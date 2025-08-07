Continuity Biosciences、取締役会にJosephine Torrente氏およびJoseph DeSimone博士を任命





ブレイデントン（フロリダ州）, 2025年8月7日 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciencesは本日、次世代コンビネーション製品による薬物送達を先導する企業として、取締役会に2名の優れたリーダーを新たに任命したことを発表しました。任命されたのは、Hyman, Phelps & McNamara, P.C.のディレクターであるJosephine M. Torrente氏、そしてスタンフォード大学の教授であり連続起業家でもあるJoseph M. DeSimone博士です。これらの任命は、世界最高水準の規制当局に関する専門知識と材料科学の革新を背景に、変革的な薬物送達技術の推進を目指すContinuityの使命において、重要な前進を示すものです。

Josephine M. Torrente氏

現職：米国最大のFDA規制専門法律事務所であるHyman, Phelps & McNamara, P.C.のディレクター

経歴：30年以上にわたり、医薬品およびバイオテクノロジー企業に対し、FDA規制戦略、製品開発、ライフサイクルマネジメントに関する助言を実施

戦略的貢献：Torrente氏の深い規制に関する知見は、Continuityがパイプラインを拡大する中で、同社の臨床開発およびFDAとの連携戦略を導くうえで重要な役割を担う

Joseph M. DeSimone博士

現職：スタンフォード大学Sanjiv Sam Gambhir教授記念トランスレーショナルメディシンおよび化学工学教授

受賞歴および栄誉：全米技術革新メダル受賞者。200件以上の特許の発明者であり、350本を超える科学論文を執筆。米国科学アカデミー、工学アカデミー、医学アカデミーのすべてに選出されたわずか25名のうちの一人

起業家としてのリーダーシップ：CLIP方式の3Dプリンティング技術を開発したCarbonの共同創業者であり、Continuityに買収されたFocal Medicalの創業者、さらにContinuityが戦略的投資を行っている3Dマイクロディスペンシングプラットフォーム「PinPrint」の創業者

戦略的貢献：DeSimone博士の材料科学、デジタル製造、薬物送達における専門知識は、局所的かつ精密な治療法に特化したContinuityのプラットフォーム戦略と完全に一致している

経営陣のコメント

「Josephine氏とJoe博士を当社の取締役会に迎えられることを大変光栄に思います。」と、Continuity Biosciencesの共同創業者兼エグゼクティブ・チェアマンであるBob Whitehead氏は述べています。「Josephine氏の規制に関する卓越した見識と冷静な判断力は他の追随を許しません。Joe博士は、薬物送達分野の先見的リーダーであるだけでなく、Focal MedicalおよびPinPrintを通じて当社の取り組みを支えてきた信頼できるパートナーでもあります。両名の専門知識は、当社がプログラムを拡大し、長期的な価値を創出していくうえで極めて重要な役割を果たすでしょう。」

Torrente氏およびDeSimone博士は、既存の取締役であるContinuityの共同創業者Bob Whitehead氏およびRamakrishna Venugopalan氏（博士号、MBA）、Monica Reed氏（医学博士）、 Mike Fowler氏、Allen Weiss氏と共に、Continuityの取締役会に加わります。

Krishna Venugopalan博士は、以前AbbVieにてコンビネーション製品の開発を主導し、同社の主力治療薬であるSkyriziおよび新たに発売されたVyalevという、いずれも高いインパクトを持つコンビネーション製品の開発に貢献しました

Mike Fowler氏は、Berkshire Hathawayの子会社であるAffordable Housing Partners, Inc.のCEOを務めています

Allen Weiss氏は、かつてWalt Disney Parks and Resorts（現在のDisney Parks, Experiences and Products）のグローバルオペレーション部門の社長を務めました

Monica Reed氏は、UChicago Medicine AdventHealthのCEOとして、4つの病院と50以上の診療拠点を含むグレートレイクス地域における医療システムの戦略的発展と成長を統括しています

Continuity Biosciencesについて

2024年に設立されたContinuity Biosciencesは、バイオ医薬品および高機能治療薬向けに、精密な標的化および調整可能な放出機能に重点を置いた先進的なデリバリープラットフォームの開発に取り組んでいます。Continuityは、ヒューストン（テキサス州）、ローリー（ノースカロライナ州）、ブラデントン（フロリダ州）、およびイタリアのトリノに拠点を構え、がん、代謝性疾患、感染症、女性の健康といった分野にわたるパイプラインを展開しています。Focal Medicalの買収を含む戦略的なM&Aや、PinPrintのような的を絞った投資を通じて、Continuityは困難な治療薬の送達方法を変革する独自のプラットフォームを構築しています。

