³ËÍ»¹ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎMiRESSO¡¢¥·¥êー¥ºA¤Î1st ¥¯¥íー¥º¤Ç18.3²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¡¢Îß·×Ä´Ã£³Û¤Ï42.8²¯±ß¤Ë
³ô¼°²ñ¼ÒMiRESSO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§ÃæÆ» ¾¡¡¢°Ê²¼¡ÖMiRESSO¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Î1st¥¯¥íー¥º¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁí³Û18.3²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ëSpiral Capital³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊSpiral Capital Japan Fund 3¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçÊ¿ÍÎ¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢´ûÂ¸Åê»ñ²È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊGenesia Venture Fund 3¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÏ¶È¸åÌó2Ç¯È¾¤Ç¤ÎÎß·×Ä´Ã£³Û¤Ï¡¢Êä½õ¶â¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó42.8²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢¥Ù¥ê¥ê¥¦¥àÀ½Â¤¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥é¥ó¥È¡ÖBETA¡×¡ÊBeryllium Testing plant in Aomori¡Ë¤Î·úÀß¤ËÅê»ñ¤·¡¢2027Ç¯ÅÙÃæ¤Î¥Ù¥ê¥ê¥¦¥àÀ¸»º³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ËÜÄ´Ã£¤Î³µÍ×
¡¡Áí³Û¡§18.3²¯±ß
¡ãÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°ú¼õÀè¡ä
¡¦Spiral Capital¡Ê¥êー¥ÉÅê»ñ²È¡Ë
¡¦ÂçÊ¿ÍÎ¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º
2¡¥»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÌÜÅª
MiRESSO¤Ï2023Ç¯10·î¤Ë¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊÃæ¾®´ë¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¿ä¿Ê»ö¶È¡ÊSBIR ¥Õ¥§ー¥º£³¡Ë³ËÍ»¹çÊ¬Ìî¡Ê»ö¶È¥Æー¥Þ¡§³ËÍ»¹ç¸¶·¿Ï§Åù¤Ë¸þ¤±¤¿³ËÍ»¹çµ»½Ñ·²¤Î¼Â¾Ú¡Ë¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¢¨£±¡¢¿·¤¿¤ÊÄã²¹ÀºÀ½µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ê³ËÍ»¹ç¡Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥Ù¥ê¥ê¥¦¥à¤ÎÀ¸»º¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢¥Ù¥ê¥ê¥¦¥àÀ½Â¤ÈÎÇä»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿MiRESSO¤ÎÄã²¹ÀºÀ½µ»½Ñ¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊ¬Ìî¤â´Þ¤à¹ÛÊª»ñ¸»¤ÎÀºÀ½¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿ÀºÀ½¥×¥í¥»¥¹¤ÎÄó°Æ¡¢µ»½Ñ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢MiRESSO¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¡¢ÂçÊ¿ÍÎ¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÊñ³çÅª¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¢¨2¡¢ÂçÊ¿ÍÎ¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ½Â¤½ê¡Ê½»½ê¡§ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»ÔÂç»ú²Ï¸¶ÌÚ»ú±ó»³¿·ÅÄ5-2¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MiRESSO¤Î¥Ù¥ê¥ê¥¦¥àÀ½Â¤¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥é¥ó¥È¡ÖBETA¡×¡ÊBeryllium Testing plant in Aomori¡Ë¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ë¤è¤ê¡¢BETA¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¡¢2027Ç¯ÅÙÃæ¤ÎÀ¸»º³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡§³ô¼°²ñ¼ÒMiRESSO¤¬Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÃæ¾®´ë¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð»ö¶È¡ÊSBIR¥Õ¥§ー¥º3¡Ë¤ËºÎÂò¡Ê20²¯±ß¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000129969.html
¢¨2¡§³ô¼°²ñ¼ÒMiRESSO¤ÈÂçÊ¿ÍÎ¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Êñ³çÅª¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000129969.html
[BETA³µÍ×]
½êºßÃÏ¡§ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»ÔÂç»ú²Ï¸¶ÌÚ»ú±ó»³¿·ÅÄ£µ-£²
ÌÌÀÑ¡§Ìó300m²
À¸»º³«»Ï¡§2027Ç¯ÅÙÃæ
¥Ù¥ê¥ê¥¦¥àÀ½Â¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥é¥ó¥È¡ÖBETA¡× ´°À®¥¤¥áー¥¸¿Þ
3¡¥ÂåÉ½¼èÄùÌòCEOÃæÆ»¾¡¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
MiRESSO¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
MiRESSO¤Ï¡Ö¹ÛÊª»ñ¸»¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¡¢¡Ö¥Ù¥ê¥ê¥¦¥à¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÃ£À®ÌÜÉ¸¡Ë¤Î¤â¤È¡¢BETA¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¡¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ù¥ê¥ê¥¦¥à¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥Åê»ñ²È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Spiral Capital ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë Ä¾°æÁïÍ§»á
