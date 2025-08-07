こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
長期化する夏に向けて“秋色夏素材”のカセット服を発売忙しい朝でも簡単コーデ、機能満載の万能アイテム
～暑い夏でも最適な５つの機能を備えた「BIYORI UP」シリーズ～
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤泰三）は、「BIYORI UP（ビヨリ アップ）」シリーズから晩夏に向けた秋色夏素材のカセット服を、8月7日（木）より「スーツスクエア」全店および、公式オンラインストアで発売します。なお「BIYORI UP」は、2025年4月より『晴れの日でも雨の日でも快適に着られる』をテーマにウォッシャブルや撥水など5つの機能を備えたシリーズです。
商品ページ：https://tinyurl.com/mpaz3wms
暦の上では8月は秋とされていますが、夏の長期化や猛暑の影響が大きくウエアリングにも変化が出てきました。そのため、衣替えにおいても後ろ倒しになる傾向があり、秋に向けた温かい素材のアイテムは、着用する頻度が減ってきています。今年も10月までは平年よりも高いと予報※されており、お客様からは「暑い夏でも快適に、そして晩夏に向けた秋色の服が欲しい」など、季節を考えながらも涼しいアイテムを要望する声が多くあがっています。そこで当社として初めて、秋をイメージした色合いながらも薄くて涼しい新たなカセット服を企画しました。
※気象庁3カ月予報（2025年8～10月）：https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M
本企画は、同色同素材でジャケット、ワンピース、ブラウス、パンツの4型を用意。セットアップはもちろんのこと単品使いとしても着回しできる万能アイテムとなっています。素材は、軽量で極薄の生地を採用していることに加えて、撥水加工も施しているため、夏場で涼しく、急な雨でも安心して着用できます。その他、UVカット、ウォッシャブルなど長期化する夏に嬉しい機能を備えたカセット服です。
【商品概要】
商品 「BIYORI UP」シリーズ ①ジャケット ②ワンピース ③ブラウス ④パンツ
カラー ブラウン、ネイビー
サイズ ①④36（7号）・38（9号）・40（11号）・42（13号） 、 ②38（9号）・40（11号） 、③38（9号）
素材 ポリエステル100％
販売価格 ①②税込15,290円 ③税込7,689円 ④税込10,989円
販売店舗 スーツスクエア全店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
■コーディネート例
左：ジャケット+ワンピース
同素材のジャケット+ワンピース合わせできちんと感を演出。
右：紺ブレ+パンツ
オーソドックスな紺ブレスタイルに秋色パンツで季節感を先取り。
左：ブラウス+デニム
ウエスト切替とタックで表情のあるブラウスはカジュアルなデニム合わせでも気映え効果抜群。
右：ワンピース
ワンピースをサラリと着れば程よい抜け感とリラックス感を演出。
■BIYORI UPシリーズ
『晴れの日でも雨の日でも快適に着られる』をテーマに5つの機能を備えたシリーズです。
機能：ウォッシャブル/ストレッチ/撥水/UVカット/防シワ
特設ページ：https://www.uktsc.com/ec/shop/cont/pg/1snscontents-post262/
■担当者コメント
商品第二部 坂下恵
夏の長期化や猛暑の影響で、衣替えをする季節も後ろ倒しになる傾向です。そのため、お客様から秋をイメージした夏服が欲しいとの声が多くあがるようになってきました。これまでのMD戦略では、お客様のニーズに応えるのが難しく感じ、今回は新たなチャレンジとして8月に秋色夏素材のカセット服を企画しました。薄くて涼しいことに加えて、UVカットやウォッシャブルなどの夏に嬉しい機能があるため、これからの季節に活躍するアイテムとなっています。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、岩館
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7階
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
