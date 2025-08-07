シリコン・ラボ、世界初のPSAレベル4認証取得により、IoTセキュリティ分野でのリーダーシップを強化
高度なIoT保護のための認証で最高水準の認証を取得したシリーズ3 Secure Vaultが、次世代製品群『シリーズ3』のSiXG301に搭載されて登場
テキサス州オースティン - 低消費電力ワイヤレスの分野をリードするイノベーターのシリコン・ラボラトリーズ（本社: 米テキサス州オースティン、NASDAQ: SLAB、以下 シリコン・ラボ）は、米国時間2025年8月4日、同社の新製品群「シリーズ3」＜ https://jp.silabs.com/wireless/series-3-wireless-platform ＞ の第1弾となるSoC「SiXG301」＜ https://jp.silabs.com/wireless/zigbee/simg301-series-3-socs ＞ に搭載されたセキュリティサブシステムのシリーズ3 Secure Vaultが、世界で初めてPSAレベル4（iSE/SE）認証を取得したことを発表しました。レベル4はPSA Certified ＜ https://www.psacertified.org/ ＞ で最高レベルの認証であり、シリコン・ラボがコネクテッド技術の中核に組み込んできたセキュリティにおける同社のリーダーシップ、そして実績と信頼を改めて証明する結果となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326836&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326836&id=bodyimage2】
シリコン・ラボのプレジデント兼CEOであるマット・ジョンソン（Matt Johnson）は次のように述べています。「セキュリティは単なる機能ではなく、私たちシリコン・ラボが開発するすべての製品の基盤です。世界初となる今回のPSAレベル4認証の取得は、シリコン・ラボがIoTセキュリティ分野を牽引し、IoTの成長を加速させるための取り組みに対する確かな実証にほかなりません」
PSAレベル4 iSE/SE認証で新たなセキュリティ基準を確立
PSA Certifiedは、組み込みデバイスに対する高度化・複雑化した攻撃の増加を背景に、レベル4認証と、その2つの区分である「iSE/SE」および「ROT（Root of Trust）」を導入しました。レベル4ではレベル3までの内容に加え、レーザーによるフォールトインジェクションやサイドチャネル攻撃、マイクロプロービング、電圧操作などへの耐性が実証されています。これらの攻撃は、かつての理論上の脅威から、今や現実の脅威へと進化しています。
シリコン・ラボは、PSA認証の各段階で業界をリードしてきました。シリコン・ラボのSoC「MG21」は、PSAレベル3認証を取得した世界初のデバイスで、＜ https://news.silabs.com/2021-03-16-Silicon-Labs-Secure-Vault-Becomes-Worlds-First-IoT-Security-Solution-to-Achieve-PSA-Certified-Level-3-Status ＞ 物理的改ざんの脅威に対する保護において新たな基準を打ち立てるとともに、PSAレベル4への道筋を切り開きました。また、シリコン・ラボのSoCは、PSAレベル1および2の認証についても業界で初めて取得しています。
シリコン・ラボは、設計・エミュレーション・試験で業界をリードする「Keysight Technologies」 ＜ https://www.keysight.com/jp/ja/home.html ＞ の定評ある試験・評価ラボと連携し、シリーズ3 Secure VaultのPSAレベル4取得に向け徹底的な試験を実施しました。Keysightの専門家は、シリコン・ラボのエンジニアリングチームが監査プロセスを通じて高度な技術力と適応力を発揮し、シームレスな協力態勢を実現した点を高く評価しています。
Keysight TechnologiesのKeysight Device Security Testing部門テクニカルディレクターであるMarc Witteman氏は、次のように述べています。
