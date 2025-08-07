下北沢から始まる、新しい形のビジネススクール「LOOK UP CAMPUS」

株式会社LOOK UP

株式会社LOOK UP（本社：東京都世田谷区、代表取締役：米満建太郎）は、東京・下北沢において、従来のビジネススクールの概念を覆す新しい形の学習コミュニティ「LOOK UP CAMPUS（ルックアップキャンパス）」の運営を開始しました。「まだ見ぬ自分に会える場所」をコンセプトに、学びと実践を一体化させた独自のプログラムで、フリーランスや副業志向の方々の「軽やかな挑戦」を支援しています。

■ 従来のビジネススクールとは一線を画す3つの特徴

1. 学びと実践の発信基地「BASE」を中心とした一体型プログラム

LOOK UP CAMPUSの最大の特徴は、知識習得だけで終わらない「即実践」の環境です。専用スタジオ「BASE」では、SNSマーケティング、動画制作、会計知識などのビジネススキルを学びながら、撮影・編集・発信までワンストップで行えます。「シモキタから、世界へ」を合言葉に、学んだ内容をすぐにアウトプットできる環境を提供しています。

2. コワーキングスペース「LUPO」と連動した実践的なビジネス支援

日本一ビジネスが加速するコワーキングスペース「LUPO」と連携し、学習後の実践フェーズまでをシームレスにサポート。仮想通貨（暗号資産）・Web3・AIに詳しい会計専門家によるサポートや、SNS運用の実践的なアドバイスなど、リアルなビジネス課題に対応できる体制を整えています。

3. 下北沢のカルチャーを活かした多様性あふれるコミュニティ

演劇、ダンス、ヨガなどの文化的プログラムも展開。ビジネススキルだけでなく、創造性や表現力を高める機会も提供し、「まだ見ぬ自分」との出会いも応援します。系列カフェ「LOOK UP COFFEE」では、リラックスしながらアイデアを育む場も用意しています。

■ 表現力と創造性を磨く文化的プログラム

LOOK UP CAMPUSでは、ビジネススキルとあわせて表現力や創造性を高める文化的プログラムも充実。下北沢の豊かな文化的土壌を活かし、経験豊富な講師陣による質の高い指導を提供しています。

【講師陣紹介】

ダンスプログラム

ー 自由な身体表現を通じて内なる可能性を解放し、これまで気づかなかった自分の魅力と才能を開花させる

- Ryunosuke先生 （Instagram：@ryuchan_0820(https://www.instagram.com/ryuchan_0820/)）- Miku先生（Instagram：@miku_ohta(https://www.instagram.com/miku_ohta/)）- 優笑先生（Instagram：@yuuna__pyon(https://www.instagram.com/yuuna__pyon/)）- HonamI先生（Instagram：@yuiitsu_muni071001(https://www.instagram.com/yuiitsu_muni071001/)）

Ryunosuke先生Miku先生優笑先生HonamI先生

ヨガプログラム

ー マインドフルネスとバランス感覚を養い、ビジネスパフォーマンスの向上をサポート

- Kurumi先生 （Instagram：@kurumi.chillyoga_life(https://www.instagram.com/kurumi.chillyoga_life/)）- Miki先生 （Instagram：@miki_cheeks_tky(https://www.instagram.com/miki_cheeks_tky/)）- 築地サヤカ先生（Instagram：@sayakatsukiji(https://www.instagram.com/sayakatsukiji/)）

Kurumi先生Miki先生築地サヤカ先生

■ SNS時代に対応した新しい学習スタイル

2025年、LOOK UP CAMPUSは「SNSに強い会社になる」という明確なビジョンのもと、自らがSNSで実践し、成果を上げながらノウハウを蓄積。その生きた知識を受講生に還元する「実践型教育」を展開しています。

従来の「教える・学ぶ」という一方向的な教育モデルではなく、実践を通じて学び、その成果をSNSで発信し、フィードバックを得ながら成長していく循環型の学習モデルを採用。この新しいアプローチは、変化の速いSNS時代において、より実践的で即効性のあるビジネススキルの習得を可能にしています。

主なプログラム内容：

- はじめての確定申告講座- 補助金・助成金の活用術- 事業計画策定ワークショップ- 経営者のための財務コンサル入門- 副業・フリーランスの起業実務講座- 時間術・タスク管理と生産性アップの技術- ビジネス英会話ワークショップ- SNSマーケティング実践講座- ChatGPT活用術で業務効率化- 仮想通貨・NFTの基礎と税金- Web3・ブロックチェーン・DeFi入門- AIツール活用術 for スモールビジネス

■ 成果を生み出すコミュニティの仕組み

LOOK UP CAMPUSでは、単なる知識提供にとどまらず、以下のような実践的なサポートを提供しています。

即実践できる環境：撮影スタジオ、編集機材を完備

専門家による個別相談：会計、SNS、ビジネス全般の相談が可能

仲間との切磋琢磨：同じ志を持つ仲間と応援し合えるコミュニティ

成果の可視化：フォロワー数増加、閲覧数向上などの具体的な成果を追求

■ 下北沢から発信する新しいビジネスカルチャー

「自由に軽やかに挑戦していく人を応援する」という理念のもと、LOOK UP CAMPUSは下北沢という街の持つクリエイティブな空気感を活かしながら、新しいビジネスカルチャーを創造しています。

従来の堅苦しいビジネススクールのイメージを払拭し、楽しみながら学び、実践し、成長できる場所。それがLOOK UP CAMPUSです。

■ 事業概要・拠点

LOOK UP CAMPUS

所在地：東京都世田谷区北沢３丁目２７-４立木ビル２Ｆ

主要施設：

- BASE（学びと実践の発信基地）- LUPO(https://www.lookup-office.com/)（コワーキングスペース）- LOOK UP COFFEE（カフェ）

Instagram：

- @lookup_campus(https://www.instagram.com/lookup_campus/)（メイン）- @lookup_dance(https://www.instagram.com/lookup_dance/)（ダンス）- @lookup_yoga(https://www.instagram.com/lookup_yoga/)（ヨガ）- @lookup_lucee(https://www.instagram.com/lookup_lucee/)（英会話）- @lookup_coffee(https://www.instagram.com/lookup_coffee/)（カフェ）



■ お問い合わせ

株式会社LOOK UP 広報担当

Email：hi@lookup-corp.com