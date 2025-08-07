Lucky Day Craft¡ß¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¡ÖBUNNY MAY MASCOT FIGURE¡×È¯Çä·èÄê¡ª(ÆÃÅµ²èÁü¤¢¤ê)
´á¶ñ¥áー¥«ー¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§°ÂÆ£¤³¤¦¤¸¡Ë¤Ï¡¢
Lucky Day Craft¡ß¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¡ÖBUNNY MAY MASCOT FIGURE¡×(¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ 500±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤ 660±ß(ÀÇ¹þ))¤ò¡¢ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï (¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¥¹¥È¥¢ (https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore))) ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Lucky Day Craft»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡ª
ÍÓ¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¦¥µ¥®¤Î ¡ÖBUNNY MAY(¥Ð¥Ëー¥á¥¤)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ï¿©¤ÙÊª¥â¥Áー¥Õ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Á´¼ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
°ìÉô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ü¥Ç¥£¤ä¥Õ¥í¥Ã¥ー¡¢ ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Ë¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÍÑãþÂÎ¡¦¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤Æ2025Ç¯11·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥«¥éー¡Øfancy¡Ù¡ª
¤´Í½Ìó¤Ï2025Ç¯8·î19Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¸ø¼°¥¹¥È¥¢¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤¡ÖBUNNY MAY MASCOT FIGURE¡×
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·îÍ½Äê
¡¦²Á³Ê¡§¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ 500±ß(ÀÇ¹þ) / ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤ 660±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÐ°Ê¾å
¡¦ÁÇºà¡§PVC
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó64mm
¡¦À½Â¤¹ñ¡§Made in China
¡¦Ãøºî¸¢É½¼¨¡§(C)Lucky Day Craft
¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿
¼ê¤ÎÊ¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥¢ー¥È¤ò¡¢´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSO-TA¡¿¥½ー¥¿
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-0032¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èòôÃ«Ä®7-3-301
HP ¡§ https://www.so-ta.com/(https://www.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=HP)