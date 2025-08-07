「てんあわ夏祭」が8/30(土)~31(日)の2日間″扇町公園″にて開催決定！

毎年恒例の”天神天満阿波おどり”と同時開催の夏祭イベント

FoodFes株式会社

FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は2025年8月30日（日）大阪市北区”扇町公園”にててんあわ夏祭を開催します。

本イベントは、大阪天満宮から天神橋筋商店街にかけて開催される「天神天満阿波おどり(https://www.tenjintenma-awaodori.com/)」に合わせて開催となります。

大阪にいながらにして、本場徳島の阿波おどりを体感できると評判のイベントを食とエンタメでより一層盛り上げます！

コンテンツ一覧

"阿波踊り"

夏祭といえば阿波踊り！日本の夏の風物詩ともいえる伝統的な文化を手軽に体験できるチャンスです。

※31(日)の15時より開催予定(詳細は近日HPにて公開)

"縁日"

夏祭と聞いて誰もが思いつく、縁日コンテンツを展開予定！

8月の最終末に夏の想い出を作りにくるチャンスです！

"食"

夏のお祭りの定番メニューはもちろん、地元天満の名店も多数集結！

"大道芸"

あっと驚く圧巻のパフォーマンスにいつも観客の目線は釘付け！行き交う人も思わず立ち止まってしまいます。

"泡祭り"

阿波踊りイベントだけに"泡"コンテンツをご用意！子供に大人気なコンテンツとなります。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/59_1_a9ada92776f11c187bb2a5e509bbaf8f.jpg?v=202508071057 ]