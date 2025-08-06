BEAST X・EX風林火山・EARTH JETS『Mリーグ』2025-26シーズン開幕に向けた特別企画

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料放送BS10にて毎週水曜よる6:00から放送中の「MリーグNo.1への道 BEAST ROAD」では、麻雀プロリーグ「M.LEAGUE（Mリーグ）」の2025-26シーズン開幕に向けてBEAST X、EX風林火山、EARTH JETSの3チームによる特別企画を8月6日～9月3日まで5週連続で放送いたします。

■EARTH JETS vs BEAST X 特別対局

2025-26シーズンより新たに参戦した10チーム目の「EARTH JETS」と、BEAST Xによる対局を放送します。 EARTH JETSからは石井一馬、三浦智博、HIRO柴田の3選手が出演！EARTH JETSのメンバーとして初めて打つ麻雀に注目が集まります。そして、BEAST Xからは鈴木大介と、メンバー入替オーディションで優勝し、ドラフト指名を勝ち取った新メンバー下石戟の2選手が出演します。

【放送日程】8月6日（水）、13日（水）よる6:00～7:00

【出場選手】EARTH JETS：石井一馬、三浦智博、HIRO柴田

BEAST X：鈴木大介、下石戟

【実況】内村翠

■BEAST X ＆ EX風林火山 ＆ EARTH JETS 目指せ優勝！大勉強会SP

8月20日（水）からはBEAST X、EX風林火山、EARTH JETSの3チームによるSP回を放送します。

BEAST Xからは中田花奈、東城りおの2選手、EX風林火山からは永井孝典、内川幸太郎の2選手、EARTH JETSからは石井一馬、逢川恵夢、HIRO柴田の3選手が出演します。

さらに、2024-25シーズンまでセガサミーフェニックスの監督を務め、チームを優勝に導いた近藤誠一プロを招き、各選手の新シーズンへの課題を解説していただきました。

対局後には各回に出場した選手と近藤プロによる感想戦も放送しますので、ぜひご覧ください！

【放送日程】 8月20日（水）、27日（水）、9月3日（水）よる6:00～7:00

【出場選手】BEAST X：中田花奈、東城りお

EX風林火山：永井孝典、内川幸太郎

EARTH JETS：石井一馬、逢川恵夢、HIRO柴田

【実況】 吉井優

【解説】 近藤誠一

▼『MリーグNo.1への道 BEAST ROAD』

BEAST Xの個性溢れるチームメンバー4人がMリーグに挑戦していく姿を追いかけるレギュラー番組。

Mリーグ2025-26シーズンは下石戟、東城りおが新加入！優勝に向け駆け上がっていく選手たちの軌跡を見逃すな！水曜日もMリーグを満喫しよう！

放送日時：毎週水曜 よる6:00 ～ 7:00

放送局：BS10（BS10ボタン）※全国無料放送

・無料公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVにて同時配信あり

・TVerでの見逃し配信あり（https://tver.jp/series/srfocpyzem）

BS10公式HP :https://www.bs10.jp/