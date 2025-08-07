³ª¹¾°É¤Î½é¾®Àâ¡Ø¤¢¤Î¶õ¤Î¿§¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¤¬¡¢Âè74²ó¾®³Ø´Û»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¤Î¸õÊäºî¤Ë¡ª¡¡³ª¹¾°É¡ßÆüÌî»Ô¡ßÌ¤Íè²°½ñÅ¹¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¡Ò¡Ø¤¢¤Î¶õ¤Î¿§¤¬¤Û¤·¤¤¡ÙPOP¥¢¥ïー¥É¡Ó¤â³«ºÅ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò(ÅìµþÅÔ¿·½É¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Ìî»ûÍ¥)¤«¤é´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢³ª¹¾°É¤µ¤ó¤Î½é¾®Àâ¡Ø¤¢¤Î¶õ¤Î¿§¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ê2024Ç¯5·î30ÆüÈ¯Çä¡¢ÀÇ¹þÄê²Á1,980±ß¡Ë¤¬¡¢Âè74²ó¾®³Ø´Û»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¤Î¸õÊäºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ßÊª¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¸õÊäÁ´6ºîÉÊ¤«¤é¡¢9·î11Æü¤Ë¼õ¾Þºî¤òÈ¯É½Í½Äê¡¢11·î13Æü¤ËÂ£¾Þ¼°¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾®³Ø´Û»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡
https://sho.jp/cpc_award(https://sho.jp/cpc_award)
¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¡¦ÆüÌî»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤¬¼çºÅ¤·¡¢³ª¹¾°É¤µ¤ó¤â¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤¢¤Î¶õ¤Î¿§¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÆÉ½ñ´¶ÁÛ¥Ý¥Ã¥×¾Þ¤Î³«ºÅ¤¬¡¢2025Ç¯7·î30Æü¤ËÈ¯É½¡£ÆüÌî»Ô¤ÎÂç·¿½ñÅ¹¡¢Ì¤Íè²°½ñÅ¹Â¿ËàÊ¿¤Î¿¹Å¹¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡Ò¡Ø¤¢¤Î¶õ¤Î¿§¤¬¤Û¤·¤¤¡ÙPOP¥¢¥ïー¥É¡Ó¤ÎÊç½¸¤¬º£Ç¯11·î¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü³ª¹¾ °ÉÍÍ¤ÈÆüÌî»Ô¤ÎÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡ÊÆüÌî»Ô¶µ°éÉô¡Ë
https://www.city.hino.lg.jp/press/1029447/1029523.html(https://www.city.hino.lg.jp/press/1029447/1029523.html)
¡üÆüÌî»Ô½Ð¿È¡¦ÈÇ²è²È¤Î³ª¹¾°É¤µ¤ó¤¬ÆüÌî»Ô¤ÈÏ¢·È¡¡³Ø¹»¤Ë¾®Àâ´óÂ£¤Ê¤É¡ÊÈ¬²¦»Ò·ÐºÑ¿·Ê¹¡Ë
https://hachioji.keizai.biz/headline/4032/
¡ü¡ÚÌ¤Íè²°¤¹¤¤¤»¤ó¿Þ½ñ¡Û¡Ø¤¢¤Î¶õ¤Î¿§¤¬¤Û¤·¤¤¡ÙÀ¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¡©¡Ã¤³¤ÎËÜ¥è¥ó¥Ç¥ßー¡ª
https://www.youtube.com/watch?v=RuuLq2F9udg
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=RuuLq2F9udg ]
¡Ø¤¢¤Î¶õ¤Î¿§¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë²è²È¡¦³ª¹¾°É¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¤Ç¡¢2024Ç¯5·î¤Ë´©¹Ô¡£È¯ÇäÅö½é¤«¤é¡Ö100Ç¯¸å¤Þ¤Ç»Ä¤ëÌ¾ºî¤ÎÃÂÀ¸¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¸½ÂåÈÇ¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¤è¤¦¡×¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£½Õ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÃæ³ØÆþ»î¤Ç¡¢ÍÌ¾Ãæ³Ø¹»*¤ÎÆþ»îÌäÂê¤ËÂ¿¿ô½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
*ÂçºÊ¡¢³¤¾ë¡¢³Ø½¬±¡½÷»Ò¡¢µ×Î±ÊÆÂç³ØÉíÀß¡¢·ÄØæµÁ½Î¾ÅÆîÆ£Âô¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¡¢¥µ¥ì¥¸¥ª³Ø±¡¡¢¹Åç³Ø±¡¡¢»°ÎØÅÄ³Ø±à¡¢ÌÀÂçÃæÌî¡¢²£ÉÍ¶¦Î©³Ø±à¤Ê¤É
³Ø¹»¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾®³ØÀ¸¤È¡¢ÅÚ¼ê±è¤¤¤ÎÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê²È¤Ë½»¤à¡¢"ÊÑ¿Í"¤È±½¤µ¤ì¤ë·Ý½Ñ²È¡£¥¢ー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ä¤à¤¬¤ì¤ë¡¢¥Þ¥³¤È¥ª¥Ã¥µ¥óÀèÀ¸¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¸òÎ®¤Î¤æ¤¯¤¨¤Ï!?
