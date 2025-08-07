¼ÖºÜ¡Ê»ÍÎØ¡¦ÆóÎØ¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¸þ¤±¥»¥°¥á¥ó¥È±Õ¾½¥É¥é¥¤¥ÐIC¡ØS1D15107¡Ù¤òÎÌ»º³«»Ï
¥»¥¤¥³ー¥¨¥×¥½¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ ¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤Ï¡¢¼ÖºÜ¡Ê»ÍÎØ¡¦ÆóÎØ¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¸þ¤±¥»¥°¥á¥ó¥È±Õ¾½¥É¥é¥¤¥ÐIC¡ØS1D15107¡Ù¤ò³«È¯¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÎÌ»º¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥×¥ë²Á³Ê¤Ï700±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥»¥°¥á¥ó¥È±Õ¾½¥É¥é¥¤¥ÐIC¡ØS1D15107¡Ù¡Ê¥Ù¥¢¥Á¥Ã¥×¡Ë
¶áÇ¯¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö¤Î¹âÀÇ½¡¦¹âµ¡Ç½²½¤ª¤è¤ÓEV²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢É½¼¨¤¹¤ë¾ðÊóÎÌ¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë±Õ¾½²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÂç·¿²½¡¦¹âÀººÙ²½¤Ï¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×Í×°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÂç·¿²½¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤â¹â¤¤»ëÇ§À¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥°¥á¥ó¥È±Õ¾½¥É¥é¥¤¥ÐIC¤Ï¡¢IC¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È½ÐÎÏÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶îÆ°²ÄÇ½¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È±Õ¾½¥É¥é¥¤¥ÐIC¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥¨¥×¥½¥ó¤Ï¡¢´ûÂ¸ÉÊ¡ÖS1D15106¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥»¥°¥á¥ó¥È½ÐÎÏ¿ô¤ò368¤«¤é688¤Ø³ÈÄ¥¤·¤¿¥»¥°¥á¥ó¥È±Õ¾½¥É¥é¥¤¥ÐIC¡ØS1D15107¡Ù¤ò³«È¯¤·¡¢ÎÌ»º³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØS1D15107¡Ù¤Ï¥»¥°¥á¥ó¥È½ÐÎÏ¿ô¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÀ½ÉÊ1¥Á¥Ã¥×¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î16SEG¡Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¿Þ1¡¢2¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¿ô¤ÎCOMÃ¼»Ò¤ò¥É¥é¥¤¥ÐIC¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÂ¿¥»¥°¥á¥ó¥ÈÉ½¼¨¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤Î¾åÌÌ´ðÈÄ¤È²¼ÌÌ´ðÈÄ¤ËSEGÇÛÀþ¡¢COMÇÛÀþ¤òÊ¬»¶¤µ¤»*1¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¼ÂÁõ»þ¤ÎÇÛÀþÍÆ°×²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ3¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥°¥á¥ó¥È¡¿¥³¥â¥ó½ÐÎÏ°Û¾ï¡Ê¥ªー¥×¥ó¡¿¥·¥çー¥È¡Ë¸¡½Ð¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨°ÂÁ´µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢Æ°ºî²¹ÅÙ¤ÏºÇ¹â105¡î¡¢AEC-Q100*2µ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤â°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥¹¥È*3¤ÈÄ¾ÀÜÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È±Õ¾½¥É¥é¥¤¥ÐIC¤Î¤¿¤á¡¢¥Û¥¹¥È¤«¤éÅ¾Á÷¤µ¤ì¤ëÉ½¼¨²èÁü¥Çー¥¿¤ò³°ÉÕ¤±¥á¥â¥êÌµ¤·¤Ë¥»¥°¥á¥ó¥È±Õ¾½¤ËÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Æ¥£¥Ã¥¯¶îÆ°*4¤Ë¤è¤ë¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¼Â¸½¤ä¡¢PWMÊý¼°*5¤Ë¤è¤ë16³¬Ä´¥»¥°¥á¥ó¥ÈÉ½¼¨¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥É¥áー¥¿ー¤ä²óÅ¾¿ôÉ½¼¨¤Ê¤É¤Î»ëÇ§À¤äÉ½¸½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥×¥½¥ó¤Ï¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¾®·¿²½¡¢¹âÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¾Ê¡¦¾®¡¦Àº¤Îµ»½Ñ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀÇ½¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ1: Â¿¿ô¤Î16SEGÉ½¼¨Îã¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¿Þ2: ¡ØS1D15107¡Ù¤Ë¤è¤ëÉ½¼¨¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¿Þ3: 16SEGÉ½¼¨¤ÎÇÛÀþÈæ³Ó¿Þ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
¡¦¥»¥°¥á¥ó¥È¡§688½ÐÎÏ¡¡¥³¥â¥ó¡§1½ÐÎÏ(16Ã¼»Ò)
¡¦¥¹¥¿¥Æ¥£¥Ã¥¯¶îÆ°¤Ë¤è¤ë¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¼Â¸½
¡¦PWMÊý¼°¤Ë¤è¤ë16³¬Ä´É½¼¨
¡¦É½¼¨°ÂÁ´µ¡Ç½ÅëºÜ
¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¼ÂÁõ»þ¤ÎÇÛÀþ¤ÎÍÆ°×²½¤Ë¹×¸¥
À½ÉÊ¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï²¼µ¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.epson.jp/prod/semicon/products/lcd_drivers/s1d15107.htm
¥»¥¤¥³ー¥¨¥×¥½¥ó³ô¼°²ñ¼Ò MD±Ä¶ÈÉô
https://www.epson.jp/prod/semicon/information/support.htm
¢£ËÜÀ½ÉÊ¤Î³µ»ÅÍÍ
¡ö1 ËÜÀ½ÉÊ¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥Ã¥×Æâ¤ÎÇÛÀþ¤ò´ðÈÄ¤Î¾å²¼¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤ÏÆÃµö½Ð´êÃæ¤Ç¤¹
¡ö2 AEC-Q100¡§AEC¤Ï¡ÖAutomotive Electronics Council¡Ê¼ÖºÜÅÅ»ÒÉôÉÊÉ¾µÄ²ñ¡Ë¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ÈÂç¼êÅÅ»ÒÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¡¢¼ÖºÜÍÑÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¿®ÍêÀ¤äÇ§Äê´ð½à¤Îµ¬³Ê²½¤Î¤¿¤á¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¡£AECµ¬³Ê¤Ï¼ÖºÜÍÑÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Îµ¬³Ê¤È¤·¤Æ¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢»ö¼Â¾å¤Î¶È³¦É¸½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ö3 ¥Û¥¹¥È¡§Â¾¤Îµ¡´ï¤äÉôÉÊ¤òÀ©¸æ¡¦´ÉÍý¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦Ãæ¿´Åª¤ÊÁõÃÖ
¡ö4 ¥¹¥¿¥Æ¥£¥Ã¥¯¶îÆ°¡§±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÉ½¼¨¥»¥°¥á¥ó¥È¤È±Õ¾½¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÃ¼»Ò¤ò1ÂÐ1¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢¶îÆ°¤¹¤ëÊý¼°
¡ö5 PWMÊý¼°¡ÊPWM=Pulse Width Modulation¡Ë¤È¤ÏÊÑÄ´ÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ë¥¹Éý¡Ê=ON»þ´Ö¡Ë¤òÊÑÄ´¤µ¤»¤ëÊý¼°
