸¦µæ¼Ò¡¿·úÃÛ»×Ä¬¸¦µæ½ê¡Ø½»Âð·úÃÛ¡ÙÊÔ½¸Éô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@jyuken.site
¢£¶¨ÎÏ
LEXS¸¦µæ²ñ¡¦¥¨¥¯¥»¥ë¥®ー¸¦µæ²ñ¡ÊFullex group¡Ë¡¦ÅìËÌ½ÉÃ«¹ÖµÁ¡¦Êü¼ÍÃÈÎäË¼¶¨²ñ¡ÊJRHC¡Ë
¡Ø¿Í¡¦·úÃÛ¡¦ÃÏµå¤È¥¨¥¯¥»¥ë¥®ー¡Ù
½ÉÃ«¾»Â§ Ãø
½»Âð·úÃÛ2025Ç¯6·î¹æ No.511
¡ãÆÃ½¸¡ä½»¤Þ¤¤¤È·ò¹¯
¡¡¿Í¤¬·ò¤ä¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Î4·î¤«¤é½»Âð¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î·úÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤ÎÅ¬¹ç¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì°ÊÁ°¤«¤éÃÇÇ®¡¦µ¤Ì©ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ä¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤È¼ÂÁ©¤Ï¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÇ½¤ä¿ôÃÍ¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î·úÃÛ¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¸ÄÀ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÌÚÂ¤¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÊÌÀ¤³¦¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÅÚ´Ö¤ä¸®²¼¶õ´Ö¤Ê¤É¡¢¿ôÃÍ¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿´ÃÏ¤è¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤È¼«Á³ÁÇºà¡¢ÃÎ·Ã¤Èµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼ÂÎã¤òÄÌ¤·¤ÆÃµ¤ë¡£
¢§½»Âð·úÃÛ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://jyuken.site/
¢§³ô¼°²ñ¼Ò·úÃÛ»ñÎÁ¸¦µæ¼Ò ½ÐÈÇÉô ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.kskpub.com/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò ·úÃÛ»ñÎÁ¸¦µæ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÇÏ¾ì ±É°ì
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©171-0014¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÃÓÂÞ2-50-1
ÁÏÎ©¡¡¡¡¡§ 1969Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ44Ç¯¡Ë8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ·úÃÛ¡¦½»Âð¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦»ñ³ÊÅù¤ÎÀìÌç»ï¤òÈ¯¹Ô¡¢·úÃÛ´ØÏ¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¹»±¿±Ä Åù
URL¡¡¡¡¡§ https://www.ksknet.co.jp/