¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡×¡õ¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îb.box¥·¥Ã¥Ôー¥«¥Ã¥×¿·ÅÐ¾ì¡ª8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È
¿åÊ¬Êäµë¤ËÂç³èÌö¡ª¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥°
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è https://www.akachan.jp¡Ë¤Ï¡¢weskiii¡Ê¥¦¥§¥¹¥ー¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¤Î¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Öb.box¡Ê¥Óー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤Î¥·¥Ã¥Ôー¥«¥Ã¥×¤ò¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é£¹·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://shop.akachan.jp¡Ë¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊURL¡§https://bit.ly/3JheeM8
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡É¼«Ê¬¤Ç°û¤ß¤¿¤¤¡Éµ¤»ý¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¡Ç½À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤Î¿·ºî¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤´¼«ÂðÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð»º½Ë¤¤¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤ä¤µ¤·¤¤¥Ùー¥¸¥å¥Èー¥ó¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¤¬°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¡£
¤É¤Á¤é¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢b.box¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤ª¤â¤êÉÕ¤¥¹¥È¥íー¡É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þー¥¯¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤ê¤òºÎÍÑ¡£¤É¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤µ¡Ç½À¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¡¢ËèÆü¤Î»Ò°é¤Æ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¼«Ê¬¤Ç°û¤à¡É³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡Öb.box¡×¤Î¥¹¥È¥íー¥Þ¥°¡£ ¥«¥Ã¥×¤ò·¹¤±¤Æ¤âÃæ¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê°û¤á¤ë¡Ö¤ª¤â¤êÉÕ¤¥¹¥È¥íー¡×¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
µÕÎ®¤òËÉ¤°ÊÛÉÕ¤¤Î°û¤ß¸ý¤ä¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¤Î¥Ñー¥Ä¤¬Ê¬²ò²ÄÇ½¤Ç¿©Àöµ¡¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¤òÊÝ¤Æ¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¤ÛÆý¤Ó¤ó¤«¤é¥¹¥È¥íー°û¤ß¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°½Ð»þ¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤¢¤¬¤ê¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤âÂç³èÌö¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤¿¡ª¡É¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£b.box¡Ê¥Óー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
b.box¡Ê¥Óー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¼è°·Å¹ÊÞ¤¬2,000Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Sippy cup¡Ê¥·¥Ã¥Ôー¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¤ª¿©»ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¼«Î©¿´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¿Æ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¡¢¥Óー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤â²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ¸³«¤ò¹¤²¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦45¥õ¹ñ°Ê¾å¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[¼èºàÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡¡¹ÊóÉô
ÅÅÏÃ¡§06-6258-7125
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ah-kouhou@akachan.co.jp
[ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ê°é»ù¤ò¡£¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°HP¡§https://www.akachan.jp
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.akachan.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡¡¹ÊóÉô ÅÅÏÃ¡§06-6258-7125 ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ah-kouhou@akachan.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý
https://www.akachan.jp
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://shop.akachan.jp
Àè¹ÔÈÎÇä¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·¥Ã¥Ôー¥«¥Ã¥×
https://bit.ly/3JheeM8
