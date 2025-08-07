¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
BASF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¼Â¸³¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¡¡～¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë»È¤¤Êý¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö～
BASF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¼Â¸³¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¡¡
～¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë»È¤¤Êý¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö～
～¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë»È¤¤Êý¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö～
ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î»È¤¤Êý¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥é¥Ü¡×¤Î¼Â¸³¤ò¼Â»Ü
¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢BASF¥É¥¤¥ÄËÜ¼Ò¤¬¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Îtwo4science¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯
Ãµµæ¿´¤ò°é¤à³Ø½¬¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²½³Ø¶µ°é¤ò¿ä¿Ê
Áí¹ç²½³Ø²ñ¼ÒBASF¡ÊËÜ¼Ò¡§¥É¥¤¥Ä ¥ëー¥È¥ô¥£¥Ã¥Ò¥¹¥Ïー¥Õ¥§¥ó¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢BASF¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥Ï¥·¥Ó¡¦¥¼¥¤¥À¥à¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±²½³Ø¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö»Ò¤É¤â¼Â¸³¶µ¼¼¡×¤ò¡¢8·î2Æü¤È3Æü¤ËÅìµþÅÔ¤Î²Ê³Øµ»½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖÌ´¡¦²½³Ø－21¡× °Ñ°÷²ñ¼çºÅ¤Î¡Ö²ÆµÙ¤ß»Ò¤É¤â²½³Ø¼Â¸³¥·¥çー2025¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¼Â¸³¶µ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢BASF¤Î¥É¥¤¥ÄËÜ¼Ò¤¬¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àーtwo4science¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ÅÍ×À¤äÀÕÇ¤¤¢¤ë»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥é¥Ü¡×¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î»ùÆ¸¤Ç¡¢¼Â¸³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿BASF¼Ò°÷¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢²½³Ø¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¼Â¸³¶µ¼¼¡×¤ÎÍÍ»Ò
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃµµæ¿´¤ò°é¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤ä±ö¿å¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÊ¬ÊÌ¼Â¸³
¡¡¡¡¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÊ¬ÊÌ¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤«¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºî¤ëÂÎ¸³
¡¡¡¡¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÊ¬ÊÌ¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤«¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºî¤ëÂÎ¸³
¡¡¡¡ºÆÀ¸²ÄÇ½»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢BASFËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥ëー¥È¥ô¥£¥Ã¥Ò¥¹¥Ïー¥Õ¥§¥ó¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖBASF¥¥Ã¥º¥é¥Ü¡¦¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç³«È¯¡¦¸¡¾Ú¤µ¤ì¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BASF¤Î²½³Ø¶µ°é¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
BASF¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¼Â¸³¶µ¼¼¡×¤Ï¡¢1997Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç140Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BASF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ÎÌÜÉ¸4¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BASF¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¥Ï¥·¥Ó¡¦¥¼¥¤¥À¥à¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â¸³¶µ¼¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²½³Ø¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë»È¤¤Êý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´Ä¶¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ÆüËÜ¤ÎBASF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BASF¤Ï¡¢1888 Ç¯¤è¤êÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ë¤âÀ¸»º¤ª¤è¤Ó¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢·úÀß¡¢°åÌôÉÊ¡¦°åÎÅµ¡´ï¡¢ÅÅµ¡¡¦ÅÅ»Ò¡¢ÊñÁõºà¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¡¦¥Ûー¥à¥±¥¢¡¢ÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î»º¶È¤ËÀ½ÉÊ¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó15²¯¥æー¥í¡ÊÌó2,434²¯±ß¡Ë¡¢½¾¶È°÷¿ô¤Ï897¿Í¡Ê2024Ç¯12·îËö¸½ºß¡Ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎBASF¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï https://www.basf.com/jp/ja.html ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£BASF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BASF¡Ê¥Óー¥¨ー¥¨¥¹¥¨¥Õ¡Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä ¥ëー¥È¥ô¥£¥Ã¥Ò¥¹¥Ïー¥Õ¥§¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Áí¹ç²½³Ø²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë²½³Ø¤Ç¤¤¤¤´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò´ë¶ÈÌÜÅª¤È¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÀ®¸ù¤È¤È¤â¤Ë´Ä¶ÊÝ¸î¤È¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥°¥êー¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë²½³Ø²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÍßÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´À¤³¦¤ÇÌó112,000¿Í¤Î¼Ò°÷¤òÍ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢¥³¥¢»ö¶È¤Î»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¡Ê¥±¥ß¥«¥ë¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ë¥åー¥È¥ê¥·¥ç¥ó¡õ¥±¥¢¡Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥íー¥ó»ö¶È¤Î»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¡Ê¥µー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¢¥°¥í¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë¤«¤éÀ®¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ÎBASF¤ÎÇä¾å¹â¤Ï653²¯¥æー¥í¤Ç¤·¤¿¡£BASF³ô¼°¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊBAS¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñÍÂÂ÷¾Ú·ô¡ÊBASFY¡Ë¤È¤·¤Æ¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BASF¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï https://www.basf.com/global/en.html ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
