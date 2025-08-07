¸µSBIÂ»ÊÝ¼ÒÄ¹¤Î¸Þ½½ÍòÀµÌÀ»á¡¢ÊÝ¸±¥Ö¥íー¥«ー ³ô¼°²ñ¼ÒSGIS Japan¤ÎExecutive Advisor¤Ë½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥»¥ß¥°¥íー¥Ð¥ëÊÝ¸±¥Ö¥íー¥«ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSGIS Japan¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãú¡¡ßæ¸¢¡Ë¤Ï¡¢¸Þ½½ÍòÀµÌÀ¡Ê¤¤¤¬¤é¤·¡¡¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë»á¤òÅö¼Ò¤ÎExecutive Advisor¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸Þ½½Íò»á¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
¸Þ½½Íò¡¡ÀµÌÀ¡Ê¤¤¤¬¤é¤·¡¡¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë
¸Þ½½Íò»á¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤È¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¶¨²ñ¤ÎÀìÌ³Íý»ö¤äSBIÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÎ¬Îò¡Û
»áÌ¾¡§¸Þ½½Íò¡¡ÀµÌÀ¡Ê¤¤¤¬¤é¤·¡¡¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë
Î¬Îò¡§
- 1984Ç¯¡¡¥¢¥ê¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸½¡§¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ø¤ÎÆþ¼Ò¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¹ñÆâÂç¼êÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¶ÐÌ³
- 2007Ç¯¡¡¥Ö¥íー¥É¥Þ¥¤¥ó¥É¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡§¥¹¥Þ¥¤¥ë¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò½¢Ç¤
- 2011Ç¯¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¶¨²ñ¡¡ÀìÌ³Íý»ö½¢Ç¤
- 2019Ç¯¡¡SBIÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò½¢Ç¤
- 2024Ç¯¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥à¤òÁÏ¶È¡¡¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤
- 2025Ç¯ ¡ÖÊÝ¸±¶È³¦¤Î¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¡¡¥ß¥ËÊÝ¸±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿7¿Í¤Î»ø¤¿¤Á¡×¤ò½ÐÈÇ
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SGIS Japan¤ÎExecutive Advisor¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸ÊÝ¡¢Â»ÊÝ¡¢¾¯Ã»¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¼ÂÌ³²È¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ´´Éô¤È¤·¤Æ¡¢¹¤¯Ä¹¤¯ÊÝ¸±¶È³¦¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤´±ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢SGIS¼Ò¤¬»ý¤Ä¹âÅÙ¤Ê¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥Èµ»½Ñ¤ÈºÆÊÝ¸±¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ´Ä¶¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¹¤ëº£¡¢¿®Íê¤È³×¿·¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÆ±¼Ò¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢»ä¼«¿È¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚSGIS¡ÊSimon Global Insurance Services¡Ë¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Åö¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖÆ±½®¶¦ºÑ¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢ ¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤È¥é¥Ö¥¢¥ó¡¢ÆüËÜ Åìµþ¡¢´Ú¹ñ ¥½¥¦¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎË¡¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÊÝ¸±¥Ö¥íー¥«ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ëº¤Æñ¤äµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢´õË¾°î¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSGIS Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼ç¤ËÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦¶¦ºÑ¤Ø¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤¿ÎÉ¼Á¤ÊºÆÊÝ¸±¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¸Þ½½Íò»á¤Î»²²è¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀìÌçÀ¤È¿ä¿ÊÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡º¸¡§¸Þ½½Íò»á ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±¦¡§Åö¼ÒÂåÉ½ Ãú
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSGIS Japan
½êºßÃÏ¡§¢©100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-5 ´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°2³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ãú¡¡ßæ¸¢
ÀßÎ©¡§2017Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- ºÆÊÝ¸±Ãç²ð
- ¸µ¼õÊÝ¸±Ãç²ð
- ³Æ¼ï¥ê¥¹¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡§https://www.simon-global.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒSGIS Japan¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§¶¶ËÜ
TEL¡§03-5510-4881
Email¡§sgis@simon-global.co.jp