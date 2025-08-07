明日香野が神奈川県フィットネス選手権に和菓子をお届け
明日香野は「第5回神奈川県フィットネス選手権」「第60回神奈川県ボディビル選手権」「2025神奈川オープンボディビル大会」（7/20～21・茅ヶ崎市民文化会館）に協賛し、和菓子を提供いたしました。
大会は、神奈川県ボディビル・フィットネス連盟が主催。メインとして位置付けられている神奈川県ボディビル選手権は、60回目の節目を迎えました。黎明期には葉山マリーナ、京急川崎プール、大磯ロングビーチなどで屋外開催され、1983年より女子、1986年よりマスターズ、2008年よりオープン、2016年よりフィットネス部門が設けられるなど、時代と共に発展してきた大会です。
大会当日は、出場選手たちが数カ月におよぶ減量とトレーニングを経て、緊張感あふれるステージに挑みました。競技終了後、選手やスタッフに明日香野の「バター香る塩大福」をお渡しして、疲れを癒していただきました。「細胞に染みわたる」「やさしい甘さに癒された」と好評をいただき、「ほっこりとしたひと時」となりました。
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』、をミッションにする明日香野は、どこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆様に『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするため様々な活動を行なっています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【大会概要】
大会名 ：第5回神奈川県フィットネス選手権
第60回神奈川県ボディビル選手権
2025神奈川オープンボディビル大会
主 催 ：神奈川県ボディビル・フィットネス連盟
開催日 ：2025年7月20日（日）～7月21日（月・祝）
開催地 ：茅ヶ崎市民文化会館（神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1丁目11-1 2F）
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
