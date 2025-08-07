世界のペリスタルティックポンプ市場は、2031年までに21.2億米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9％で成長すると見込まれていま
ぺリスタルティックポンプは、液体の移動や移送において重要な役割を果たすデバイスであり、医療機器から工業用途まで、さまざまな分野で利用されています。このポンプは、液体が柔軟なチューブ内を通過する際に、ローラーがチューブを圧縮して液体を移動させる仕組みを持っています。市場の成長は、医療、製薬、化学、食品加工など、さまざまな産業の需要に支えられています。本報告書では、ぺリスタルティックポンプ市場の現在の動向、成長要因、そして今後予想される課題について、詳細に分析します。
市場規模と成長予測
ぺリスタルティックポンプ市場は、2022年に12.7億米ドルの市場規模を持ち、2031年までに21.2億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は5.9％となっており、安定した成長が期待されています。この成長は、特に医療機器やバイオテクノロジー分野での需要増加が主要な要因と考えられます。また、環境に優しく高効率なポンプ技術への関心の高まりが、市場を後押ししています。
成長ドライバー
医療用途の需要増加
ぺリスタルティックポンプの最も重要な用途の一つは、医療分野です。特に、血液透析や心肺バイパス手術、薬物注入システムなどで使用されることが多いです。これらのデバイスは、液体を無菌環境で移動させる能力が求められるため、ぺリスタルティックポンプの特性が非常に有利に働きます。世界的に高齢化が進み、慢性疾患を持つ患者が増加する中、医療機器の需要が高まり、これが市場成長を牽引しています。
食品加工および製薬産業の成長
食品加工業界や製薬業界でもぺリスタルティックポンプの需要が増加しています。これらの業界では、液体成分を衛生的に、かつ正確に移動させる必要があり、ぺリスタルティックポンプはその要件を満たします。特に製薬業界では、高反応性の薬品や生物製剤の移動に使用されるため、市場における需要は今後も拡大が予測されます。
技術の進歩と製品の革新
技術革新も市場成長に貢献しています。例えば、より高効率でエネルギー消費が少ないモデルの開発や、コンパクトで扱いやすいポンプの登場が市場に新たな可能性を開いています。これにより、より多くの業界での利用が進み、需要が拡大しています。加えて、IoT（モノのインターネット）技術を活用した高度な監視機能を持つポンプが登場し、運用効率の向上が期待されています。
主要な企業:
● Verder Group
● Boyser
● ProMinent Group
● Watson-Marlow Fluid Technology Group
● Valmet Corp （Flowrox Oy）
● IDEX Corporation
● Pumpsquare Systems LLP
● TMVT Industries Pvt. Ltd
● Cole-Parmer Instrument Company LLC
● Graco Inc.
● Gilson Inc.
● Randolph Austin
● Ravel Hiteks Pvt. Ltd.
● Wanner Engineering
● Jieheng Peristaltic Pumps Co., Ltd.
● Heidolph Instruments
● FLOWTECH
市場の課題
高コスト
ぺリスタルティックポンプは、その高精度と信頼性から、比較的高価な設備となることが多いです。特に中小企業にとって、初期投資が大きな負担となり、採用が遅れる可能性があります。このため、コスト効率を改善する技術革新が求められています。
