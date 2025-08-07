総力特集は、ペンタゴンのUFO戦略と自衛隊　　月刊「ムー」９月号発売!!

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年８月７日（木）に月刊「ムー」9月号（特別定価：950円（税込））を発売いたしました。月刊「ムー」は世界の謎と不思議に挑戦するスーパーミステリー・マガジンです。

総力特集 ペンタゴンのUFO戦略と自衛隊

超党派の「UFO議連」が、ついに日本版「AARO（全領域異常現象解決局）の設置を求める提言書を防衛大臣に提出!! ペンタゴンも、この動きに期待を寄せている。なぜなら、ペンタゴンのUFO政策と日本の自衛隊が担う役割は戦前より、大いに関係しているからだ。本総力特集では、その歴史を振り返り、来るべきUFO戦略の未来を見据える!!

特別企画 七支刀の神像と神器「草薙剣」の謎

奈良の古社・石上神宮に秘蔵されてきた「七支刀」。４世紀に百済から日本の天皇に贈られたものとされてきたが、これを疑問視する声も多い。福岡県の小さい神社に祀られる謎の神像を手掛かりにして、霊剣信仰とリンクした幻の九州王朝の秘史を明るみにする!!

今月もミステリー記事満載!!

２色刷り特集 奇跡の稲荷行者＜オダイ＞ 砂澤たまゑ／実用スペシャル お金の流れを変える「マネー・スイッチ」／ギリシアに光の天使が降臨した!!／ポポカテペトル山系に隠された「次元の扉」の謎／僕は前世で特攻隊だった!／日本の伝統食「梅干し」が人類を救う!!／「ミシェル・リメンバーズ」と悪魔崇拝の真実／アメリカ大統領とMJ-12の知られざる陰謀／アレクサンドリア コム・エル・シュカファほか

●好評連載

ムー的地球の歩き方／南山宏のちょっと不思議な話／松原照子の大世見／朝里樹の都市伝説タイムトリップ／辛酸なめ子の魂活巡業／Love Me Doのミラクル・アストロロジー／シークエンスはやとも 噂のホウダン……ほか

［商品概要］

月刊ムー 2025年9月号

特別定価：950円 (税込)

発売日：2025年8月7日（木）

判型：Ｂ５判

ISBN:4910085330953

電子版：有

