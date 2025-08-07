¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
±ÊÇ¯¶ÐÂ³É½¾´¼°Åµ¡ÖKANDO Creators Ceremony¡×¤ò³«ºÅ
¶ÐÂ³Ç¯¿ô10Ç¯°Ê¾å¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿½¾¶È°÷¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò
¡¡¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO °ÀÅÄµ®Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥ê¥Éー¥ëHD¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬10Ç¯¡¢15Ç¯¡¢20Ç¯¡¢25Ç¯¤ª¤è¤Ó30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿½¾¶È°÷¡ÊÀµ¼Ò°÷¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤¿¤á¡¢2025Ç¯7·î¤Ë±ÊÇ¯¶ÐÂ³É½¾´¼°Åµ¡ÖKANDO Creators Ceremony¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤ËÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿±ÊÇ¯¶ÐÂ³ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï743Ì¾(¼Ò°÷129Ì¾¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥¿¥Ã¥Õ614Ì¾)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ê¥Éー¥ëHD¤Ï¡¢³°¿©¤Î²ÁÃÍ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¡Ö¿Í¤Î¼ê¡×¤ä¡Ö¤Ì¤¯¤â¤ê¡×¤À¤È¿®¤¸¡¢¤³¤Î¸úÎ¨¤òÄÉµá¤¹¤ë¾Ê¿Í²½»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡È¥È¥ê¥Éー¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÀ®Ä¹¤Î¸»Àô¤Ï¿Í¡É¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÅö¼Ò¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ë¶È±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¿Íºà¤Ç¤¢¤ë±ÊÇ¯¶ÐÂ³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ·É°Õ¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢Êó¾©¶â¤äµÇ°ÉÊ¤ÎÂ£ÄèÊÂ¤Ó¤Ë´¶¼Õ¾õ¼øÍ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë±ÊÇ¯¶ÐÂ³É½¾´¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¸þ¾å¤ä¿Íºà°éÀ®¤Î¶¯²½¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Î±ÊÇ¯¶ÐÂ³É½¾´¼°Åµ¡ÖKANDO Creators Ceremony¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î±ÊÇ¯¶ÐÂ³ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë1¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢ÅìµþÏÑ¤òË¾¤àÉñÉÍ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÂçÀª¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¨¤ë¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥Èー¥¥çー¥Ù¥¤¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥Éー¥ë HDÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î°ÀÅÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Ìò°÷¡¦ÉôÄ¹¤¬¥Û¥¹¥È¤È¤Ê¤ê±ÊÇ¯¶ÐÂ³¼Ô¤ò²ñ¾ì¤Ø¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¿©¤Î´¶Æ°¡×¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë±ÊÇ¯¶ÐÂ³¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥ê¥Éー¥ë¥°¥ëー¥×¤Ïº£Ç¯¤ÇÁÏ¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¥È¥ê¥Éー¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ê¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤·¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×¡ÖÀÎ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¹Ä¹¤ä¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë²ñ¤¨¤¿¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤ÎÊý¤È¤â¤ªÏÃ¤Ç¤¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë²ñ¼Ò¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¹¹¤Ë²ñ¼Ò¤ÈÃç´Ö¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥Éー¥ëHD¤Ï¡¢Æ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤Î¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¶¦¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿©¤Î´¶Æ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ±¤òËþ¤¿¤»¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î°û¿©¥Á¥§ー¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢Ì£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Þ´¶¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡¢ËÜÇ½¤¬´¿¤Ö¤Û¤É¤Î´¶Æ°¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄÉµá¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆüËÜÈ¯¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õー¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¹Êó¡¡º´Æ£
TEL¡§03-4221-8900 ¡¡E-mail¡§tori-pr@toridoll.com ¡¡https://www.toridoll.com/
