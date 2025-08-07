【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチームYACHIYO FLAGs、エヌデーシー株式会社とスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、エヌデーシー株式会社（本社：千葉県習志野市／代表取締役：澁谷 泰）と、2025シーズンスポンサー契約を締結いたしました。

YACHIYO FLAGsは、「YACHIYO FLAGsから未来の日本代表選手の誕生を。そして、八千代から世界へ！」をテーマに、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。

このたびご支援いただくエヌデーシー株式会社様は、1962（昭和37）年に創業された企業様です。主な事業内容としては自動車用・産業用の各種軸受（ベアリング）部品の製造・販売を中心に、国内外のモノづくりを支える高精度な技術と製品を提供されており、地域社会の発展に貢献されています。我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。

今後は、試合会場での共同プロモーションや、地域イベントへの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、多角的な連携を予定しています。

地域の皆さま、そして企業の皆さまとともに。

YACHIYO FLAGsは、スポーツを通じた持続可能なまちづくりにこれからも取り組んでまいります。

【企業概要】

会社名：エヌデーシー株式会社

本社所在地：千葉県習志野市実籾2-39-1

代表取締役：澁谷 泰

特徴：自動車や産業機械向けの各種ベアリング部品の製造・販売において豊富な実績を持ち、旋削加工・熱処理・研削など高精度な一貫生産体制を強みに、国内外のものづくり産業を支えている企業です。製品は国内外の大手メーカーに多数採用されており、千葉県内に根ざした製造拠点から、確かな品質と信頼を届け続けています。

HP：https://ndc-bearing.co.jp/

【チーム概要】

YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

公式HP：https://3x3yachiyoflags.studio.site/

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/

運営会社：株式会社KoKoKaRa

運営会社HP：https://kokokara2024.com/

運営会社Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/

お問い合わせ：info@kokokara2024.com