LAND INSIGHTとサグリ株式会社、衛星データを活用した農作物作付け状況判定で業務連携を開始

INCLUSIVE株式会社

INCLUSIVE株式会社の子会社であるLAND INSIGHT株式会社（本社：福島県南相馬市、代表取締役社長：藤田誠、以下「LAND INSIGHT」）は、AIを活用した農地判定・管理アプリを提供するサグリ株式会社（本社：兵庫県丹波市、代表取締役：坪井俊輔、以下「サグリ」）と、衛星データを活用した農作物の作付け状況判定業務の業務連携を開始したことをお知らせします。

これまで、全国の自治体や農業団体では、農作物の作付け状況の把握や確認業務に、現地調査や大量の事務作業が必要とされてきました。職員の負担が大きい上、担い手不足や高齢化も進行しており、より少ない人員で正確に迅速な業務ができることが求められています。

こうした課題に対して、AIや衛星データなどデジタル技術を活用した判定手法を導入することで、行

政業務を効率化し、作業の正確性や透明性を向上させることが進んでいます。

本業務連携の最初の取り組みとして、LAND INSIGHTが福島県南相馬市で展開する転作確認の負担を軽減するための業務支援において、衛星データ解析結果の可視化に関する連携実証を開始します。これにより、LAND INSIGHTが提供する衛星データ解析の結果を、サグリが開発・提供するAI農地判定アプリケーション上で簡単に閲覧できるようになります。市役所や農業団体の関係者がWeb上で解析結果をリアルタイムに確認でき、現場での判断や作業をよりスムーズに進めることが可能となります。

■ サグリ株式会社 代表取締役 坪井俊輔 コメント

LAND INSIGHTの遠藤さんとご一緒した福島スペースカンファレンス2024の登壇から南相馬市の作付け調査において、共創事例を創出できること、大変嬉しく思っています。今年、米の統計調査において、衛星データやAIを活用していくという旨の小泉大臣の発信もあったことから、衛星データで農地調査が効率化されている未来を、南相馬市の連携事例を通じて一緒に創っていければ幸いです。

■LAND INSIGHT株式会社 代表取締役副社長 遠藤嵩大 コメント

農業課題が大きな注目を集める中、この分野をリードするスタートアップのサグリ社、そして代表の坪井さんと協業できることを非常に嬉しく、また心強く感じています。南相馬市での共創が、全国的な農業課題、行政課題解決のモデルケースとなるよう、両社の強みを発揮して、連携してまいります。

■サグリ株式会社について

サグリ株式会社は、「人類と地球の共存を実現する」をビジョンに掲げ、2018年に兵庫県で創業した岐阜大学発のインパクトスタートアップです。AIを用いた衛星データ解析技術を主軸に、持続可能な農業の実現と、地球環境の課題解決を目指しており、耕作放棄地を検出する農地パトロールアプリ「アクタバ」、作物の種類を検出する作付け調査アプリ「デタバ」、農地所有者と作り手・担い手のマッチングを行う「ニナタバ」、土壌分析ができる営農アプリ「Sagri」などのサービスを提供しています。

2023年に農林水産省及び経済産業省より令和4年度第2次補正予算「中小企業イノベーション創出推進事業（SBIR）」に採択。「ICCサミット KYOTO 2023」カタパルト・グランプリ優勝。経済産業省「J-Startup 」「J-startup Impact」に選出。2024年にシリーズA約10億円の資金調達を実施。第6回宇宙開発利用大賞において内閣総理大臣賞を受賞。

所在地：兵庫県丹波市氷上町常楽725-1

代表者：坪井俊輔

URL：https://sagri.tokyo/about/company/

■LAND INSIGHT株式会社について

https://landinsight.space/

衛星データを活用して第一次産業などにおける地域課題を解決する事業を開発することを目的に2022 年 4 月に設立された INCLUSIVE 株式会社の子会社。地上（LAND）の課題に対して宇宙からの視点を活用して得られる新しいインサイト（INSIGHT）によってソリューションを展開。衛星データをはじめ地上のデータも組み合わせ、マーケットインで地上の課題解決を加速させていきます。現在は、農業行政における現地調査を効率化するサービス「圃場DX」を展開し、福島県南相馬市での導入事例を起点に全国展開を推進しています。

■INCLUSIVE株式会社について

https://inclusive.co.jp/

INCLUSIVE株式会社は「ヒトを変え、事業を変え、そして社会を変える。」をビジョンに掲げ、メディア事業、コミュニケーションコンサルティング事業に加え、人工衛星データ活用事業や食関連事業など自社および協業先ビジネスの変革を通じて社会変革を成し遂げる事業開発会社です。

代表者：代表取締役社長 藤田誠

所在地：東京都港区虎ノ門４－１－１

お問い合わせ先：INCLUSIVE広報担当

メールアドレス：pr@inclusive.co.jp