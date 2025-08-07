株式会社homula、Model Context Protocol（MCP）導入戦略コンサルティングおよびカスタムMCPサーバー受託開発サービスを開始

株式会社homula

日本でAIエージェント開発・導入・内製化支援をリードするAIベンダーである株式会社homula(https://www.homula.jp/company)（本社：東京都港区、代表取締役：福地 峻、以下「当社」）は、エンタープライズ企業向けのModel Context Protocol（MCP）の導入戦略コンサルティングおよびカスタムMCPサーバー受託開発を二本柱とするカスタムMCPサーバー開発総合支援サービスを開始したことをお知らせいたします。

背景：レガシーシステムのAI活用が企業競争力の鍵に

2024年11月にAnthropicによって発表されたModel Context Protocol（MCP）を用いたエンタープライズ企業向けソリューション

日本企業の63.1%が依然としてレガシーシステムに依存している現状において、これらの既存資産をAIエージェントから活用できるようにすることが、競争力維持の鍵となっています。しかし、レガシーシステムの全面刷新は高コスト・高リスクであり、多くの企業が二の足を踏んでいます。

MCPは、リスクの高い既存システムの全面刷新を行うことなく、AIエージェントから安全にアクセスできる「APIラッパー」を構築する革新的なアプローチを提供します。さらに、一度MCPサーバーを構築すれば、n8n、dify、Claude Desktop、Cursorなど、あらゆるAIツールから即座に自社データを活用できるようになり業務効率と競争力を飛躍的に向上することが可能となります。

MCPが日本のエンタープライズに最適な3つの理由

1. レガシーシステムを安全に近代化

MCPサーバーは、複雑でブラックボックス化したレガシーシステムに対する安定したモダンなAPIラッパーとして機能します。これにより、基幹システム本体に手を加えることなく、AIエージェントから安全に利用できるようになります。全面的なマイグレーションに伴う莫大なコストとリスクを回避しつつ、段階的な近代化が可能です。

2. 部門を超えたデータ活用の実現

MCPは、CRM、ERP、レガシーシステムなど、部門ごとに分断されたデータサイロを打破します。複数のシステムからデータを横断的にクエリし、AIエージェントに統合されたリソースとして提供することで、組織全体のデータを活用した高度な分析や意思決定を可能にします。

3. 日本の厳格なセキュリティ要件への対応

MCPの設計思想は、明示的なユーザー同意ときめ細かなアクセス制御を重視しており、日本企業の慎重な意思決定プロセスと親和性が高くなっています。オンプレミス環境での運用も可能なため、機密データの社外流出を防ぎながらAI活用を実現できます。

MCPの革新的な価値：「一度作れば、どこでも使える」

Write Once, Use Everywhere - あらゆるAIエージェントツールで即座に活用

MCPの最大の価値は、一度MCPサーバーを構築すれば、n8n、dify、Claude Desktop、Cursor、その他あらゆるMCP対応のAIエージェントツールで即座に自社データを活用できることです。従来は各AIツールごとに個別の連携開発が必要でしたが、MCPによってこの「N×M問題」が解決され、開発工数とコストを大幅に削減できます。

AIエージェント開発の劇的なコスト削減- 開発コストを最大80%削減: 各AIツールへの個別連携が不要になり、MCPサーバーの開発に集中できます- 保守コストの大幅削減: 一つのMCPサーバーを保守するだけで、全てのAIツールで最新のデータ・機能を利用可能- 導入スピードの加速: 新しいAIツールの導入時も、既存のMCPサーバーをそのまま活用できるため、即座に本番運用が可能よりスマートなAIエージェントの実現

MCPは単なる連携プロトコルではなく、AIエージェントの知能を向上させる仕組みを提供します：

株式会社homulaのMCP開発サービス内容

- 動的なツール発見: AIエージェントが利用可能なツールを自動的に発見し、状況に応じて最適なツールを選択- コンテキストの深い理解: リソースとツールの豊富なメタデータにより、AIがより適切な判断を下せるように- 複雑なワークフローの自律的構築: 固定されたスクリプトではなく、目標達成のために必要なツールを動的に組み合わせる

レガシーシステムに対するセキュアな「MCPラッパー」の設計・開発と、それらを活用したエージェント型ワークフローの導入をエンドツーエンドで支援いたします。

MCP導入戦略コンサルティング- 既存ITインフラのアセスメントとAI活用ポイントの特定- MCPを基盤とした段階的近代化ロードマップの策定- セキュリティ・コンプライアンス要件の分析と対応策立案カスタムMCPサーバー受託開発- レガシーシステム向けセキュアなMCPラッパーの開発- 業界特化型ツール・リソースの実装 OAuth 2.1、- TLS等による堅牢なセキュリティアーキテクチャ構築エージェント型ワークフロー実装支援- 業務プロセス自動化のためのAIエージェント構築- 複数システム連携によるマルチステップワークフローの実現- 効果測定・ROI可視化ダッシュボードの提供MCPソリューション資料請求 :https://lp.homula.jp/mcp_material

株式会社homula 代表取締役 福地峻のコメント

「多くの日本企業が、レガシーシステムに閉じ込められた貴重なデータをAIで活用したいと考えながらも、システム刷新のリスクとコストに悩んでいます。当社のMCP導入戦略コンサルティングとカスタム開発サービスは、この課題に対する現実的な解決策です。リスクの高い全面的なシステム刷新の必要がなく、一度MCPサーバーを構築すれば、あらゆるAIエージェントツールで即座に自社データを活用することが可能となります。当社は、日本市場の特性を深く理解し、国内SaaSとの統合や厳格なセキュリティ要件への対応など、日本企業が真に必要とするMCPソリューションを提供します。日本の次世代デジタルトランスフォーメーションにおける戦略的AIパートナーとして、お客様の既存IT資産をAI対応能力へと転換し、持続的な成長を実現してまいります。」

対象となるお客様- レガシーシステムに重要なビジネスロジックやデータが存在する企業- 複数の部門システムのデータを統合してAI活用したい企業- n8n、dify、Microsoft CopilotなどのAIツールを検討・利用している企業- 厳格なセキュリティ・コンプライアンス要件がある金融・製造・製薬業界- システム刷新のリスクを避けながらAI活用を進めたい企業今後の展開

将来的には弊社が展開するAIエージェントプラットフォームAgens上にて、日本企業が最重要視するセキュリティとコンプライアンスの要求に正面から応える「エンタープライズMCPハブ」の提供を予定しています。これは、組織内のあらゆるMCPベースのツール利用を管理、統制、監視するためのセキュアなマルチテナント型ゲートウェイとして機能することが可能です。

株式会社homulaについて

会社名：株式会社homula

所在地：東京都港区赤坂

代表取締役：福地峻 （https://x.com/bnJ0I3r8ZAWr5xA）(https://x.com/bnJ0I3r8ZAWr5xA)

設立：2019年10月

事業内容：AIエージェント/MCP開発・コンサルティング・内製化支援、n8nを活用したAIエージェント開発・導入コンサルティング

URL：

- 会社ページ(https://www.homula.jp/company)- ノーコードAIエージェントプラットフォームAgens(https://www.agens.work/blog)によるAIエージェント解説記事集(https://www.agens.work/blog)

本件に関するお問い合わせ先：AIエージェント開発/MCP開発総合支援問い合わせフォーム(https://www.homula.jp/company/contact)

MCP導入・開発総合支援のお問い合わせ :https://www.homula.jp/company/contactMCPソリューション資料請求 :https://lp.homula.jp/mcp_material