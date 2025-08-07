株式会社Lean on Me

インクルTech* （インクルテック）で社会課題を解決するスタートアップ企業・株式会社Lean on Me（本社：大阪府高槻市、代表取締役：志村駿介、以下「リーンオンミー」）は、経営者層・特例子会社経営陣・人事・ダイバーシティ推進担当者を対象としたセミナー「障がい者雇用が日本を救う 戦力化の事例」を8月27日にオンラインで無料開催いたします。深刻化する人手不足や生産性低下という日本経済の構造的課題に対し、障がい者雇用が持つ戦略的価値と具体的な成功事例を、CSRと障がい者雇用研究の第一人者である横浜市立大学の影山摩子弥教授が解説する貴重な機会です。

※インクルTechとは、インクルージョン（Inclusion）とテクノロジー（Technology）を組み合わせた造語で、SDGsに関心が高まる今、ソーシャルな課題の中でも、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。

■日本企業が直面する構造的課題とその背景

人手不足と生産性低下の深刻化

日本の生産年齢人口は2040年までに約1,500万人減少すると予測され、多くの企業が深刻な人手不足に直面しています。同時に、日本の労働生産性はOECD38カ国中29位※と低迷が続いており、「人材確保」と「生産性向上」という2つの課題を同時に解決する必要に迫られています。

※年間の1人当たり労働生産性（2023）

障がい者雇用を「コスト」から「戦略的投資」へ

これまで多くの企業が障がい者雇用を「法的義務」「社会的責任」として捉えてきました。しかし、労働力不足が深刻化する今、障がい者雇用を「新たな人材プール」「イノベーションの源泉」として戦略的に活用する企業が増えています。

実際、アクセンチュアが2023年に発表した調査結果によると、障がいを有する人の包摂が進んだ企業の業績は、そうでない企業に比べて純利益2.6倍、収益1.6倍、経済利益は2倍というデータが示されています。こうした背景から、世界を代表する企業では人材戦略としての「障がいの包摂」が急速に進展しており、日本企業にとっても競争力強化の重要な鍵となっています。

※アクセンチュア「The Disability Inclusion Imperative」レポート（2023年11月発表）

【セミナー概要】

タイトル： 障がい者雇用が日本を変える ― 生産性・人材確保・イノベーションの鍵に

開催日時： 2025年08月27日（水）

※ 当日8時から翌日15時までの間、お好きなタイミングで視聴可能です。

講義時間： 90分

開催場所： オンライン開催

参加費： 無料

・人事・ダイバーシティ推進部門のみなさま

・障がい者雇用の取組を始めたい／強化したい企業さま

・特例子会社の経営者、役員、管理職のみなさま

・生産性向上や人材戦略の新しい切り口を探している経営層のみなさま



※以下よりお申し込みください。

セミナー詳細・申込み :https://business.special-learning.jp/seminar/nihonnwosukuu/

■インクルーシブ雇用のためのeラーニング「Special Learning for business」について

障がい者雇用に取り組む企業や特例子会社向けeラーニングです。eラーニングと対面研修を組み合わせたハイブリッド型研修や、導入企業向けの相談対応サービスなど、より包括的な支援メニューも提供しております。インクルーシブ雇用にまつわる組織理解の促進にとどまらず、特に「見えない障がい」に対応した、インクルーシブなサービスや接客等のマニュアル作成対応などもご提供しております。

お気軽にお問い合わせください。

詳細を見る :https://business.special-learning.jp

■株式会社Lean on Meについて

リーンオンミーは、障がい福祉分野における教育・支援サービスの提供を行う企業です。eラーニング「スペシャルラーニング」などを通じ、障がい者の支援者のスキル向上に貢献し、社会全体のインクルーシブな成長を目指しています。

また、2025年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を結び、ユニバーサルサービスガイドラインの策定や職員研修の実施など、万博のインクルーシブな運営に貢献しています。

～ 障がいがある人もない人も、共に楽しめる万博へ！～

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000038466.html

2025 年日本国際博覧会協会 株式会社Lean on Meとアドバイザリー契約を締結

https://www.expo2025.or.jp/news/news-20230315-03/

■株式会社Lean on Me

所在地：（本社）〒569-0803 大阪府高槻市高槻町11-7-217

（大阪支社）〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH

TEL：072-648-4438

設立：2014年4月1日

資本金：3億1,380万円（準備金を含む）

代表者：代表取締役 志村 駿介

URL： https://leanonme.co.jp

事業内容：障がいのある方への理解を深めるeラーニング「スペシャル ラーニング」

■メディア掲載・出演実績（一部）

【TV】TOKIOテラス～MBS（2022年5月22日）

https://www.mbs.jp/TOKIO_terrace/company/leanonme.shtml

【TV】Fresh Faces ～アタラシイヒト～BS朝日（2021年7月24日）

https://www.bs-asahi.co.jp/fresh-faces/lineup/prg_325/

【Web】日経ビジネス「1分でわかる「起業家たち」のリンカク」（2021年5月7日）

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00073/042800084/

【TV】25歳～情熱の原点～テレビ朝日（2022年6月1日）

【新聞】

日本経済新聞（朝刊）＠EDGE（2021年6月2日）、日本経済新聞（2021年4月6日）、日本経済新聞＠きらり感彩人（2023年5月7日）、共同通信＠時の人（2023年冬、各地方紙に配信）、ほか

■受賞歴（一部）

令和5年度 バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者 内閣府特命担当大臣表彰優良賞 受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000038466.html

