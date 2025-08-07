ティネクト株式会社お申込みフォーム :https://share-na2.hsforms.com/1IcEo78cGS3y3GJFoIOaLjQcjipa

ティネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：安達裕哉）は、2025年8月27日（水）にオンラインセミナー『広告が効かなくなった時代に、企業はどう伝えるべきか？ 広告の終わりに備えよ──“読む価値”をつくる企業になるために』を開催いたします。

本セミナーは、広告効果が低下し続ける現代において、企業がどのようにして顧客との信頼関係を築くべきかをテーマに、ティネクトが長年培っていたコンテンツマーケティング戦略を生成AIに活用し最適化した手法を起業家、編集者、マーケターがそれぞれの立場から具体的に解説します。

【セミナー開催の背景】

現代のマーケティング環境は劇的に変化し、ユーザーは広告を意識的に避ける傾向にあります。広告クリック率の低下が深刻化する中で、生成AIやクラウドソーシングの普及により、企業自身が低コストで価値あるコンテンツを発信することが現実的になりました。

しかしその一方で、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化、クラウドソーシング環境の成熟、オウンドメディアの知見蓄積などにより、「読むに値するコンテンツを企業自らが生み出すこと」が、現実的な選択肢として浮上してきました。

6年前の“理想”が、ついに実現可能になった──6年前のNote記事が語る時代の転換

弊社ティネクトの現取締役・倉増京平が、2019年に大手広告代理店グループを退職し、当社に参画した時に執筆したNote記事『40歳広告代理店勤務が、信念に従って会社をやめた話。(https://note.com/kurmpato/n/nfb4c22b3163b)』では、広告という手法に対する限界意識と、“読むに値するコンテンツ”を生み出す企業になりたいという志が綴られました。

当時はまだ、テクノロジーも体制も十分とは言えず、コンテンツマーケティングを現実的に運用するには、かなり高いハードルがありましたが、

2025年の今──その理想が、いよいよ現実となってきたのです。

弊社では、10年以上のwebコンテンツの制作実績経験を生かし、生成AIによる記事制作、ファクトチェック、自動投稿が可能なオウンドメディア自動化サービス「AUTOMEDIA(https://tinect.jp/owned-media/automagicpr/)」の提供を開始しました。

特に生成AIを活用した記事制作に関しては3名のベストセラー作家

頭のいい人が話す前に考えていること(https://amzn.asia/d/0z4kM9z)（ダイヤモンド社）著者 安達裕哉

「言葉にできる」は武器になる。(https://amzn.asia/d/hUdtlGa)（日本経済新聞出版）著者 梅田悟司

なぜこんな人が上司なのか(https://amzn.asia/d/iQTNUKM) （新潮新書）著者 桃野泰徳

が開発、監修した他に類を見ない品質が担保されたコンテンツ制作ツールです。

本セミナーでは、88万部を超えるベストセラー『頭のいい人が話す前に考えていること』の著者であり、ティネクト代表の安達裕哉が登壇。企業がどのように「読む価値」のあるコンテンツを作り、広告に頼らない集客を実現するのか、その実践的なノウハウをお伝えします。

また、2019年に大手広告代理店グループを辞めティネクトに参画した倉増も登壇。彼が長年感じてきた「広告の限界」という課題意識と、それを乗り越えるための現実的な発信体制についてお話しします。

さらに、生成AIを用いたコンテンツ制作の品質をいかにして担保するか、その具体的な取り組みを作家兼ティネクトコンテンツ編集責任者の桃野がお伝えします。

【セミナー概要】

タイトル：広告が効かなくなった時代に、企業はどう伝えるべきか？ 広告の終わりに備えよ──“読む価値”をつくる企業になるために

日時：2025年8月27日（水）15:00～16:15（60分講義＋15分質疑応答）

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

申込ページ：https://tinect.jp/owned-media/webinar20250827/

【プログラム構成】

第1部 『広告依存から脱却するために、企業が持つべき“読む価値”とは』

登壇者：倉増京平（ティネクト マーケティング責任者）

- なぜ広告が届かなくなったのか- 企業が持つべき「伝える力」とは- 読むに足る価値の定義第2部 『生成AIで変わる、質と量を両立したコンテンツマーケティングの実際』

登壇者：安達 裕哉（ティネクト 代表取締役）

- ChatGPTによるコンテンツ制作プロセスの実例- AI生成コンテンツの有効性と実績- 効率的にオウンドメディアを育成する手法- Books&Apps流「メッセージの核」を見極めるノウハウ第3部『エビデンスが信頼性を支える編集手法』

登壇者：桃野 泰徳（ティネクト 編集責任者／取締役CFO）

- 誤情報を排除する編集フロー- AIコンテンツの検証・再構築の具体的方法- 社内一次情報を効果的に活用する方法- 主張と論拠を明確にする編集技術- AIと人間の協働によるコンテンツ制作の体制

+質疑応答

【こんな方におすすめ】

広告効果の低下に悩む企業経営者・マーケティング責任者

コンテンツマーケティングに課題を感じている広報・編集担当者

AIを活用した効果的な情報発信を目指す事業責任者

【ティネクト株式会社について】

最大月間220万PVを誇るビジネスパーソン向けwebメディアBooks&Apps(https://blog.tinect.jp/)をはじめとする企業のマーケティング運営支援を行う企業です。SEO施策を超えた企業と共にリアルで共感を生むコンテンツ制作をベースとしたオウンドメディア運営を支援しています。

【お問い合わせ先】 ティネクト株式会社 セミナー事務局 担当：楢原 Email：info@tinect.jp URL：https://tinect.jp/