L.A.へ狙い定めて―パラアスリートが快進撃

日本体育施設所属 大谷知樹選手が 第73回全日本実業団アーチェリー大会で準優勝！

スポーツ施設の建設を専門とする日本体育施設（にほんたいいくしせつ）株式会社（本社：東京都中野区 代表取締役社長：越後 幸太郎）は、2025年に社員として迎え入れた、パラアスリート（アーチェリー）大谷知樹選手が、2025年7月12日（土）～7月13日（日）に南山スポーツ公園陸上競技場（和歌山県日高川町）で開催された第73回全日本実業団アーチェリー大会において準優勝したことを報告します。





右手で弓を持ち、矢を口で引く「口引き」のスタイルで闘う大谷知樹選手

アーチェリーは、体力以上に集中力や、“無の境地”で臨む平常心が求められる競技であるため、高齢の方や障がいのある方でも勝利を目指すことができる、インクルーシブな競技です。大谷知樹選手は健常者と同じルールの元、弓矢を口で引く「口引き」のスタイルで、2024年より数々の大会に出場し、好成績を収めています。

高い実力を持つ選手が出場する今回の全日本実業団アーチェリー大会に加え、今後は、第5回アジアパラ競技大会（2026/愛知・名古屋）、ワールドマスターズゲームズ2027関西、そして、2028年のロサンゼルス・パラリンピックへの出場に向けて、その勢いを加速させています。障がいを乗り越え挑戦を続ける不屈の姿は、ともに働く仲間に多くの刺激と勇気を与えています。

大谷知樹選手について



「口引き」で矢を引く大谷知樹選手

大谷知樹選手は、脳出血の後遺症による左半身上下肢障がいを抱えながら、弓矢を口で引く「口引き」の競技スタイルによってパラアスリートとしてアーチェリー競技で活躍中です。以前はパラ馬術の選手でしたが、パラリンピック出場を目指し、2024年にアーチェリーへ転身しました。

現在は2028年ロサンゼルス・パラリンピックに向けて日々練習に励んでいます。

大谷知樹選手（ 1975年11月26日生まれ、東京都出身）

自己最高記録：50ｍ 678点

https://www.ntssports.co.jp/sponsorship/ohtani-tomoki/#g01/

コンパウンド種目について

上下に滑車（カム）が付いたコンパウンド ボウ（弓）を構える大谷知樹選手

アーチェリーの弓の種類のうち、コンパウンドボウ（弓）は、弓の上下に滑車（カム）がついているのが特徴です。大谷知樹選手は、少ない力でホールド（キープ）ができ、狙いが安定するという理由から、コンパウンドボウ（弓）を使用しています。

コンパウンドボウの張力は、WA※1のルールで60ポンドが上限と定められています。大谷知樹選手は、上限の60ポンドまで張力を上げることで、力強く、スピードのある矢を放ち、数々の大会で好成績を収めています。※1：World Archery Federation 世界アーチェリー連盟

五輪正式種目へ









これまで五輪や国体などではリカーブ弓を使う「リカーブ種目」が中心に行われてきましたが、2028年のロサンゼルス大会からは、コンパウンド種目のミックス団体戦が正式競技（メダル種目）として採用されることが、2025年4月に発表されました。これにより、今後ますます多くの人がアーチェリー競技に関心を持つことが期待されます。

大会会場（南山スポーツ公園陸上競技場）について



南山スポーツ公園陸上競技場



2025年7月12日（土）～7月13日（日）に、第73回全日本実業団アーチェリー大会が開催された、南山スポーツ公園は、日本体育施設がトラックのウレタン舗装、インフィールドに投てき対応型人工芝舗装、フィールド冷却細霧システムを施工した、和歌山県を代表するスポーツ施設です。

2015年には和歌山国体のアーチェリー競技の会場として、また、全日本実業団アーチェリー大会が3年連続で開催された競技場としてその名が知られています。

企業情報

本社所在地：東京都中野区東中野3-20-10

代表取締役社長： 越後 幸太郎

事業内容：スポーツ施設の建設、管理・運営

従業員：142名（2024年12月末現在）