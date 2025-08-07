【ソフトテニス】ルーセントの実業団選手たちが「大阪府民スポーツ大会」に出場。藤井ペア、田口ペアがともに準優勝
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）のソフトテニス実業団に所属する選手たちが、2025年8月3日に大阪府で開催された「大阪府民スポーツ大会」に出場。一般男子の部で藤井・大和崎ペア（ルーセント大阪・大阪ガス）が準優勝、千本・宇野ペア（ルーセント大阪・八尾市ソフトテニス協会）がベスト8入りしました。
さらに、男子35歳以上の部でも田口・西浦ペア（ルーセント大阪・東大阪市ソフトテニス協会）が準優勝を果たしました。
■出場選手
＜一般男子の部＞
北田陸（ルーセント大阪）・阪口蓮（東大阪市ソフトテニス協会）
市野楓琉（ルーセント大阪）・池田有輝（東大阪市ソフトテニス協会）
小林宗誉（ルーセント大阪）・松山成仁（ルーセント大阪）
和田成生（ルーセント大阪）・岩城裕（東大阪市ソフトテニス協会）
宇野元貴（八尾市ソフトテニス協会）・千本惠紹（ルーセント大阪）
西村聡太（ルーセント大阪）・大西誉（ルーセント大阪）
藤井一貴（ルーセント大阪）・大和崎圭介（大阪ガス）
＜男子35歳以上の部＞
西浦靖人（東大阪市ソフトテニス協会）・田口輝（ルーセント大阪）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326856&id=bodyimage1】
＜一般男子の部：藤井・大和崎ペア（ルーセント大阪・大阪ガス）＞
予選リーグ第1試合 4-0 松本滉来・神原康太（大阪府庁）
予選リーグ第2試合 4-0 福田真人・坂本和輝（八尾市ソフトテニス協会）
予選リーグ第3試合 4-1 大橋直弥・西村暉（東大阪市ソフトテニス協会）
決勝トーナメント１回戦 BYE
決勝トーナメント２回戦 4-2 中林雅大・諏訪一輝（teamコネクト・TenitifO）
決勝トーナメント準決勝 4-0 中山芳輝・後藤健太（羽曳野市ソフトテニス連盟）
決勝トーナメント決勝 2-4 徳久貴大・坂口哲哉（teamコネクト）
【選手コメント】
不調ながらもやることを決めて試合をこなしていきましたが決勝は負けてしまいました。上手くいかず苦しい時期ですが何度でも立ち上がって頑張ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326856&id=bodyimage2】
＜一般男子の部：宇野・千本ペア（ルーセント大阪・八尾市ソフトテニス協会）＞
予選リーグ第1試合 4-0 北野敏明・小岸優太（堺ソフトテニス連盟・大阪教員ソフトテニスクラブ）
予選リーグ第2試合 4-1 園田哲広・宇多亮汰（りんくうSTC）
決勝トーナメント1回戦 4-3 吉川浩平・青池洋登（平野ソフトテニス連盟）
決勝トーナメント2回戦 1-4 中山芳輝・後藤健太（羽曳野市ソフトテニス連盟）
【選手コメント】
初戦から、格上の相手でリードされながらも、粘りのテニスでなんとか勝利できました。2回戦目も序盤リードする展開だったのですが、相手前衛に先に攻められてしまい、じわじわと離されてしまいました。後半は前衛を気にして相手後衛と打ち合うことができずに敗退しました。
もう少しペアと話して作戦を練ってから臨めば、試合展開の変わっていたと思うので、次回に活かしていきたいです。
＜一般男子の部：北田・阪口ペア（ルーセント大阪・東大阪市ソフトテニス協会）＞
予選リーグ第1試合 3-4 村上公介・柴地央貴（八尾市ソフトテニス協会）
予選リーグ第2試合 3-R 奥太一・前出悠（BEYOND）
さらに、男子35歳以上の部でも田口・西浦ペア（ルーセント大阪・東大阪市ソフトテニス協会）が準優勝を果たしました。
■出場選手
＜一般男子の部＞
北田陸（ルーセント大阪）・阪口蓮（東大阪市ソフトテニス協会）
市野楓琉（ルーセント大阪）・池田有輝（東大阪市ソフトテニス協会）
小林宗誉（ルーセント大阪）・松山成仁（ルーセント大阪）
和田成生（ルーセント大阪）・岩城裕（東大阪市ソフトテニス協会）
宇野元貴（八尾市ソフトテニス協会）・千本惠紹（ルーセント大阪）
西村聡太（ルーセント大阪）・大西誉（ルーセント大阪）
藤井一貴（ルーセント大阪）・大和崎圭介（大阪ガス）
＜男子35歳以上の部＞
西浦靖人（東大阪市ソフトテニス協会）・田口輝（ルーセント大阪）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326856&id=bodyimage1】
＜一般男子の部：藤井・大和崎ペア（ルーセント大阪・大阪ガス）＞
予選リーグ第1試合 4-0 松本滉来・神原康太（大阪府庁）
予選リーグ第2試合 4-0 福田真人・坂本和輝（八尾市ソフトテニス協会）
予選リーグ第3試合 4-1 大橋直弥・西村暉（東大阪市ソフトテニス協会）
決勝トーナメント１回戦 BYE
決勝トーナメント２回戦 4-2 中林雅大・諏訪一輝（teamコネクト・TenitifO）
決勝トーナメント準決勝 4-0 中山芳輝・後藤健太（羽曳野市ソフトテニス連盟）
決勝トーナメント決勝 2-4 徳久貴大・坂口哲哉（teamコネクト）
【選手コメント】
不調ながらもやることを決めて試合をこなしていきましたが決勝は負けてしまいました。上手くいかず苦しい時期ですが何度でも立ち上がって頑張ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326856&id=bodyimage2】
＜一般男子の部：宇野・千本ペア（ルーセント大阪・八尾市ソフトテニス協会）＞
予選リーグ第1試合 4-0 北野敏明・小岸優太（堺ソフトテニス連盟・大阪教員ソフトテニスクラブ）
予選リーグ第2試合 4-1 園田哲広・宇多亮汰（りんくうSTC）
決勝トーナメント1回戦 4-3 吉川浩平・青池洋登（平野ソフトテニス連盟）
決勝トーナメント2回戦 1-4 中山芳輝・後藤健太（羽曳野市ソフトテニス連盟）
【選手コメント】
初戦から、格上の相手でリードされながらも、粘りのテニスでなんとか勝利できました。2回戦目も序盤リードする展開だったのですが、相手前衛に先に攻められてしまい、じわじわと離されてしまいました。後半は前衛を気にして相手後衛と打ち合うことができずに敗退しました。
もう少しペアと話して作戦を練ってから臨めば、試合展開の変わっていたと思うので、次回に活かしていきたいです。
＜一般男子の部：北田・阪口ペア（ルーセント大阪・東大阪市ソフトテニス協会）＞
予選リーグ第1試合 3-4 村上公介・柴地央貴（八尾市ソフトテニス協会）
予選リーグ第2試合 3-R 奥太一・前出悠（BEYOND）