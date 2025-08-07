¡ÚÅçÃé¡ÛËÌ³¤Æ»»ºÊÆ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÖËÌ³¤Æ»¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¿·È¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒÅçÃé¡ÊËÜ¼Ò¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¦ÅÄ ¸÷Í¿Ç· °Ê²¼¡§ÅçÃé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÊÆ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡ÖHOME'S ËÌ³¤Æ»¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¤òÅçÃé¡¦¥Ûー¥à¥ºÁ´Å¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤ÎÅçÃé¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÆ¥·¥êー¥º¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÂè°ìÃÆ¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤Ê¤Ê¤Ä¤Ü¤·¡×¤ËÂ³¤¯ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ËÌ³¤Æ»ÊÆ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÊÆ¤Î¤ß¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤ÎÌÃÊÁÊÆ¤ò¡¢»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÒÀ¸´ÉÍý¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿ÀÐ¼í»Ô¤Î¥Û¥¯¥ì¥ó¥Ñー¥ë¥é¥¤¥¹¹©¾ì¤ÇÀºÊÆ¡¦¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¿ï»þ¿©Ì£¤Î³ÎÇ§¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½£¤ØÄ¾Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ¯ÅÙ¤Î°Ý»ý¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëËÌ³¤Æ»ÊÆ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢½¾Íè¤ÎÃ±°ìÌÃÊÁÊÆ¤è¤ê¤â¤ªµá¤áÄº¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÊÆ¡ÖHOME¡ÆS ËÌ³¤Æ»¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÅçÃé¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§HOME¡ÇS¡¡ËÌ³¤Æ»¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡¡ÀºÊÆ5kg
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§ÀÇÈ´ 3,580±ß¡ÊÀÇ¹þ 3,866±ß¡Ë
È¯Çä³«»ÏÆü¡§8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë
¼è°·Å¹ÊÞ¡¡¡§ÅçÃé¡¦¥Ûー¥à¥ºÁ´Å¹¤Î¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥í¥¢
¢¨¥Ûー¥à¥º¹¾Åì±î¹¾Å¹¡¢¥Ûー¥à¥ºÀéÍÕ¥Ë¥åー¥¿¥¦¥óÅ¹¤Ï¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥í¥¢¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¼è°·¤¤ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æºß¸Ë¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥¯¥ì¥ó¥Ñー¥ë¥é¥¤¥¹¹©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô¤Ë·ú¤Ä¥Û¥¯¥ì¥óÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤ÎÀºÊÆ¹©¾ì¡£ÆÈ¼«¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤òÀß¤±¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¡ÊFSSC22000¡Ë¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅçÃé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅçÃé¤Ï¡¢²È¶ñ¤È¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¸½ºß52Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Êë¤é¤·¤ÎË¤«¤µ¤òÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥Ë¥È¥ê¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢½»¤Þ¤¤¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤êÊØÍø¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎË¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£