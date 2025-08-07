サグリ株式会社、LAND INSIGHTと衛星データを活用した作付け状況判定で業務連携を開始

サグリ株式会社

衛星データとAIを活用し、農業と環境の課題解決を目指すサグリ株式会社（本社：兵庫県丹波市、代表取締役：坪井 俊輔、以下「サグリ」）は、INCLUSIVE株式会社の子会社であるLAND INSIGHT株式会社（本社：福島県南相馬市、代表取締役社長：藤田誠、以下「LAND INSIGHT」）と連携し、農作物の作付け状況判定における業務効率化を目的とした業務連携を開始したことをお知らせいたします。

今回の連携により、LAND INSIGHTが衛星データから解析した作付け状況判定の結果を、サグリが開発・提供する農地管理アプリケーション上で視覚的に確認できるようになります。これにより、自治体や農業団体の関係者がWEB上で簡単に解析結果を把握でき、現場での判断や業務がよりスムーズになります。

従来、農作物の作付け状況確認には現地調査や目視確認など、時間と労力がかかる作業が必要でした。しかし、担い手不足や高齢化が進行する中、限られた人員で正確かつ迅速に対応するためには、デジタル技術の導入による業務の効率化・精度向上が求められています。今回の取り組みは、その解決に向けた一歩となります。

まずは、LAND INSIGHTが展開する福島県南相馬市での作付け状況判定業務において、解析結果の可視化および省力化の実証を開始します。今後はこの事例をモデルケースとして、全国の自治体・農業団体への展開を共同で加速してまいります。

■LAND INSIGHT 株式会社 代表取締役副社長 遠藤様コメント

農業に関する課題が大きな注目を集めるタイミングで、この分野で日本を代表するスタートアップであるサグリ社、そして代表の坪井さんと取り組みをご一緒できることをとても嬉しく、心強く感じています。

南相馬市での共創が、全国的な農業課題、行政課題解決のモデルケースとなるよう、両社の強みを発揮して、連携ができれば幸いです。

■ サグリ株式会社 代表取締役 坪井俊輔 コメント

LAND INSIGHTの遠藤さんとご一緒した福島スペースカンファレンス2024の登壇から南相馬市の作付け調査において、共創事例を創出できること、大変嬉しく思っています。

今年、米の統計調査において、衛星データやAIを活用していくという旨の小泉大臣の発信もあったことから、衛星データで農地調査が効率化されている未来を、南相馬市の連携事例を通じて一緒に創っていければ幸いです。

■LAND INSIGHT 株式会社について

衛星データを活用して第一次産業などにおける地域課題を解決する事業を開発することを目的に2022

年 4 月に設立された INCLUSIVE 株式会社の子会社。地上（LAND）の課題に対して宇宙からの視点を

活用して得られる新しいインサイト（INSIGHT）によってソリューションを展開。衛星データをはじめ

地上のデータも組み合わせ、マーケットインで地上の課題解決を加速させていきます。現在は、農業行政における現地調査を効率化するサービス「圃場DX」を展開し、福島県南相馬市での導入事例を起点に全国展開を推進しています。

会社名：LAND INSIGHT 株式会社

所在地：福島県南相馬市小高区本町1-87

設立：令和4年4月21日

代表者：代表取締役社長 藤田誠

ホームページ：https://landinsight.space/

■INCLUSIVE 株式会社について

INCLUSIVE株式会社は「ヒトを変え、事業を変え、そして社会を変える。」をビジョンに掲げ、メディア事業、コミュニケーションコンサルティング事業に加え、人工衛星データ活用事業や食関連事業など自社および協業先ビジネスの変革を通じて社会変革を成し遂げる事業開発会社です。

会社名：INCLUSIVE 株式会社

所在地：東京都港区⻁ノ門４－１－１

設立：2007年4月3日

代表者：代表取締役社長 藤田誠

ホームページ：https://inclusive.co.jp/

■サグリ株式会社について

サグリ株式会社は、「人類と地球の共存を実現する」をビジョンに掲げ、2018年に兵庫県で創業した岐阜大学発のインパクトスタートアップです。AIを用いた衛星データ解析技術を主軸に、持続可能な農業の実現と、地球環境の課題解決を目指しており、耕作放棄地を検出する農地パトロールアプリ「アクタバ」、作物の種類を検出する作付け調査アプリ「デタバ」、農地所有者と作り手・担い手のマッチングを行う「ニナタバ」、土壌分析ができる営農アプリ「Sagri」などのサービスを提供しています。

2023年に農林水産省及び経済産業省より令和4年度第2次補正予算「中小企業イノベーション創出推進事業（SBIR）」に採択。「ICCサミット KYOTO 2023」カタパルト・グランプリ優勝。経済産業省「J-Startup 」「J-startup Impact」に選出。2024年にシリーズA約10億円の資金調達を実施。第6回宇宙開発利用大賞において内閣総理大臣賞を受賞。

会社概要

本社住所：兵庫県丹波市氷上町常楽725-1

代表者：坪井 俊輔

設立年月日：2018年6月14日

ホームページ：https://sagri.tokyo/