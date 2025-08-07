3レターコード×地域の名所・名物をモチーフにしたピンズシリーズが登場 『ANAピンズセット』発売 8月6日より空港内ギフトショップANA FESTAやANA公式ECサイトなどで販売開始
観光土産品の企画・製造・卸売を行う、ANAグループの株式会社FUJISEY（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：小口浩子）は、ANAが就航する国内空港の3レターコードと地域の名所・名物をモチーフにしたピンズ『ANAピンズセット』を発売いたしました。
8月6日（水）より、空港内ギフトショップ「ANA FESTA」や、ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style」および「ANAショッピング A-style ANA Mall店」などで販売しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326904&id=bodyimage1】
■ 人気の3レターコードに地域の名所・名物が加わり更にご当地感がアップ、お土産にぴったり
ANA FESTAやA-styleでは、3レターコードをプリントした雑貨や衣類が好評をいただいております。
この度、人気の3レターコードに地域の名所・名物が加わり更にご当地感がアップした、ピンズシリーズが誕生しました。各空港ごとに、「キャリーケースと飛行機」、「空港周辺の名所・名物」、「飛行機の窓から見た空」の3種類のピンズを1セットにしてご用意。新千歳空港（CTS）、羽田空港（HND）、関西国際空港（KIX）、福岡空港（FUK）、鹿児島空港（KOJ）、那覇空港（OKA）の6空港をイメージしたピンズを販売開始します。服やバッグ、帽子や小物などに付けて楽しめるピンズ。旅の思い出やコレクションにもおすすめです。
■ 販売情報
空港内ギフトショップ「ANA FESTA」、ANA公式ECサイト「A-style」、「ANA Mall店」のほか、「ANA FESTA」以外の空港店舗などで、8月6日（水）より販売開始しております。
●空港内ギフトショップ「ANA FESTA」（詳細は店舗へお問合せください）
https://ana.ms/41hvpDy
新千歳空港、羽田空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港のANA FESTA一部店舗
※羽田空港のみ全6空港商品取扱あり、その他空港は自空港商品のみ販売
・新千歳空港（CTS）：千歳ロビー店、千歳7番ゲート店、千歳9番ゲート店
・羽田空港（HND）：羽田到着ロビーギフトショップ、羽田B1フロアギフト店
・福岡空港（FUK）：福岡国内ロビー店、福岡7番ゲート店、福岡8番ゲート店
・鹿児島空港（KOJ）：鹿児島1階ロビー店、鹿児島2階ロビー店
・那覇空港（OKA）：那覇ロビー1号店、那覇ロビー2号店、那覇ゲート店
●「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press257
「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press258
※全6空港商品取扱あり
●「ANA FESTA」以外の空港店舗、その他 （詳細は店舗へお問合せください）
・新千歳空港（CTS）：博品館TOY PARK新千歳空港店、ノースショップいとう、art life depo 千歳店
■ 商品概要
【商品名】ANAピンズセット CTS新千歳、HND羽田、KIX関西、FUK福岡、KOJ鹿児島、OKA那覇
【価 格】2,300円（税込）
【サイズ】バッジA W38×H30mm バッジC W30×H40mm ※バッジBはデザインによって異なります
【発売日】2025年8月6日（水）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326904&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326904&id=bodyimage3】
■ 好評販売中の3レターコードをプリントしたアイテム
空港内ギフトショップ「ANA FESTA」などで販売している3レターコードをプリントしたアイテムを一部ご紹介します。
