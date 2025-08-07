レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本ラボグロウンダイヤモンド市場は2033年までに22億4,290万米ドルを超えると予測、倫理的消費者意識の高まりと合成宝石技術の革新が牽引
日本ラボグロウンダイヤモンド市場は、2024年には5億1,100万米ドルであったが、2033年には22億4,290万米ドルに達し、大幅な成長が予測されている。この成長は、2025年から2033年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）16.77%に相当する。ラボグロウンダイヤモンドは、その組成が天然ダイヤモンドの外観や構造を反映していることに加え、持続可能性や製造技術の進歩によって消費者の関心が高まっていることから、日本市場で勢いを増している。
成長を牽引する市場のダイナミクス
日本ラボグロウンダイヤモンド市場の成長の主な原動力の1つは、さまざまな産業用途での使用の増加です。 これらのダイヤモンドは、その優れた硬度と強度で知られており、自動車、電子機器、および切断、穴あけ、研削、研磨などの作業のための製造業などの産業で広く採用されています。 高い熱伝導率はまたそれらを熱放散が重大であるダイオードランプおよびコンピュータのような電子デバイスの包含のための理想をする。 これらの利点は市場拡大を促進しており、日本の市場の成長に大きく貢献することが期待されています。
市場が直面する課題
ラボで栽培されたダイヤモンドへの関心が高まっているにもかかわらず、いくつかの課題が市場の可能性を最大限に妨げています。 天然ダイヤモンドやサファイア、エメラルド、アメジストなどの他の宝石などの代替製品との競争が大幅に抑制されています。 消費者は、より高い品質、美しさ、耐久性を認識しているため、これらの選択肢に惹かれています。 さらに、ラボで栽培されたダイヤモンドの色と寿命に関する懸念は、消費者のためらいにつながり、一部の人は天然のダイヤモンドよりも劣っていると見なしています。 さらに、日本でラボ栽培ダイヤモンドについての広範な意識の欠如は、市場の可能性を制限し続けています。
市場機会としての持続可能性と倫理的配慮
日本ラボグロウンダイヤモンド市場にとって重要な機会は、持続可能性と倫理的消費への傾向の高まりにあります。 持続可能な製品に対する世界的な需要が増加するにつれて、ラボで栽培されたダイヤモンドは、環境に優しい製造プロセスのために好まれる選 破壊的な採掘を必要とする採掘されたダイヤモンドとは異なり、ラボで栽培されたダイヤモンドは、森林に害を与えたり、大気汚染を減らしたり、温室効果ガスの排出に寄与したりすることなく作成されます。 さらに、紛争ダイヤモンドに関連する倫理的問題についてのミレニアル世代とZ世代の消費者の間での意識の高まりは、ラボで栽培されたダイヤモンドの需要を促進しています。 持続可能な慣行へのこのシフトは、予測期間中の市場の成長を強化すると予想されます。
主要企業のリスト：
● CarbonLab Co. Ltd.
● Mokumeganeya Co., Ltd.
● Apple Green Diamond Inc.
● Pure Diamond Co., Ltd.
● LaBrilliante LLC
● PRMAL Inc.
● EDP Corporation
技術の進歩と市場の細分化
技術の進歩の面では、日本ラボグロウンダイヤモンド市場は、HPHT（高圧高温）とCVD（化学蒸着）の二つの主要なセグメントに分かれています。 2024年には、HPHTセグメントが優れた品質のダイヤモンドを生産できることから、主要な市場シェアを占めていました。 この方法は、天然ダイヤモンドの形成プロセスを密接に模倣しており、透明度、色、および全体的な品質を向上させたダイヤモンドが得られます。
