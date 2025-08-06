【9/8(月)～10(水)開催】「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」にブース出展

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年9月8日(月)～10日(水)に東京ビッグサイトで開催される展示会「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」にブース出展いたします。





https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo


ZETAは、質の高い購買体験の実現により売上アップを支援するCX向上生成AIソリューション『ZETA CXシリーズ』を展開しており、国内大手ECサイトへ多数の導入実績を誇っています。



『ZETA CXシリーズ』は、サイト内検索を最適化する「ZETA SEARCH」、サイト内での広告掲出を通してセレンディピティ促進に寄与する「ZETA AD」、生成AI検索からの流入数を最大化しコンバージョン向上を実現する「ZETA GEO」を含む9製品で構成されています。



直近では、株式会社ウィゴー、花王株式会社、生活協同組合ユーコープ、パナソニック株式会社、ブックオフコーポレーション株式会社に導入いただき、ECサイトにおける快適な購買体験の提供に貢献しています。



当社ブースでは、『ZETA CXシリーズ』に関する各業界での導入事例や導入成果をご紹介いたします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。



＜ZETAブース情報＞



■会場


東京ビッグサイト 南2ホール



■小間番号


S10-15



＜イベント要項＞



【名称】マーケティング・セールス World 2025 夏 東京


【主催】マーケティング・セールス World 実行委員会


【日時】2025/9/8(月)～9/10(水) 各日10:00～17:00


【会場】東京ビッグサイト 南１～４ホール


【住所】〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1


【アクセス】ht(https://www.bigsight.jp/visitor/access/)tps://www.bigsight.jp/visitor/access(https://www.bigsight.jp/visitor/access)


　ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩3分


　りんかい線「国際展示場駅」より徒歩7分


【参加方法】事前登録制 (参加費：無料）


　参加申し込みはこちら：https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo




当日、会場でお目にかかれますことを楽しみにしています。


【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売