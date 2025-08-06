【9/8(月)～10(水)開催】「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」にブース出展
CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年9月8日(月)～10日(水)に東京ビッグサイトで開催される展示会「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」にブース出展いたします。
詳細を見る :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo
ZETAは、質の高い購買体験の実現により売上アップを支援するCX向上生成AIソリューション『ZETA CXシリーズ』を展開しており、国内大手ECサイトへ多数の導入実績を誇っています。
『ZETA CXシリーズ』は、サイト内検索を最適化する「ZETA SEARCH」、サイト内での広告掲出を通してセレンディピティ促進に寄与する「ZETA AD」、生成AI検索からの流入数を最大化しコンバージョン向上を実現する「ZETA GEO」を含む9製品で構成されています。
直近では、株式会社ウィゴー、花王株式会社、生活協同組合ユーコープ、パナソニック株式会社、ブックオフコーポレーション株式会社に導入いただき、ECサイトにおける快適な購買体験の提供に貢献しています。
当社ブースでは、『ZETA CXシリーズ』に関する各業界での導入事例や導入成果をご紹介いたします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。
＜ZETAブース情報＞
■会場
東京ビッグサイト 南2ホール
■小間番号
S10-15
＜イベント要項＞
【名称】マーケティング・セールス World 2025 夏 東京
【主催】マーケティング・セールス World 実行委員会
【日時】2025/9/8(月)～9/10(水) 各日10:00～17:00
【会場】東京ビッグサイト 南１～４ホール
【住所】〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
【アクセス】ht(https://www.bigsight.jp/visitor/access/)tps://www.bigsight.jp/visitor/access(https://www.bigsight.jp/visitor/access)
ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩3分
りんかい線「国際展示場駅」より徒歩7分
【参加方法】事前登録制 (参加費：無料）
参加申し込みはこちら：https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo
当日、会場でお目にかかれますことを楽しみにしています。
【公式SNS】
Xアカウント
[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント
[ https://www.facebook.com/zetacom ]
【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zeta.inc/cx/products/za ]
生成AI検索最適化サービス ZETA GEO
[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]
ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT
[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]
レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]
【問合せ先】
製品に関するお問合せ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売