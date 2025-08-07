【otnek&ebanat（オトネック・エバナット）】が1年半ぶりに新作バッグを発表。パリを舞台に、Atelier 5 Elementsが手がけたビジュアルを公開。
東京・浅草を拠点に活動するバッグブランド「otnek&ebanat（オトネック・エバナット）」が、1年半ぶりとなる新作バッグコレクションを公式オンラインストアにて発表しました。
https://otnekebanat.com/pages/chapter2/
otnek & ebanatは、完全受注生産と納期による価格変動というユニークなシステムを通じて、“新しい消費のかたち”を掲げたスローファッションを体現するブランド。作り置きをしないことや、待てることの価値に着目した思想は、国内外のファンから静かな支持を集めてきました。
今回発表された2ndコレクションでも、引き続き東レの「ウルトラスエード(R)」を使用。今回はウルトラスエード(R)の機能性や実用性を、より活かしたデザインが特徴となっています。
軽くて洗える大容量のトートバッグ「ANORA(アノーラ)」、シワになりにくい特性を利用し、ベルトとマグネットで全く違った見え方になる「CAPULLO(カプロ)」、クラッチ、トート、ショルダーの３WAYで使える「SUNA(スーナ)」などの全5モデルが今秋より順次発売予定です。
CAPULLO（カプロ）
【商品タイプ】Convertible Tote Bag/ コンバーティブルトートバッグ
【カラー展開】ブラック、ベージュ
【寸法】高さ29cm x 幅34cm x マチ16cm
【価格】
・通常オーダー / 最長30日待ち 57,200円
・より多く待つ / 最長100日待ち 48,620円
SUNA(スーナ)
【商品タイプ】3way Clutch Bag / 3way バッグ Sサイズ
【カラー展開】ブラック、ベージュ
【寸法】高さ16cm x 幅31cm x マチ8cm
【価格】
・通常オーダー / 最長30日待ち 46,200円
・より多く待つ / 最長100日待ち 39,270円
ANORA(アノーラ)
【商品タイプ】Big Shopper Bag/ ビッグショッパーバッグ
【カラー展開】ブラック、ベージュ、
【寸法】高さ50cm x 幅37cm x マチ15cm
【価格】
・通常オーダー / 最長30日待ち 37,400円
・より多く待つ / 最長100日待ち 31,790円
Chapter2は、ブランドの持つ独自の美学とクラフトマンシップを結集した意欲的な作品群となっています。パリの街並みを背景とした洗練されたビジュアルと共に、otnek & ebanat の新章の始まりを告げるコレクションです。
撮影は Atelier 5 Elements
本キャンペーンのビジュアルは、フランスにルーツを持ち、東京を拠点に活動するビジュアルクリエイター「Atelier 5 Elements」が担当し、2025年6月にパリ市内で撮影が行われました。
歴史あるパリの街並みと自然光の中で、バッグの質感や佇まいを丁寧に捉えたイメージは、都市と自然、構造と感性の交差点に立つ otnek & ebanat の世界観を繊細に映し出しています。
Atelier 5 Elements（アトリエ・サンク・エレマン）
ファッション業界を中心に、写真と映像による表現を手がけています。その活動は日本国内にとどまらず、国境を越えて広がり、グローバルな視点を持つ創作を展開しています。
公式サイト
https://atelier5e.com/
otnek&ebanat
浅草に拠点を持つバッグブランド。アトリエチームによる、10000通りを超えるカスタムメイドサービスなどを展開。過剰生産を抑制するために完全受注生産モデルを取り入れ、納期により価格が変わる、新しい消費の形を提唱しています。
公式オンラインストア
https://otnekebanat.com/
ショールーム（アポイント制）
東京都台東区蔵前3‐19‐6中島ビル2階
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社テンボカネート
otnek & ebanat PR事務局 担当：田辺
TEL：03‐6883‐5283 ／ EMAIL：info@otnekebanat.com