¥Áー¥à°åÎÅ¿ä¿Ê¤¹¤ë²»À¼AI¥Äー¥ë¡Ö¥«¥¿¥Ê¥·¡×¤òÈÎÇä¤Ø¡¡¾ðÊóÏ¢·È¤Ç°åÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Ë¹×¸¥
¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Çー¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äºêÇîÇ·¡¢°Ê²¼¡¡MDV¡Ë¤Ï¡¢²»À¼AI¥Äー¥ë¡Ö¥«¥¿¥Ê¥·¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¤³¤ÎÅÙ¡¢³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¥Ê¥·¤Ï¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¤ÎÂÐÏÃ¤òÀµ³Î¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Áー¥à°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë´µ¼Ô¾ðÊó¤Î¿½¤·Á÷¤êÊ¸½ñ¤ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥«¥¿¥Ê¥·¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAIBORN¡ÊÆ±Ãæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³°»³¾Ê¿¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿Ç»¡¼¼¤Ç´µ¼Ô¤òÁ°¤Ë¡¢Ìä¿Ç¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥¿¥«¥¿¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥ー¥Üー¥É¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿²»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥¿¥«¥¿¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¥«¥¿¥Ê¥·¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°å»Õ¤¬´µ¼Ô¤«¤éÊ¹¤½Ð¤·¤¿Ìä¿Ç¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢¡ÖSOAP¡×¡ÊS¡á¼ç´ÑÅª¾ðÊó¡¢O¡áµÒ´ÑÅª¾ðÊó¡¢A¡áÉ¾²Á¡¢P¡á·×²è¡Ë¤Î4¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤ÏÌä¿Ç¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î²èÌÌ¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´µ¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤¬Ï¿²»¤µ¤ì¡¢¿ÇÎÅÏ¿¤òºîÀ®¡£ÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆµºÜ·Á¼°¤Ë¼«Æ°ÊÑ´¹¤·¤¿¸å¡¢Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ËÍÆ°×¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥¿¥Ê¥·¤Ï¶ÛµÞ»þ¤Ë´Ê·é¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯Êó¹ð¤¹¤ë¡ÖSituation¡Ê¾õ¶·¡ËBackground¡ÊÇØ·Ê¡ËAssessment¡ÊÉ¾²Á¡ËRecommendation¡ÊÄó°Æ¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿SBAR¡Ê¥¨¥¹¥Ðー¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¥Áー¥à°åÎÅ¤Ç¤Î´µ¼Ô¾ðÊó¤Î¿½¤·Á÷¤êÊ¸½ñ¤ä¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎµÏ¿¤ÎºîÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥¿¥Ê¥·
¡¡°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¡Ö¥¿¥¹¥¯¥·¥§¥¢¡×¡ÊÆÃÄê¤Î¶ÈÌ³¤òÂ¿¿¦¼ï¤ÈÊ¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¥Ê¥·¤Ï¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥¥ë¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¿ÇÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡áÅìµþÅÔÎ©¹ÈøÉÂ±¡¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡á
¡¡¡Ö¥«¥¿¥Ê¥·¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÎ©¹ÈøÉÂ±¡¡ÊÆ±½ÂÃ«¶è¡ËÉÂ±¡Áí¹ç¿ÇÎÅ²ÊÉôÄ¹¤Î¾®ºäÄÃÂÀÏº°å»Õ¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¹¥¯¥·¥§¥¢¤Ï¥¹¥¥ë¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°éÀ®¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢²»À¼AI¥Äー¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¿ÇÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£°å»Õ¡¢´µ¼Ô¤È¤â¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¾®ºä°å»Õ¤ËAI¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥¹¥¯¥·¥§¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢´µ¼Ô¤È¤è¤ê¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤É¤òWeb¥»¥ß¥Êー¤Ç¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚWeb¥»¥ß¥Êー¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
LiveÇÛ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë17¡§00～18¡§00
¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¡¡¡¡8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë～9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8·î15Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¡¡
Äê°÷¡¡300Ì¾¡¡¡¡
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§https://form.k3r.jp/mdv_/mdvaiseminar20250819?k3ad=pr
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Çー¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¹Êó¼¼¡¡Ã´Åö¡§·¯ÄÍ¡¢ÀÖ±©¡¢µâÅÄ
MAIL¡§pr@mdv.co.jp
