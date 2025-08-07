孤独死の現場で何が起きているのか── 世田谷区の遺品整理業者「セレンシア」が語る“孤独死の現実”
高齢化と単身世帯の増加により、孤独死や空き家問題が都市部でも深刻な社会問題となっています。
そんな中、東京都（足立区、板橋区、世田谷区）を中心に遺品整理・特殊清掃を行う「セレンシア（運営会社：株式会社TAKAKU、代表者：太田 貴也）」が、日々の現場で感じるリアルな実態と、遺族の“心の整理”に向き合う姿勢を発信します。
【URL】https://serenshia.com/
■現場で見た“遺品に宿る記憶”と向き合う日々
セレンシアのスタッフが日々直面するのは、単なる「片付け」ではありません。写真や手紙、記念の品など、故人の人生が詰まった遺品のひとつひとつに、物語があります。その品々に対して、ご遺族の心情に寄り添いながら、丁寧に仕分けと整理を進めていくことが、私たちの役割だと考えています。
■「清掃」だけでなく「寄り添い」が求められる仕事
遺品整理や特殊清掃の現場では、ご遺族の動揺や戸惑いが残るケースも多くあります。セレンシアでは、遺品整理士の資格を持つスタッフが、故人やご家族への配慮を大切にしながら、作業前のヒアリングから仕上げまで丁寧に対応しています。作業を通じて、「ありがとう」と言っていただける瞬間こそが、私たちの原動力です。
■孤独死・ゴミ屋敷増加の現状と地域課題
東京都や神奈川県の都市部では、単身高齢者の増加とともに、孤独死やゴミ屋敷といった現場の対応も増加傾向にあります。特に足立区、板橋区、世田谷区、大田区、豊島区、町田市、杉並区、葛飾区、そして神奈川県の横浜市・川崎市・相模原市などでは、「身寄りが遠方にいて頼れない」「近隣との関係が薄く発見が遅れた」といった背景も多く見受けられます。
■実績や地域との連携、スタッフの資格・対応力紹介
セレンシアでは、これまで多くの遺品整理・特殊清掃・生前整理のご依頼に対応してまいりました。有資格者による確かな技術と、地域事情に精通したスタッフによる柔軟な対応を強みとし、「どんな状況でも、まずは相談できる存在」であり続けることを目指しています。
■遺品整理・特殊清掃ならセレンシアにお任せください
セレンシアは、東京都（足立区、板橋区、世田谷区）を中心に、遺品整理・特殊清掃・生前整理など、心に寄り添うサービスを提供しています。
大切な方の想いを丁寧に受けとめ、ご遺族の気持ちに寄り添ったサポートを心がけております。「何から手をつければいいのか分からない」「遠方からでも相談できる業者を探している」そんなときこそ、私たちにご相談ください。
一つひとつの現場を、人生の物語として大切に。ご遺族の“心の整理”までしっかりと支える存在であり続けるために、誠実に、丁寧に対応いたします。
■ご依頼・お問い合わせはこちら
【お電話】03-4400-2098
【営業時間】9:00～21:00／年中無休
【お問い合わせフォーム（24時間受付）】https://serenshia.com/contact.php
【公式LINE】https://lin.ee/8S0jc8t
■会社概要
【屋号名】セレンシア
【運営会社】株式会社TAKAKU
【所在地】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1丁目21-11
【URL】https://serenshia.com/
【サービス内容】遺品整理、生前整理、空き家整理、特殊清掃、供養、ゴミ屋敷片付け、住宅リフォーム、原状回復工事 ほか
【対応エリア】東京都（足立区、板橋区、世田谷区、大田区、豊島区、杉並区、葛飾区、町田市など）、神奈川県（横浜市、川崎市、相模原市など）
