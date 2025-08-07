【WARMGREY TAIL】韓国発「WARMGREY TAIL（ウォームグレイテール）」が日本初の単独ポップアップストアをオープン

AEL株式会社WARMGREY TAIL(ウォームグレイテール) Pop-up Store

“静かなユーモア”と“やさしい温度”をまとった動物イラストレーションで人気の韓国発ブランド「WARMGREY TAIL（ウォームグレイテール）」が、8月13日（水）より伊勢丹新宿店にて日本初の単独ポップアップストア「小さな展示会」を開催いたします。ブランドの世界観を存分に楽しめる空間で、限定アイテムの先行発売や貴重なイラストレーション作品の展示も行われ、WARMGREY TAILの魅力を日本のお客様に直接お届けする特別な機会となります。

WARMGREY TAIL(ウォームグレイテール)

今回のポップアップストアでは、タオルや靴下などのファブリック雑貨からラグ・アートポスターまで幅広いアイテムが一堂に揃います。やわらかなタッチと落ち着いた色彩で描かれた動物キャラクターたちが特徴で、さりげなくかわいいデザインは大人にも取り入れやすく幅広い世代に支持されています。

ハンドタオルテーブルウェアシリーズ

代表的なキャラクターであるウサギの「バニーバニー」は、耳を自由に動かしたユニークなデザインでハンドタオルやポーチなど様々なアイテムに展開される人気者です。会場ではブランドのアートポスターがギャラリーのように展示される予定で、WARMGREY TAILの物語に浸れる“小さな展示会”となります。

さらに、新商品であるウォームグレイテールの人気キャラクター「バニーバニー」をデザインした 「バニーバニーハンドクロス2枚セット 2,838円(税込)」も初公開いたします。

伊勢丹新宿店ポップアップストア先行販売商品

数量限定のステッカーやキッチンクロスなど来場者へのノベルティも用意しておりますので、ぜひこの機会にウォームグレイテールのやさしく温かな世界観をご体感ください。

数量限定のステッカー、ノベルティノベルティ

【ポップアップストア概要】

伊勢丹新宿店 本館2階 イーストパーク/プロモーション

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

2025年8月13日(水)～8月19日(火)



【WARMGREY TAIL（ウォームグレイテール）】

「WARMGREY TAIL（ウォームグレイテール）」は、“静かなユーモア”と“やさしい温度”をまとった韓国発のイラストレーションブランドです。イラストレーターのキム・ハンゴルとアートディレクターのイ・ヒョナ夫妻によって2015年にソウルで設立されました。 大自然からインスピレーションを得て、山や海、広大な大地、野生動物などあらゆる生命の物語を表現し、日々の暮らしにほんの少しの「ぬくもり」と「遊び心」をプラスするコレクションを展開しています。

イラストレーターのキム・ハンゴルとアートディレクターのイ・ヒョナ夫妻

HP : https://warmgreytail.store/

Instagram : https://www.instagram.com/warmgreytail

E-mail :info@warmgreytail.jp