ウエルシアホールディングスのリテールメディアに活用するデータクリーンルームを構築！

株式会社アドインテ

IoTとAIを活用し流通小売業・メーカー向けDX支援、リテールメディア開発、運用を行う、株式会社アドインテ（京都府京都市、代表者 十河慎治、以下「アドインテ」）は、ウエルシアホールディングス株式会社（以下ウエルシア）のリテールメディア領域において、ユーザーのプライバシーを保護し、安全な環境で分析することが可能な、「データクリーンルーム（DCR）」を構築いたしました。

小売企業が保有する購買データ（1st Party Data）を活用するリテールメディアの市場は拡大を続けており、さらに小売企業が保有する購買データと広告主様の保有データをセキュアな環境で連携することで、プライバシーに配慮しながら多様なデータを統合・分析ができる「データクリーンルーム（DCR）」が国内外で注目されています。

このウエルシアの「データクリーンルーム（DCR）」により、広告主は自社データとウエルシアが保有するデータをセキュアな環境で突合し、高度な顧客分析や精度の高い広告配信が可能となります。また、ブランドメーカー以外のノンエンデミック広告においても、オンラインとオフラインを掛け合わせた高度な分析や、自社データの利活用促進にご活用いただけます。

■活用イメージ

■ウエルシアの「DCR」が実現する価値

ウエルシアの「DCR」は、プライバシー保護を最優先としながら、ユーザーインサイトを深く理解し、メーカー広告、販促をはじめとする広告主との共創を加速させるためのデータ基盤です。本データクリーンルームは、以下の価値を提供します。

・顧客インサイトの深化と新たな価値創造の促進

ウエルシアグループが保有する購買データと広告主が保有するデータを、個人を特定できないセキュアな環境で分析することで、お客様の潜在的なニーズや価値観を深く洞察します。これにより、従来のマーケティング手法では捉えきれなかったインサイトを抽出し、新たな商品開発やサービス向上への貢献を目指します。お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添った、より価値のある情報提供や体験価値の向上の実現も可能です。

・広告効果の精密な可視化と投資対効果の最適化

各種マーケティング施策が、お客様の購買行動にどのような影響を与えたかを、客観的かつ定量的に可視化することで、広告投資の効果を正確に測定し、ROI（投資対効果）の最大化に貢献します。ウエルシアが保有するデータと広告主が保有するデータを掛け合わせることで、オンライン・オフラインを横断した購買行動の分析など、より精緻なマーケティング戦略の立案を支援します。

・次世代リテールメディアプラットフォームとしての展望

アドインテは、今回のウエルシアの「DCR」構築を、データ分析基盤に留まらない「次世代リテールメディアプラットフォーム」の核と位置付けています。将来的なシナジー創出を見据え、ウエルシアが保有する圧倒的な規模のデータ基盤を、他社との連携も視野に入れた拡張性の高いDCRとして発展させていきます。

今後、更なる広告メニューの充実とサービスの強化を図るために、継続的に協力し、ユーザー体験向上を目的としたリテールメディア開発など、サービス強化を進めてまいります。

また、ブランドメーカー様のマーケティング活動においても、1stPartyDataを活用した、精度の高い広告配信の実現を目指していきます。

■株式会社アドインテ

会社名 ： 株式会社アドインテ

設立 ： 2009年4月

代表者 ： 代表取締役 十河慎治

URL ： https://adinte.co.jp/

所在地 ： 〒600-8441京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1CUBE西烏丸7F

事業内容： 流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社アドインテ 担当：管理部 照山

電話 ：075-342-0255

メール：https://adinte.co.jp/contact/