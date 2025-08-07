V-tamp、ファンが投票で選ぶ、お絵描き配信で描き下ろしイラストを贈りたいVTuberランキングを発表。

株式会社CrossVision

NTTドコモグループ※1の新規事業創出プログラム「docomo STARTUP(TM)」を通じてスピンアウト※2した株式会社CrossVision（以下、クロスビジョン）は、リスナーによる投票イベントにおいて調査した「お絵描き配信コラボ企画！夏の思い出イラスト争奪戦！」の結果を発表いたします。

1位： けろうさぎ。 275票

意気込みコメント

けろけろ！こんけろ！あなたの心にジャンピング！ママVtuberけろうさぎ。です。普段は子供2人の面倒をみるママをしながら配信活動しています！お絵描き配信見るの好き(ハート)夏の思い出なにかなぁ。



Youtube：https://www.youtube.com/@kerousagiii

X（旧Twitter）：https://x.com/kerousagiii

２位： 咲夜ねむ 133票

意気込みコメント

こんねむ(ハート) 物書きVライバー咲夜ねむです🎶 夏の思い出を物語にして、私と一緒に紡いでみませんか？ あなたの一票が、わたしの素敵な思い出になります。ぜひぜひよろしくおねがいします

Youtube：https://www.youtube.com/@sakuyanemu

X（旧Twitter）：https://x.com/sakuyanemu

３位： 倖狼キリ 81票

意気込みコメント

僕に夏の思い出をちょうだい！！

Youtube：https://www.youtube.com/@kiri_korou

X（旧Twitter）：https://x.com/kiri_voiplex

４位： バーチャル水無月零 26票

意気込みコメント

紡雲シオリ様が描く自分の素敵な姿を見てみたいです！

Youtube：https://www.youtube.com/@mndk_reiV

X（旧Twitter）：https://x.com/mndk_reiV

５位： サヤ・グレース 13票

意気込みコメント

薬師でヴァイオリニストのVTuber、サヤグレースです！新しいビジュアルをやっとお披露目することができました！この新しいスタートの記念に、夏の思い出作りませんか？

Youtube：https://www.youtube.com/@sayagrace38

X（旧Twitter）：https://x.com/SayaGrace38

推しポチ！とは

「推しポチ!」は株式会社CrossVisionが運営する配信社向けのリスナー参加型の投票サイトです。 「推しポチ！」では、多種多様な配信者の魅力をより多くの人に伝えるため、無料投票で誰でも参加でき、応援グッズ売上の約70%をV-tuberに還元、30%で企画運営を行うことで、「認知を広げながら自己投資」できる仕組みづくりを目指しています。

V-tampとは

V-tampは、クロスビジョンが運営する「デジタル推し活グッズ」の販売サービスです。イラスト・ボイス・音楽などを3Dモデルとして販売し、在庫‧物流コストをかけないグッズ展開が可能です。

株式会社Cross Visionについて

「株式会社CrossVision」は、テクノロジーを活かした新たな遊びを提案し、クリエイターのデジタルマーケティング、キャラクタービジネス展開を支援します。

事業内容

・デジタルコンテンツの企画販売

・web3、AIなどの最先端技術を活用したシステム開発支援

代表取締役：奥井 颯平

所在地：東京都千代田区九段南一丁目5番6号りそな九段ビル5F KSフロア

サービスサイト：

https://ec.v-tamp.com/

コーポレートサイト：

https://crossvision-inc.com/

※1 株式会社NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ株式会社、NTTコムウェア株式会社

※2 スピンアウトとは、企業が特定の部門や事業を分離して新会社として独立させることで、元の企業からの出資を受けないもしくはマイナー出資で独立する場合をさします。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社CrossVision

MAIL：xv-info@crossvision-inc.com

報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。