AIで変える企業誘致戦略、神戸市とAtlasが実証プロジェクトを始動

Atlas株式会社

Atlas株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎悠生、以下「Atlas」）は、神戸市と連携し、AIによる企業誘致の効率化を目的とする概念実証を開始しました。

背景・社会課題／政策整合

多くの自治体にとって、企業誘致は地域活性化の重要施策の一つです。しかし、企業誘致活動は非常に労力とコストがかかる一方で、成約に至るケースは限られています。自治体担当者は企業セミナーの開催、商談会への参加、企業リストを基にした営業活動などを行っていますが、その非効率性が長年の課題となっています。

Atlasが提供する価値

Atlasは、AI技術を活用し、企業誘致活動を大幅に効率化する新たな手法を提案しています。今回の神戸市との概念実証プロジェクトを通じて、AIがどのように誘致活動を効率化できるか、その効果検証を行います。AIの導入により、従来の労働集約的な作業を軽減し、より戦略的かつ成果に繋がる企業アプローチを可能にします。

Atlasは、神戸市との協力を皮切りに、他の自治体とも積極的に連携を図っていきます。各自治体が抱える企業誘致の課題に対し、本実証の成果や知見を共有しながら、AIを活用した効率的で成果の見込める施策を広めてまいります。

Atlas株式会社は、自社技術を活用した"AI Agent"を開発する企業です。

