スキンケアブランド 生せっけんのルアンルアン、 「姉妹ブランド リムナム」の定期お届け便を8月6日からスタート。初回最大50％OFF＆送料無料でお届けします。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭）は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて「姉妹ブランド リムナム」の定期お届け便を8月6日からスタートしました。初回最大50％OFF＆送料無料でお届けします。
【URL】https://shop.ruamruam.jp/contents/18517
リムナムの定期お届け便の概要
姉妹ブランド「リムナム」のアイテムの、便利でお得な「定期お届け便」の取り扱いが2025年8月6日からスタートしました。
【定期お届け便の該当商品】
１， スクラブ洗顔ジェル＆引き締め化粧水のセット
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=t606607
通常価格7,480円（税込）
初回50％OFF 3,740円（税込） 2回目以降30％OFF 5,236円（税込）
２， スクラブ洗顔ジェル
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=606
通常価格3,740円（税込）
初回35％OFF 2,420円（税込） 2回目以降 20％OFF 2,992円（税込）
３， 引き締め化粧水
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=607
通常価格3,740円（税込）
初回35％OFF 2,420円（税込） 2回目以降 20％OFF 2,992円（税込）
【送 料】：該当商品は全品送料無料でお届けします。
【お届け間隔】：スクラブ洗顔ジェル＆引き締め化粧水のセットは1カ月間隔のみとなりますが、お届け日の変更は可能です。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、「お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。」をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼（ひめぬま）まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
