¥µ¥é¥À¤Ç¿Í¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡© ¨¡¨¡ ¥¥æー¥Ôー¤¬Ä©¤à¡¢Ì¤Íè¤Î¿©Âî¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À
㊧»ÔÅÄ Âç¼ù¡Ê¤¤¤Á¤À ¤À¤¤¤¡Ë
¥¥æー¥Ôー¡¡¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¡¡»ÔÈÎÍÑ³«È¯Éô¡¡¥Þ¥è¥Íー¥º¥Áー¥à
㊥ÅÄÃæ ÃÎ¼î¡Ê¤¿¤Ê¤« ¤È¤â¤ß¡Ë
¥¥æー¥Ôー¡¡¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¡¡ÌîºÚ²ÁÃÍÁÏÂ¤Éô¡¡ÌîºÚ¡¦ÁÚºÚ¸¦µæ¥Áー¥à
㊨ÅÄÃæ Î¼¼£¡Ê¤¿¤Ê¤« ¤ê¤ç¤¦¤¸¡Ë
¥¥æー¥Ôー¡¡¸¦µæ³«È¯ËÜÉô¡¡¥°¥ëー¥×R&D¿ä¿ÊÉô¡¡¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¥Áー¥à
¢¨½êÂ°¡¢Ìò¿¦Åù¤Ï¸ø³«»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
¥¥æー¥Ôー¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È( https://www.kewpie.co.jp/saladfirst/ )¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥µ¥é¥À¤Ç¿Í¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤³¤Î²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¡Ö¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¿©¤¬¿´¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¡×¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬Ê¡³Ø¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉðÂ¢ÌîÂç³Ø Á°Ìî Î´»Ê¶µ¼ø¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹¬¤»¤Î4¤Ä¤Î°ø»Ò¡×¤òÍýÏÀÅªÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¡¢¥µ¥é¥ÀÀÝ¼è¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î´Ø·¸¤ò¸¦µæ¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖµÁÌ³´¶¤Ç¿©¤Ù¤ë¥µ¥é¥À¡×¤«¤é¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹¬Ê¡´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¿©¡×¤Ø¤È¡¢¥µ¥é¥À¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¥æー¥Ôー ¥µ¥é¥À¥Õ¥¡ー¥¹¥È
https://www.kewpie.co.jp/saladfirst/( https://www.kewpie.co.jp/saladfirst/ )
¡Ö¸á¸å¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤Î¼Â´¶¤«¤é¡¢¥¥æー¥Ôー¤¬ËÜµ¤¤Ç¡Ö¥µ¥é¥À¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î´Ø·¸¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤Ï¿´¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¡£¤½¤Î²¾Àâ¤ò¤É¤¦¾ÚÌÀ¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¿©Âî¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤«¡£¿·¤¿¤Ê¸¦µæ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëWell-being Design Lab.¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¿©»ö¡×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¥¥æー¥Ôー¥°¥ëー¥×¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥¢µ»½Ñ¤È¶¯¤ßÁÇºà¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¿Í¤Î·ò¹¯¡×¡ÖÃÏµå¤Î·ò¹¯¡×¡ÖÌ¤Íè¤Î¿©À¸³è¤ÎÁÏÂ¤¡×¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤ÉÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢¥¥æー¥Ôー¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿·¤¿¤Ê¿©¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÄ©Àï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿©¤¬¿´¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤È¤È¤Î¤¦¿©»ö¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÎ©¤Æ¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ³«È¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡¥³¥¢µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤
https://www.kewpie.com/rd/vision/( https://www.kewpie.com/rd/vision/ )
¤¢¤ë¼Ò°÷¤Î¼Â´¶¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¤³¤Î¸¦µæ¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ÅÄÃæ¡ÊÃÎ¡Ë¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¡ÊÃÎ¡Ë¡§¡Ö¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¡¢¤¿¤À¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥é¥À¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¤â·ù¤¤¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¡¢¡Ø¥µ¥é¥À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡Ù¤È»×¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¿©¤ÙÊª¤¬¡Ö¿´¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë±ÉÍÜÊäµë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤Ê¬¤ÎÊÑ²½¤ä¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê±Æ¶Á¡£¤³¤ì¤òÍýÏÀÎ©¤Æ¤ÆÂª¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¸¦µæ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø½ÑÅª»ëÅÀ¤ÎÆ³Æþ ¨¡¨¡ Á°Ìî Î´»Ê¶µ¼ø¤È¤ÎÏ¢·È
º¸¤«¤é¡¢»ÔÅÄ Âç¼ù¡¢Á°Ìî Î´»Ê¶µ¼ø¡¢ÅÄÃæ ÃÎ¼î¡¢ÅÄÃæ Î¼¼£
¸¦µæ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤ÎÁ°Ìî Î´»Ê¶µ¼ø¤Ë¤´»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÁ°Ìî¶µ¼ø¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤ò¹½À®¤¹¤ë°Ê²¼¤Î¡Ö4¤Ä¤Î°ø»Ò¡×¤òÄó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ê¼«¸Ê¼Â¸½¤ÈÀ®Ä¹¤Î°ø»Ò¡Ë
¡¦¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ÊÁ°¸þ¤¤È³Ú´Ñ¤Î°ø»Ò¡Ë
¡¦¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È´¶¼Õ¤Î°ø»Ò¡Ë
¡¦¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ÊÆÈÎ©¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Î°ø»Ò¡Ë
¤³¤ÎÍýÏÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥é¥À¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹¬Ê¡°ø»Ò¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁ°¸å¤Ç¿´Íý¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¥µ¥é¥À¤Î¡Ö¥³¥³¥í¤Ø¤Î¸úÇ½¡×
·ë²Ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤ÏÈï¸³¼Ô¤Î6³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£4¤Ä¤Î¹¬Ê¡°ø»Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åý·×Åª¤ËÍ°Õ¤Ê¥¹¥³¥¢¤Î¾å¾º¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×°ø»Ò¤¬¸²Ãø¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1½µ´Ö¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡×°ø»Ò¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤ò¿©¤Ù¤¿Æü¤ÏÂÎ¤¬·Ú¤¯´¶¤¸¤¿¡×¡Öµ¤Ê¬¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥é¥ÀÀìÌçÅ¹¤Î¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÌ¤ê¡¦¹á¤ê¡¦¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¡ÖË¤«¤µ¡×¤¬¡¢¿´ÍýÅª¤ÊËþÂ´¶¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÊÑ²½¡£¡Ö¥µ¥é¥À¤òÁª¤Ö¤³¤È¡×¤ÎÎÏ
¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¼ÒÆâ¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥é¥À¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ë´¶³Ð¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡ÊÎ¼¡Ë¡§¡Ö¥µ¥é¥À¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À·ò¹¯Åª¤ÊÁªÂò¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Øº£Æü¤â¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤òÁª¤Ù¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸á¸å¤Î»Å»ö¤Î¼Á¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤¬¹ÔÆ°¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¹ÔÆ°¤¬´¶¾ð¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ò¹¯¸ú²Ì¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÂÎ¸³¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×
»ÔÅÄ¡§¡Ö¥µ¥é¥À¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ØÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¡Ù¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê·Ú¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿½ÀÆðÀ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¸¦µæ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÅÄÃæ¡ÊÃÎ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡×´¶³Ð¤ò¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡ÊÃÎ¡Ë¡§¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥µ¥é¥À¤¬ÆÃÊÌ¹¥¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÆü¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ø¤È¤È¤Î¤Ã¤¿´¶¤¸¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¤è¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥µ¥é¥À¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥æー¥Ôー¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¡×¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¡Ö¿©½¬´·¤ä¿´¤Î·ò¹¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÅÄ¡§¡Ö¥µ¥é¥À¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Ï¡¢¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¡£¼«¿æ¤¹¤ë¿Í¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¿Í¡¢³°¿©¤¹¤ë¿Í¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¡Øµ¤»ý¤Á¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ëÁªÂò»è¡Ù¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥é¥À¡×¤«¤é¡¢¡Ö¿´¤Î¾õÂÖ¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¥é¥À¡×¤Ø ¨¡¨¡ ¤½¤Î²ÁÃÍÅ¾´¹¤¬¡¢¤¤¤ÞÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø²ñ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤È¤½¤ÎÈ¿¶Á
2025Ç¯3·î¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³Ø²ñ¤Ë¤ÆËÜ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¡£¿©ÉÊ´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ë¶È¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢Âç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶È³¦¤äÊ¬Ìî¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¸¦µæ¡×¡Ö´ë¶È¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë»ëÅÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï»º³ØÏ¢·È¤Î¹¤¬¤ê¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Å¸³«¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¯Ê¿Æü¤ÎÃë¿©¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤ÎÀÝ¼è¤¬¹¬¤»°ø»Ò¤ËÍ¿¤¨¤ë¸ú²Ì¤Î¼ç´Ñ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¡ÊÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥¥æー¥Ôー¥°¥ëー¥×¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë20～40Âå¤ÎÃË½÷¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥«ー19Ì¾¡Ë
Ì¤Íè¤Ø¡£¿©¤¬»Ù¤¨¤ë¡Ö¤Ò¤È¤Î·ò¤ä¤«¤µ¡×¤È¤Ï¡©
¤³¤Î¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥é¥À¡áÌîºÚ¤òÀÝ¤ë¿©»ö¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥µ¥é¥À¡á¿´¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¿©»ö¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡¢¹¬Ê¡¤Î4°ø»Ò¡Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¦¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¦¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡¦¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡Ë¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÅÚÂæ¡×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¿©»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤ÈÂÎ¤¬·ò¤ä¤«¤Ë¤È¤È¤Î¤¦¡£¤½¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÅÚÂæ¤Î¾å¤Ç¤³¤½¡¢4¤Ä¤Î¹¬Ê¡°ø»Ò¤ÏË¤«¤Ë°é¤Þ¤ì¡¢¿Í¤Ï¤è¤ê¹¬Ê¡¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÄÃæ¡ÊÃÎ¡Ë¡§¡Öº£²ó¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥é¥À¤Ë¹¥¤¤Ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤Î¼ê·Ú¤Ê¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤È¤Î¤¦¡Ù¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¿©¤¬»ý¤ÄÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡Ö¥µ¥é¥À¤Ç¿Í¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡¢¿©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¾ï¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¦¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸«¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¥µ¥é¥À¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤äÌ£¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¡×¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¥æー¥Ôー¤Î¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÃµµá¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¿©¤òÊÑ¤¨¤ë³Î¤«¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£