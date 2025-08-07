【数量限定】琵琶湖の宝石「ビワマス」を贅沢な御膳に。地元滋賀の老舗割烹店くらま堂が手がける「海鮮天丼・天ぷら 紬屋」から、お盆より販売開始

株式会社 くらまビワマスを贅沢に使用した「ビワマス大名盛」

滋賀県豊郷町でビジネスホテルおよび和食割烹店と仕出し事業を展開する、株式会社くらま（本社：滋賀県犬上郡、代表取締役：上田 容弘）は、琵琶湖の豊かな水が育む希少な固有種「ビワマス」を、この夏、多くの方に楽しんでいただきたい。

同社が手がける「海鮮天丼・天ぷら 紬屋」にて、数量限定の特別メニューとしてご提供いたします。

その姿の美しさから「琵琶湖の宝石」、とろけるような上質な脂から「淡水のトロ」とも呼ばれる幻の高級魚を、お盆の帰省や観光で滋賀にお越しの皆様に向け、8月9日より販売を開始いたします。この機会にぜひ、琵琶湖の恵みを感じる「ビワマス」をご堪能ください。

■ ビワマスの物語と、職人のこだわり

ビワマスは、約400万年前に誕生した古琵琶湖からその姿をほぼ保ったまま現在に至る、琵琶湖固有の希少な魚です。

このたび、琵琶湖博物館の研究により新種として学名「Oncorhynchus biwaensis（オンコリンカス・ビワエンシス）」が正式に記載されました。

毎日届く新鮮なビワマス身の色は鮮やかなサーモンピンク

地元滋賀の食文化に長年携わってきた滋賀県すし・料理生活衛生同業組合理事長でもある当社代表・上田のこだわりと想いを込めて、くらまグループが手がける「海鮮天丼・天ぷら 紬屋」にて、数量限定の特別メニューとしてご提供します。

・「ビワマス大名盛」

価格：2,800円（税込）

セット内容：大判切りのビワマス、生姜漬、薬味、味噌汁

・「ビワマス御膳」

価格：2,800円（税込）

セット内容：ビワマス丼、上天ぷら盛合、生姜漬、薬味、味噌汁

・「ミニビワマス海鮮御膳」

価格：1,980円（税込）

セット内容：ミニビワマス丼、ミニ天丼、生姜漬、薬味、味噌汁

ビワマス大名盛ビワマス御膳ミニビワマス海鮮御膳

※当日販売分は無くなり次第終了となります。

■ ご自宅でも「ビワマス」の味を堪能。冷凍ピザ専門店の新商品

- 遠方にお住まいの方や、ご自宅でも手軽にビワマスを楽しみたい方のために、くらまグループが手がけ冷凍ピザのテイクアウト専門店「窯焼き近江ピザ工房 Pizzeria・Micio」でも、「ビワマスのピザ」を販売します。窯焼きの香ばしい生地と、特製グリーンソースの組み合わせが絶妙な一品です。

公式HP: https://www.pizza-micio.com

■ 海鮮天丼・天ぷら 紬屋 TSUMUGIYA

【会社概要】

住所: 〒529-1171 滋賀県犬上郡豊郷町大字安食西838-1

電話番号: 0749-47-3333

営業時間:

月・火・金 11:00～14:00 / 16:30～20:00 (20:00 LO)

水 11:00～14:00

土・日・祝 11:00～14:00 / 16:30～20:00

定休日: 木曜日（※店内メンテナンス時休業あり）

駐車場: 20台、第二駐車場20台

公式HP: https://tsumugitendon.com

公式Instagram: https://www.instagram.com/tsumugiya3939/

■ 窯焼き近江ピザ工房 Pizzeria・Micio

【会社概要】

住所: 〒529-1171 滋賀県犬上郡豊郷町安食西1451

電話番号: 0749-46-3233

営業時間: 9:00～17:00

定休日: 土・日・祝日

公式HP: https://www.pizza-micio.com

公式Instagram: https://www.instagram.com/pizzeria_micio

公式オンラインショップ: https://www.pizza-micio.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

会社名: 株式会社 くらま

代表取締役: 上田 容弘

所在地: 滋賀県犬上郡豊郷町安食西920-2

電話番号: 0749-28-2555

担当: 上田

メールアドレス: info@kurama.co.jp

メディア関係者の方へ 本メニューに関する取材や試食をご希望のメディア関係者様は、上記お問い合わせ先までご連絡ください。