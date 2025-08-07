Hitachi Social Innovation Forum 2025 JAPAN, OSAKA ²ñ¾ì¥ì¥Ýー¥È¡õÅ¸¼¨¾Ò²ð
2025Ç¯7·î17Æü¡¢¥Ò¥ë¥È¥óÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖHitachi Social Innovation Forum 2025 JAPAN, OSAKA¡×¡£ÆüÎ©¥°¥ëー¥×¤¬Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¥³¥¢¤Ë¡¢´Ä¶¡¦¹¬Ê¡¡¦·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡Ö¥Ïー¥â¥Ê¥¤¥º¥É¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤¿Å¸¼¨¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é³ØÀ¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Êý¡¹¤¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀâÌÀ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤â¡¢¡ÖOT¤ÈIT¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼¡À¤Âå·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¼Â¸½¡×¤È¡Ö¥Ò¥È¤ÈAI¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥ïー¥«ー¤Î³×¿·¡×¤ÎÆó¤Ä¤Î¥Öー¥¹¤Ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖOT¤ÈIT¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼¡À¤Âå·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¼Â¸½¡×¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏÁýÂç¤äÀìÌç¿ÍºàÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò¤É¤¦²ò·è¤¹¤ë¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AIÁ´À¹´ü¤Îº£¡¢µ÷Î¥¤ä¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Borderless Data Share(BDS)¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NTT¥°¥ëー¥×¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂçÍÆÎÌ¡¦¹âÉÊ¼Á¡¦ÄãÃÙ±ä¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÖIOWN® APN¡×¤ÈÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÖVSP One Block¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢±ó³ÖÃÏ´Ö¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Çー¥¿¤òÆ±´ü¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅÎÏ¤ò´Þ¤á¤¿¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢¹°èºÒ³²È¯À¸»þ¤Î¿×Â®¤Ê¶ÈÌ³ºÆ³«¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÍè¾ì¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¼Âµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥â¤Ç¤¹¡£ÆóÂæ¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸´Ö¤Ç¥Çー¥¿¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±´ü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤·°ìµòÅÀ¤¬ºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Â¾µòÅÀ¤Ç¶ÈÌ³¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Öー¥¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡ÖºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±ó³ÖÃÏ¤Ç¤â¿Í¼ê¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¶ÈÌ³·ÑÂ³¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Öー¥¹¤ÎÀâÌÀ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£BDS¤Ç½ÀÆð¤Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÈ¼Áö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
IOWN×日立ストレージについて、より詳しい情報はこちらをご覧ください。
Borderless Data Share(BDS)¡§¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥éIT¥·¥¹¥Æ¥à¡§ÆüÎ©( https://www.hitachi.co.jp/products/it/society/product_solution/telecom/infrastructure/bds.html )
global-active device¡§ÆüÎ©¥¹¥È¥ìー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡§ÆüÎ©( https://www.hitachi.co.jp/products/it/storage-solutions/topics/gad/index.html )
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥È¤ÈAI¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥ïー¥«ー¤Î³×¿·¡×¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ï¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¡¢AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¤¢¤ë¡ÖHitachi iQ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüÎ©¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®AI¶¦ÄÌ´ðÈ×¤ò¸ø³«¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¹©É×¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤¤¡¢Ä¾ÀÜ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤È¡¢¤½¤Î²ò·èºö¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¼Ô¤â¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤ËË¬¤ì¤¿Êý¤«¤é¤â¡¢¡ÖÆüÎ©¥°¥ëー¥×Æâ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢AI¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¥Èー¥¿¥ë¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡ÖÀ¸À®AI¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Ë¥Çー¥¿¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤â°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Hitachi iQについては、別記事「AIを支える土台「Hitachi iQ」の両側に迫る!―AIアンバサダーにその秘密を聞いてみた―」で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äAI¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½ÅÍ×À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ä¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖHitachi Social Innovation Forum 2025 JAPAN, OSAKA¡×¤Ç¤ÏÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤¬¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
