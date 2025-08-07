発売40周年を迎える食卓の定番酒『のものも』新たに「のものも1.8Lはこ詰」をラインアップに追加

大関株式会社

大関株式会社（社長：長部訓子、兵庫県西宮市）は、生活コストの負担が増す今、消費者の家計を応援し、手頃な価格での買い物ニーズに応えるべく、今年発売40周年を迎える食卓の定番酒『のものも』シリーズに新たなラインアップとして、1.8Lサイズを追加し、2025年8月25日（月）より新発売いたします。

■「のものも」について ブランドサイト：https://www.ozeki.co.jp/nomonomo/

「のものも」は1985年の発売以来、食卓の定番酒として長年にわたりご愛顧いただいております。2022年のリニューアルでは、キレのある飲み口をさらに追求し、大関独自の酵母と製法「新三段仕込」によって、米の旨みを感じながらもすっきりとした後味を実現しました。

その実力は国内外の品評会でも認められており、世界で最も権威あるブラインドテイスティング審査会の一つ「IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）2024」SAKE部門・普通酒の部ではシルバーメダルを受賞。また、「全国燗酒コンテスト2023」では、お値打ち熱燗部門において最高金賞を受賞するなど、確かな品質と味わいが評価されています。

さらに昨年より、「のものも、のんでフクキタル」をブランドコンセプトに掲げ、各種キャンペーンやプロモーション活動を展開し、商品そのものの味わいはもちろん、店頭販促やSNSを通じた話題喚起においても好評を得ております。

■商品概要

・商品名 のものも

・内容量／容器 1.8L／はこ

・ランク 普通酒

・アルコール度数 13％

・日本酒度 ＋3

・総酸度 1.2

・原材料名 米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール、糖類／酸味料

・参考小売価格 オープン

・発売日 2025年8月25日（月）

・発売地域 全国