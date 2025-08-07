BrightNight APACが地域成長を加速するために分社化し、Yanaraとしてブランド変更





Yanaraは、アジア太平洋地域のエネルギー安全保障と持続可能性を推進するために、安全で信頼性が高く、手頃な価格の電力を供給する実用規模の再生可能エネルギー・プロジェクトの開発に引き続き注力していきます。

シンガポール, 2025年8月7日 /PRNewswire/ -- BrightNightのアジア太平洋（APAC）事業は本日、別個の独立企業として分社化することを発表しました。これは、焦点を絞った成長とより深い地域的関与の新たな章の始まりとなります。この動きは、市場拡大と地域全体の顧客および投資家に対する長期的な価値の提供に対するアジア太平洋事業の取り組みを強化するものです。

成長加速に向けた戦略的転換

APAC事業は、インド、オーストラリア、フィリピン、シンガポール、オランダでプロジェクトとチームを展開する中、Yanaraという名前で運営され、引き続きAPACに重点を置いた再生可能エネルギー発電事業者として、公益事業、企業、コミュニティに安定的かつディスパッチ可能な電力ソリューションを提供していきます。

「Yanaraの立ち上げは、アジア太平洋地域における当社の取り組みの自然な進化です」と、BrightNightとYanaraの創設者であるMartin Hermann氏は述べています。「この地域では著しい成長が見られ、迅速に行動し、地域に即した考えを持ち、大規模にカスタマイズされたソリューションを提供できる専用プラットフォームを導入する絶好の機会が来ています。Yanaraは、クリーンで信頼性の高いエネルギーに対する地域の高まる需要に応え、急速に変化する世界において新しいタイプのエネルギー会社として先頭に立つことを目的として設立されました」と同氏は付け加えています。

Yanaraは、堅調なベースロード電力需要とのギャップを埋めるために構築されたポートフォリオを活用して、安全で信頼性が高く、手頃な価格の電力を供給し、地域のエネルギー安全保障と持続可能性を推進する大規模な再生可能エネルギー・プロジェクトの開発を継続します。

アジア太平洋地域の再生可能エネルギー移行の加速

Yanaraは、マルチテクノロジーとAIを活用した再生可能電力ソリューションを活用し、事業を展開する市場やコミュニティにおいて「善の力」となり、地域の高まる電力需要に対応できるクリーン・エネルギー・プロジェクトを構築、所有、運営していきます。

「アジア太平洋地域のクリーン・エネルギーへの移行は加速しており、当社は大胆な野心を持ってこれに応えようとしています」とYanaraのCEO、Jerome Ortiz氏は述べています。「当社は強固な基盤を築いており、この地域での実績は、複雑でディスパッチ可能な再生可能エネルギー・ソリューションを継続的に提供できる当社の能力を証明しています。これは、アジア太平洋地域のクリーン・エネルギー分野での可能性の限界を押し広げるものです。当社は今後も機敏に行動し、パートナーシップを深め、迅速に規模を拡大し、この地域でより持続可能で信頼できるエネルギーの未来を推進していきます。我々は今後の刺激的な時代を楽しみにしている」と同氏は述べています。

Yanaraの注目ポイント：

インド、オーストラリア、フィリピンに5 GW以上の公益規模の再生可能エネルギー発電ポートフォリオを保有し、2030年には数ギガワットの運用容量を目標とします

顧客の負荷ニーズに合わせたクリーンでディスパッチ可能な電力ソリューションを提供することを目的に構築された差別化されたプラットフォームであり、急速に進化するエネルギー業界で先頭に立つことができます

マハラシュトラ州で115 MWのハイブリッド・プロジェクトが部分的に稼働開始。同州初の風力・太陽光発電併存プロジェクトの1つ

安定的かつディスパッチ可能な再生可能エネルギー向けにNTPCと110 MWのPPAを締結。これは3 GWのストレージリンク型再生可能エネルギー入札の一部であり、今年後半に建設が開始される予定

ビクトリア州で開発中の360 MW太陽光発電/300 MW BESS Mortlake Energy Hub - オーストラリア最大級の統合ハイブリッド・プロジェクトの1つ

フィリピンのスアルで開発中の大規模太陽光発電プロジェクト。従来の石炭火力発電拠点における最初のプロジェクトの1つ



経営と所有構造

Yanaraは引き続き、BrightNight APACの元CEOであるJerome Ortiz氏が率い、インドとフィリピンのACENとの戦略的パートナーシップに加え、Martin Hermann氏が過半数の株式を保有し続けます。

Martin氏は引き続きYanaraの会長職を務めます。

YANARAについて

Yanaraは、アジア太平洋地域全体で再生可能エネルギーを推進する先駆的なリーダーであり、安定的かつディスパッチ可能な再生可能エネルギー電力ソリューションを通じて可用性を信頼性に変えています。当社は、太陽光、風力、エネルギー貯蔵技術を統合した革新的な大規模ハイブリッド・プロジェクトによって、この地域の急増する電力需要を満たすことに取り組んでいます。AIネイティブのコグニティブ企業であるYanaraは、公共事業、産業、デジタル・インフラストラクチャ向けに、安全で信頼性が高く、コスト効率に優れた電力ソリューションを提供します。当社は強力なエンジニアリングと実行能力により、よりクリーンな電力とより深い電化への二重の移行を推進し、地域社会と顧客の両方に永続的な価値を生み出しています。Yanaraはインド、フィリピン、オーストラリアでプロジェクトを運営しており、エネルギー転換の次の段階に特化して構築されています。詳細については、www.yanarapower.comをご覧ください。

