Stavtar Solutions、成長と事業拡大を加速するためElephantから5,500万ドルを調達





ニューヨーク, 2025年8月7日 /PRNewswire/ -- オルタナティブ資産マネージャーなどの複雑なビジネス向けのビジネス支出管理および経費配分SaaSの大手プロバイダーであるStavtar Solutionsは本日、Elephantからの5,500万ドルのシリーズA投資を発表しました。この少数株投資は、複雑な企業が事業支出、経費配分、ベンダー、契約、予算、支払いなどを管理する方法に革命をもたらしたプラットフォームの次の段階の拡大を促進します。同社は、継続的な製品イノベーション、主力製品であるStavPay内の統合決済機能の拡張、および急速に増加する需要に対応するための採用を推進します。

元CFOのSteven Petersen氏とAvtar Batth氏によって共同設立されたStavtarは、代替資産管理における事業支出と経費の配分を管理するために手動のプロセスとスプレッドシートに大きく依存しているという、彼らが直接経験した問題を解決するために設立されました。同社は、長年にわたる運用上のボトルネックと断片化されたシステムの解決を経て、カスタマイズ可能な最新のデータ駆動型プラットフォームの構築に着手しました。これは、ヘッジ・ファンド、プライベート・エクイティ、ファミリー・オフィス、その他の複雑なビジネスの財務および運用チームのニーズに合わせて特別に設計されたものです。Stavtarは過去3年間で1300%以上成長し、現在では2.4兆ドルの運用資産を管理する100社以上の代替資産マネージャーが選ぶプラットフォームとなっています。StavPayプラットフォームは、ベンダー、契約、請求書の管理、経費配分、サードパーティの支払い、予算、税務申告、カスタム・レポートなどの自動化されたワークフローを実現します。これにより、クライアントのプロセス全体が承認または拒否に変わり、これまでにないほどリアルタイムでクライアントのビジネスに関する知見が得られます。

「私たちは、無視することのできないもの、つまり、高業績チームの足かせとなっている、時代遅れで手動の、分断された財務ワークフローを解決するためにStavtarを構築しました」とStavtarの共同創設者Steven Petersen氏は述べています。「Elephantとのパートナーシップにより、当社は最も重要なこと、つまり革新的でエンタープライズ・グレードのソリューションを顧客に提供することに集中できるようになります。当社は、より速く成長し、さらに前進し、複雑なビジネス向けソフトウェアの可能性の限界を押し広げ続けることに興奮しています。」

「私たちは、複雑なビジネスが直面する本当の問題点を解決するためにStavtarを開発しました」とStavtarの共同設立者であるAvtar Batth氏は述べています。「今回の投資により、オルタナティブ資産運用会社やその他の高度な企業の財務・運用の現実に合わせて特別に設計された、拡張性の高いインテリジェント・システムの開発を加速することができます。」

このマイルストーンにより、Stavtarは次のことが可能になります。

ソリューションのポートフォリオ全体にわたってイノベーションを推進します。





エンジニアリング、実装、顧客成功、および営業チームを成長させます。





仮想カードやベンダー決済機能を含む統合決済プラットフォームを進化させます。





AIとモバイル機能を強化して、ビジネス支出の管理と分析情報をCEO、CFO、財務チームが直接管理できるようにします。





代替資産運用やその他の同様に複雑なビジネスに隣接する垂直分野への展開を拡大します。



ElephantのパートナーであるPeter Fallon氏がStavtarの取締役会に加わる予定です。「SteveとAvtarは、金融業界で最も目の肥えた企業が直面する複雑で価値の高い課題を解決する、カテゴリーを定義するプラットフォームを構築しました」とFallon氏は述べています。「私たちは、Stavtarのビジョンをサポートし、継続的な市場成長を通じてその影響を拡大することに興奮しています。」

ニューヨーク、ダラス、ロンドン、ムンバイ、バンガロールにオフィスを構えるStavtarは、手作業の削減、運用リスクの軽減、生産性の向上、迅速な対応に必要なツールを財務チームに提供しながら、事業拡大に注力しています。

Stavtarについて

Stavtarは、代替資産管理などの複雑なビジネスにおけるCFOオフィス向けに構築されたビジネス支出管理および経費配分SaaSソリューションの主要プロバイダーです。ニューヨークに本社を置き、ダラス、ロンドン、ムンバイ、バンガロールに世界規模の拠点を持つStavtarは、代替資産運用業界の経験豊富な専門家によって設立されました。

当社の主力事業支出管理および経費配分プラットフォームであるStavPayは、100社を超える大手オルタナティブ資産運用会社を支援し、運用資産総額2.4兆ドルを超える資産を管理しています。

詳細については、www.stavtar.comをご覧ください。

Elephantについて

Elephantは、エンタープライズ・ソフトウェア、コンシューマー・インターネット、モバイル市場に特化したベンチャー・キャピタル企業です。

（日本語リリース：クライアント提供）

