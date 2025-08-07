こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ナイキ ボメロプラスが新登場 全国のスポーツデポ・アルペンにて8月7日(木)より先行販売を開始 先着で夏にぴったりのアイスタオルをプレゼント
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、8/7(木)～8/13(水)の7日間、全国のスポーツデポ・アルペン・Alpen TOKYO・Alpen FUKUOKA・Alpen NAGOYAにて、ナイキ ボメロプラスの先行販売を実施いたします。一般発売の8/14(木)に先駆けて、ボメロプラスをいち早くお手に取っていただけるチャンスです。
■ナイキ ボメロプラスとは
ナイキが誇るクッショニングシューズ「ボメロ」の上位モデルである、ボメロプラスはZoomXフォームをミッドソール全体に搭載し、これまでにない柔らかな着地を生み出すクッション性を実現。
ZoomXフォームは着地時の衝撃吸収をするだけではなく、驚くほどのエネルギーリータンを生み出します。エンジニアードメッシュを使用したアッパーは、シューズ全体の軽量化にも貢献。もっと柔らかく、より快適に、長距離の走行をサポートします。
■先行販売について
【実施期間】
8/7(木)～8/13(水)(※1)
※1：8/14(木)より引き続き通常販売となります。
【実施店舗】
・スポーツデポ・アルペンの対象118店舗(※2、3)
対象店舗はこちら
https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10273
※2：ナイキ直営店でも先行販売を実施しています。
※3：公式オンラインストアでは先行販売の実施はなし、通常販売のみいたします。
【対象商品】
・メンズ対象商品
・レディス対象商品
【購入条件】
下記メンバー登録が必要となります（当日登録もOK）。
・アルペングループメンバーズ登録
・Nike Run ClubまたはNike Training Club登録(※4)
※4：その他ナイキメンバーサービスでもOK
アルペングループメンバーズの詳細はこちら
https://store.alpen-group.jp/campaign/group/card/members/
■ボメロプラスをご購入の方へ先着でアイスタオルをプレゼント
【実施期間】
8/7(木)～無くなり次第終了となります。
■ボメロプラス 特集ページ
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/nike/choice/
株式会社アルペンについて
創業 ：1972年7月
資本金 ：151億円
業績 ：売上高2,529億円、経常利益53億円（2024年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