´¶Æ°ºî¡Ø¤¢¤Î¶õ¤Î¿§¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤â¾Þ»¿¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡ª
·²ÀÄ¿§¤Î¿§±ôÉ®¤¬¡¢¤¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤òÁ°¤è¤ê¡¢¤¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÃ¯¤«¤ò¤â¡¢¤¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Íî¹ç·Ã»Ò¡Êºî²È¡¦¥¯¥ì¥è¥ó¥Ï¥¦¥¹¼çºË¡Ë
75¤Î¤ªÌì¤µ¤ó¤â¡¢¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ³Ð¤Ë¤âÎÞ¤¬°î¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤è¤êËÍ¤Ï¡¢Ä¦¹ï²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¯»ö¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢¹ü¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Ï¡¢¥´ー¥ë¤Î¤Ê¤¤¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÍÍ¤Ê¥â¥Î¤Ç¤¹¡¢¤¿¤À¤¿¤Àºî¤êÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤¤¤Íー¡¡¡¡¡¡¡¡
µÈÅÄÊæÀÑ¡ÊÄ¦¹ï²È¡Ë
80Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÅìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ç¤â²ÈÄí¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Î²È¡×¤È¤¤¤¦¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¡¢¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¤ÎÂÎ¸³¡¦¥Û¥ó¥â¥Î¤Î´¶Æ°¡×¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¼«¤é¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¿Ê²½¤¹¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¿´¤Ë¶Á¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«Í³¤Ê¡¢´¶À¤ÈÁÛÁüÎÏ¤Î¡Ö¤¿¤«¤é¤â¤Î¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡
ËÙÀîÂóÏº¡ÊÁ° ÆüÌî»Ô¶µ°éÄ¹¡Ë
ÆÉ¤ó¤À¸å¤Ë¸«¤¨¤ë¤¤¤Ä¤â¤Î·Ê¿§¤¬¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö¼«Í³¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¿§ºÌË¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤¿Êª¸ì¡£¡¡¡¡
µÈÅÄÃÎÌÀ¡Ê·àºî²È¡¿±é½Ð²È¡Ë
¡¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¿ï»þup¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡https://atelieranz.jp/anosoranoirogahoshii/
ºîÉÊ¾Ò²ð
½ñÌ¾¡§¤¢¤Î¶õ¤Î¿§¤¬¤Û¤·¤¤
Ãø¼Ô¡§³ª¹¾°É
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯5·î30Æü
ÀÇ¹þÄê²Á¡§1,980±ß¡ÊËÜÂÎ1,800±ß¡Ë
ISBN¡§978-4-309-03188-0
»ÅÍÍ¡§46È½¡¿¾åÀ½¡¿224ÊÇ
½ñ»ïURL¡§https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309031880/
¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤âÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºî²È¾Ò²ð¡¡¡¡³ª¹¾ °É¡Ê¤«¤Ë¤¨ ¤¢¤ó¤º¡Ë
(C)Junichi Takahashi
²è²È¡£
ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼«Í³¤Î¿¹³Ø±àÂ´¶È¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÈÇ²è¤ò³Ø¤Ö¡£¸½ºß¡¢Èþ½Ñ´Û¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ä²èÏ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÀþ¤È°µÅÝÅª¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢Ë¤«¤ÊÊª¸ìÀ¤ò´µ¯¤¹¤ë¤½¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
Ãø½ñ¤Ë¡¢ºîÉÊ½¸¡Ø°É¤ÈÀ¤³¦¡Ù¡¢³¨ËÜ¡Ø¥Ï¥Ê¤Ï¤Ø¤Ó¤¬¤¹¤¡Ù¡ÊÂè14²ó¤è¤¦¤Á¤¨¤ó³¨ËÜÂç¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¡Ø¤ªー¤¤¡Ù¡¢¡Ø¥æ¥¥Ò¥é¤µ¤ó¤È¤ª¤Ê¤«¤Î¤¹¤¤¤¿¥¾¥¦¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥æ¥¥Ò¥é¤µ¤ó¤È¤ª¤Ê¤«¤Î¤¹¤¤¤¿¥¥ê¥ó¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥æ¥¥Ò¥é¤µ¤ó¤È¤ª¤Ê¤«¤Î¤¹¤¤¤¿¥¯¥¸¥é¤µ¤ó¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊ¸¡¦¤¤¤ï¤Þ¥¿¥±¥Ä¥°¡¿³¨¡¦³ª¹¾°É¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
ÉñÂæÈþ½Ñ¤äÊÉ²èÀ©ºî¡¢´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤Þ¤¿NPOË¡¿Í3 .11¤³¤É¤âÊ¸¸ËÍý»öÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³¨ËÜ¤ä²èºà¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤ä³¨ËÜÀìÌç¤ÎÊ¸¸Ë¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥¢ー¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢ー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢»¨»ï¡ÖPen¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëP e n¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¢¥ïー¥É2021¤Ç¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£