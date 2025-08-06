タイグロンパートナーズが「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に参画

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、企業の人材採用を支援できる優れたコンサルティング会社とサービスを紹介する「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に、タイグロンパートナーズが参画したことをお知らせいたします。

「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」とは

「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」では、日本人材ニュースが企業人事とコンサルティング会社への取材で蓄積した知識を活かし、「人材紹介」「ヘッドハンティング（リテインドサーチ）」「新卒採用」「アルバイト」「RPO」「HRテック」などの人材採用を支援するサービスを提供している会社を対象に、１.健全なコンサルティング方針、２.高いコンサルティング能力、３.コンプライアンスの順守という基準で、人事関係者から推薦を受けて選定し、インタビューによって、サービスの強み、仕組み、方針などを紹介しています。

タイグロンパートナーズ

精鋭ヘッドハンターが企業理念・経営課題を深く理解し、きめ細やかな支援でCxO人材の採用を成功へと導きます

【編集部の評価】

タイグロンパートナーズは、ロンドンに本社を構えるエグゼクティブサーチ会社の日本法人を起源に2007年に設立。金融・コンサルティング領域での採用支援で豊富な実績をもとに、近年はCxO人材・社外役員の領域も強化している。独自データベースの登録者数は2万人を超え、候補者をスピーディーに探し出すことができる。重要ポジションのコンフィデンシャル案件を安心して任せられるコンサルタントが揃っている。

https://jinzainews.net/jinzaiguide/tiglon-partners/

「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

日本人材ニュース編集部

電話番号：03-5211-4447

メールアドレス：info@jinzainews.com

株式会社日本人材ニュース社について

株式会社日本人材ニュース社は、大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営をしています。



【会社概要】

社名：株式会社日本人材ニュース社

所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F

代表者：代表取締役 吉越利成

設立：2006年2月23日

事業内容：

人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行

企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など

https://jinzainews.net/

「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinzaiguide/

「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinjiguide/