タイグロンパートナーズが「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に参画
人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、企業の人材採用を支援できる優れたコンサルティング会社とサービスを紹介する「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に、タイグロンパートナーズが参画したことをお知らせいたします。
「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」とは
「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」では、日本人材ニュースが企業人事とコンサルティング会社への取材で蓄積した知識を活かし、「人材紹介」「ヘッドハンティング（リテインドサーチ）」「新卒採用」「アルバイト」「RPO」「HRテック」などの人材採用を支援するサービスを提供している会社を対象に、１.健全なコンサルティング方針、２.高いコンサルティング能力、３.コンプライアンスの順守という基準で、人事関係者から推薦を受けて選定し、インタビューによって、サービスの強み、仕組み、方針などを紹介しています。
タイグロンパートナーズ
精鋭ヘッドハンターが企業理念・経営課題を深く理解し、きめ細やかな支援でCxO人材の採用を成功へと導きます
【編集部の評価】
タイグロンパートナーズは、ロンドンに本社を構えるエグゼクティブサーチ会社の日本法人を起源に2007年に設立。金融・コンサルティング領域での採用支援で豊富な実績をもとに、近年はCxO人材・社外役員の領域も強化している。独自データベースの登録者数は2万人を超え、候補者をスピーディーに探し出すことができる。重要ポジションのコンフィデンシャル案件を安心して任せられるコンサルタントが揃っている。
https://jinzainews.net/jinzaiguide/tiglon-partners/
