【8月8日は“世界猫の日”】愛猫家向けハンドクリーム販売の『なでまちオンラインショップ』が「愛猫の写真で作るプリザーブドフラワー」プレゼントキャンペーンを開催！

株式会社ビューティ・ミッションが運営する、愛猫家のためのハンドクリームを販売するECサイト「なでまちオンラインショップ」は、2025年8月8日（金）にオープンから1周年を迎えました。これを記念して、世界猫の日である8月8日（金）から9月30日（火）までの期間、「ハンドクリームなでまち」をご購入いただいた方の中から抽選で1名様に、愛猫の写真でつくるオリジナルプリザーブドフラワーをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

猫を愛する人たちが猫と触れ合うことも、手のケアも、両方を諦めない日々を過ごせることを目指して開発された「ハンドクリームなでまち」は、猫にとって安心な成分と飼い主の手が潤う保湿成分を配合しています。無香料、水溶性のジェルベースのみずみずしいテクスチャーが特徴で、塗布後すぐに猫と触れ合うことも可能です。

◆「なでまちオンラインショップ」：https://nademachi.com

発売1周年記念キャンペーンについて

おかげさまで、2025年8月8日をもちまして、「ハンドリクーム なでまち」は発売から1周年を迎えました。愛猫と触れ合う日々のなかで手のケアに悩む愛猫家の方々のために、よりよい商品をお届けすることを目指し、日々精進してまいりました。お客様お一人お一人との出会いが、私たちにとって何よりの宝物です。

期間中、「ハンドクリーム なでまち」をご購入の方から抽選で1名様に愛猫の写真でつくるアニマルプリザーブドフラワープレゼント！

◆ご注文期間：2025.8/8（金）～9/30（火）

【抽選で1名様にプレゼント】大好きな愛猫の写真がプリザーブドフラワーに！

Point：プリザーブドフラワーは本物のお花を特殊加工した枯れない不思議なお花

Point：名前入りBOX

Point：デザイナースタッフがお客様の写真をもとにイラスト描写

Point：お花の色にあわせて天然石をバランスよく配置

Point：職人による手作りの型枠

猫と猫を愛する人のための「ハンドクリーム なでまち」について

エステ業界トップクラスのシェアを誇る化粧品会社 フェースグループは創業から37年間、お肌に結果を出す化粧品にこだわり続け、「お肌に入れたくないものは化粧品にも入れない」を理念に、独自の美容法を提唱しています。

「ハンドクリーム なでまち」は、合成界面活性剤*1や香料など無添加へのこだわりを商品づくりに詰め込み、猫にとって安心な成分と飼い主様の手が潤いつづける保湿成分を配合しました。水溶性のジェルベースのため、みずみずしいテスクチャーでお肌にすっと馴染み、キメの整ったすべすべのお肌へ導きます。さらっとしたつけ心地なので、すぐに猫と触れ合うことができます。

《9つの無添加処方》

界面活性剤＊1・パラベン・フェノキシエタノール・エタノール＊2・鉱物油・色素・香料・植物性エキス・精油 無配合

＊1 親水基・親油基とも石油起源の化合物から成る界面活性剤

＊2 エキス抽出用エタノールを除く

「なでまち」ポーズの商品パッケージ正面から背面につながるデザインが愛猫家のみなさんに人気です！

みずみずしいテスクチャーでお肌にすっと馴染む水溶性のジェルベースのテクスチャー

商品パッケージは猫を飼っている方に「手元に置いておきたい」と喜んでいただくため、細部にまでこだわり試行錯誤して仕上げました。 そのひとつが、「なでまち」している猫が正面から背面にぐるりとつながるデザイン。正面からはもちろん、どこからみても愛らしい猫ちゃんがいて、猫好きのみなさんに喜ばれています。

お客様の声 【お客様満足度】★★★★4.93

※なでまちオンラインショップ レビュー74件（2025.6月現在）

◆つけ心地いいです 満足度：★★★★★

匂いもなく塗ってもサラッとしてべたつかないのがいいです。塗ったらすぐにぷうちゃんが近寄ってきて匂いを嗅いでペロペロ舐めましたが気にしなくていいのがよかったです。

投稿者： きこきこ

◆気軽に使える 満足度：★★★★

ジェル状で伸びがよく、匂いが無いので、どんな場面でもつけられる。夏場でも重たくならないのが良い!私的にはつけた後、しばらくぺたぺたした感じがしたが、しばらくすると、サラッとしてて肌もいい感じに潤う。

うちの猫は、何か付けるとすぐ舐めたがるので、このハンドクリームはその点、あまり気にしなくて良いのがいい!

投稿者： NOKKO

◆猫様を待たせないハンドクリーム 満足度：★★★★★

ジェルタイプなので、塗っているうちにすぐサラサラになるし、匂いも無いので猫様への対応がすぐにできてとても助かっています。

使用から3週間ほどですが、手荒れも気にならなくなり、保湿を実感しています。

パッケージも可愛いので、お部屋に堂々と置けるのも嬉しいです!

投稿者： さくらもっちぃ

◆たくさん撫でられる 満足度：★★★★★

我が家の猫たちはすぐに手をぺろぺろ舐めてくるので、ハンドクリームには気を遣います。

なでまちは猫が手を舐めても安心な成分なので、ありがたい!これでたくさん撫でられます 笑

保湿もしっかり、無香料なのもお気に入りです。

投稿者： すぅ

◆猫好きにささるハンドクリーム 満足度：★★★★★

猫飼いになってから、塗れなくなったハンドクリーム。この商品なら美容も諦めなくていい!と思いました。使い心地もよいし、パッケージもよいです。

お値段的にも、猫好き女子へのちょっとしたプレゼントにもってこいな商品です。

投稿者： ポルチーニ

※あくまでも個人の感想であり、効能・効果を保証するものではありません。

2024.8.8発売以来、累計出荷本数は約3,000本＊を突破しました！

おかげさまで手のケアでお悩みの多くの愛猫家の方々に「ハンドクリーム なでまち」をお届けすることができました。（＊累計出荷数:2024.8月～2025.7月末現在）

商品概要

商品名：ハンドクリーム なでまち

内容量：50g（約1ヶ月分）

通常価格：3,443円（税込）

◆ECサイト：なでまちオンラインショップ

https://nademachi.com/product/list/2

通信販売ECサイト「なでまちオンラインショップ」

「大切な猫とあんしんできる暮らしを」をモットーに、なでられるのを待っている猫ちゃんとなでたいあなたのためのハンドクリームを企画開発・販売する「なでまち」。通信販売のなでまちオンラインショップを運営し、猫ちゃんが手をなめても安心なハンドクリームをお届けします。

■店名：なでまちオンラインショップ

■取扱いブランド：なでまち（ハンドクリーム）/セルベスト化粧品（クレンジング・洗顔料＆パック・美容液・化粧水・保湿ジェルクリーム）

■詳細：https://nademachi.com

株式会社ビューティ・ミッションについて

美しくなるための化粧品がお肌にトラブルを与えてはいけない・・・無添加にこだわり続けて創業37年目を迎えるエステの総合メーカー、フェースグループのグループ企業である株式会社ビューティ・ミッションは、健やかで本当に美しい肌をつくるスキンケア化粧品を提供し続けてまいりました。

【会社概要】

社名：株式会社ビューティ・ミッション

本社所在地：大阪府大阪市中央区谷町2-7-8 FAITHビル

代表取締役：小島 真一

事業内容： 直営エスティックサロンを展開、化粧品の通信販売を運営

