GroqとHUMAIN、OpenAIの新しいオープン・モデルをデイ・ゼロで発表

カリフォルニア州パロアルトおよびリヤド（サウジアラビア）, 2025年8月7日 /PRNewswire/ -- 高速推論の先駆者であるGroqと、PIF傘下の企業であり、サウジアラビアでAIサービスを提供するリーディング・カンパニーであるHUMAINは本日、OpenAIの2つのオープン・モデルをGroqCloudで即時に利用可能にすると発表しました。このリリースでは、gpt-oss-120Bとgpt-oss-20Bが、128Kのフル・コンテキスト、リアルタイム応答、およびサーバーサイド・ツールの統合を、Groqの最適化された推論プラットフォーム上でデイ・ゼロから利用可能になります。



Groqは長年、OpenAIのオープン・ソースの取り組みを支援してきました。これにはWhisperの大規模展開も含まれます。今回の発表は、その基盤をさらに強化し、HUMAINを通じてグローバルなアクセスとローカル・サポートを提供しながら、最新のモデルを生産環境に導入します。

「OpenAIはオープン・ソース・モデルにおける新たな高性能基準を確立しています」と、GroqのCEOであるJonathan Ross氏は述べています。「Groqは、このようなモデルを高速かつ低コストで実行するために設計されました。これにより、開発者は世界中でデイ・ゼロから利用可能です。HUMAINとの連携により、サウジアラビア王国におけるローカル・アクセスとサポートが強化され、地域の開発者がよりスマートで高速なシステムを構築できるようになります。」

「Groqは、サウジアラビア王国に最先端のAIを導入するために必要な高い推論速度、スケーラビリティ、コスト効率を提供しています」と、HUMAINのCEOであるTareq Amin氏は述べています。「共に、オープン・ソース・モデルとグローバルにスケール可能なインフラを基盤とした、サウジアラビアの新たなイノベーションの波を可能にしています。オープン・ソースAIにおけるOpenAIのリーダーシップを支援できることを誇りに思います。」

フル・モデル機能に対応した設計

OpenAIの新しいモデルを最大限活用するため、Groqは拡張されたコンテキストとコード実行やウェブ検索などの組み込みツールを提供します。ウェブ検索はリアルタイムで関連する情報を提供し、コード実行は推論や複雑なワークフローを可能にします。Groqのプラットフォームは、128kトークンのフル・コンテキスト長を最初から提供し、これらの機能を実現します。

比類ないコスト・パフォーマンス

Groqの専用スタックは、OpenAIの新しいモデルにおいてトークンあたりのコストを最低水準に抑えつつ、速度と精度を維持します。

現在、GroqCloudでgpt-oss-120Bは500+ t/s、gpt-oss-20Bは1000+ t/sで動作しています。

GroqはOpenAIの最新オープン・モデルを以下の料金で提供しています。

＊gpt-oss-120B：$0.15 / M入力トークンと$0.75 / M出力トークン

＊gpt-oss-20B：$0.10 / M入力トークンと$0.50 / M出力トークン

注：期間限定で、OpenAIのオープン・モデルと組み合わせて使用するツールの呼び出しは課金対象外となります。詳細については、groq.com/pricingをご覧ください。

デイ・ゼロからグローバル

Groqの北米、欧州、中東にまたがるグローバルなデータ・センター・ネットワークは、開発者がどこで活動しても信頼性が高く高性能なAI推論を可能にします。GroqCloudを通じ、OpenAIのオープン・モデルは世界中で最小限の遅延で利用可能になりました。

Groqについて

Groqは、価格性能を再定義するAI推論プラットフォームです。カスタム設計のLPUとクラウドは、強力なモデルを瞬時に、信頼性高く、トークンあたりの最低コストで実行するように特別に設計されており、妥協なしに動作します。190万人を超える開発者が、Groqを信頼して高速な開発とスマートなスケーリングを実現しています。

HUMAINについて

HUMAIN（PIF傘下の企業）はグローバルな人工知能企業であり、4つのコア領域において、フルスタックAI機能を提供しています。この4つの領域は、次世代データ・センター、ハイ・パフォーマンス・インフラストラクチャ＆クラウド・プラットフォーム、高度なAIモデル（世界最先端のアラビア語マルチモーダルLLMを含む）、および業界の深い知見と現実世界の実行力を組み合わせた変革的なAIソリューションです。

HUMAINのエンドツーエンド・モデルは、公共部門と民間部門の両方の組織を支援し、すべての業界で指数関数的価値を解き放ち、人間とAIのシナジーを通じて変革を推進し、能力を強化します。業界特化型AI製品のポートフォリオを拡大し、世界的な知的財産（IP）リーダーシップと人材優位性の確立をミッションに掲げるHUMAINは、グローバルな競争力と国家的な差別化を追求するために設計されています。