¤³¤ÎÅÙ¡¢MiRESSO¤Î¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥êー¥ÉÅê»ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¿Ê·îÊâ¤Ê³ËÍ»¹ç»º¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦ÍÑÏ§¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤â´Þ¤á¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë³ËÍ»¹ç»º¶È¶¨²ñ¡ÊFIA¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï´û¤Ë4²¯ÊÆ¥É¥ëÄ¶¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ø¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥å¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Þ¤¹¡£MiRESSO¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥È¥«¥Þ¥¯·¿¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³ËÍ»¹çÏ§¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ù¥ê¥ê¥¦¥à¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ½Â¤¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë³ËÍ»¹ç¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î½ÅÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¥·¥êー¥ºA¤Ê¤¬¤éBETA¤È¤¤¤¦FOAK¡Êfirst-of-a-kind¡Ë¤ÎÅêÆþ¤ËÁá´ü¤ËÃ©¤êÃå¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¡¢³ËÍ»¹ç¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³ËÊ¬Îö¡ÊÍÏÍ»±ö·¿¡Ë¤ä¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ù¥ê¥ê¥¦¥à¹ç¶â¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¤Ê¤ÉÂ¾¥ì¥¢¥á¥¿¥ë»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²ÁÃÍÄó¶¡²ÄÇ½¤È¤¤¤¦»ö¶È¤Î¶¯¿ÙÀ¤¬ÀøºßÅª¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î½Ð»ñ¤Î¼ç¤Ê·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÌÌ¤ÏBETA¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤È¤¤¤¦·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢MiRESSO¤Î¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤ÈÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¿ÍÎ¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´ä´Ü°ìÉ×»á
Åö¼Ò¤Ï¡¢MiRESSO¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ù¥ê¥ê¥¦¥à¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯10·î¤ËÊñ³çÅª¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½Ð»ñ¤Ë¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¡¢¥Ù¥ê¥ê¥¦¥àÀ½Â¤ÈÎÇä»ö¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶âÂ°À½Ï£¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈMiRESSO¼Ò¤ÎÍ¤¹¤ë¥Ù¥ê¥ê¥¦¥àÀ½Â¤µ»½Ñ¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¹â¤¤¥·¥Ê¥¸ー¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î²¼¡¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º Investment Manager Á¾²æÉô¿ò»á
MiRESSO¤Ï¡¢ÎÌ»Ò²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊQST¡Ë¤Î³×¿·Åª¤ÊÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¤Ï¡¢2050Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ100Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÎßÀÑ»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤¦¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ê¡¢¿ÍÎà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¹½Â¤¤Ëº¬ËÜÅª¤ÊÅ¾´¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ»½Ñ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢È¿±þÍÆ´ïÆâ¤ÎÈïÊ¤ºà¤ä¥×¥é¥º¥ÞÀ©¸æ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥Ù¥ê¥ê¥¦¥à¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¥³¥¹¥È¤Ç¤ÎÀºÀ½¤·¤«¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹»Ô¾ì·ÁÀ®¤ÎÎ§Â®Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MiRESSO¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÄã²¹ÀºÀ½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀºÀ½¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥ê¥ê¥¦¥à¶¡µë¤ÎÈ´ËÜÅª¤ÊÄã¥³¥¹¥È²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤Ï¡¢¥·ー¥É´ü¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Î¥·¥êー¥ºA¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥é¥ó¥È¡ÖBETA¡×¤Î·úÀß¤ò¸å²¡¤·¤¹¤Ù¤¯¡¢ÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ³«È¯¤È»º¶È¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ËÄ©¤àMiRESSO¥Áー¥à¤Î¹â¤¤¸¦µæ³«È¯ÎÏ¡¢»ö¶È³«ÂóÎÏ¤Ë¤â¶¯¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡¥ºÎÍÑ¾ðÊó
MiRESSO ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¸¦µæ¡¦µ»½Ñ³«È¯¡¢»ö¶È³«È¯Åù¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¤òÀÑ¶Ë³ÈÂçÃæ¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È(https://fourth-gosling-e89.notion.site/MiRESSO-1e10ece918a080179167eb38a87ef241)¤«¤é¤¼¤Ò¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¶¡¥²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾ ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒMiRESSO
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÃæÆ»¡¡¾¡
½êºßÃÏ ¡¡¡§ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô
ÀßÎ©Æü ¡¡¡§2023 Ç¯5 ·î16 Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥Ù¥ê¥ê¥¦¥à¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä»ö¶È¡¢µÚ¤ÓÄã²¹ÀºÀ½µ»½Ñ¤Îµ»½Ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡¡¡¡ ¡§https://miresso.co.jp/
7¡¥ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Ã´Åö¡§³ô¼°²ñ¼ÒMiRESSO ¹ÊóÃ´Åö¡¡
Ï¢ÍíÀè¡§info@miresso.co.jp